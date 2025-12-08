РУС
Новости Стратегия нацбезопасности США
802 17

В Германии не согласны с некоторыми элементами Стратегии нацбезопасности США: РФ остается угрозой

Стратегия национальной безопасности США: в Германии отреагировали

В Германии соглашаются только с отдельными пунктами Стратегии нацбезопасности США, поскольку там не определяют Россию как угрозу.

Об этом заявили заместитель спикера Федерального правительства Германии Себастьян Гилле и президент Федерального ведомства по защите конституции Зинан Зелен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что известно?

По словам Гилле, Германия "в целом" разделяет американскую оценку ситуации с безопасностью в нескольких аспектах, в частности в том, что касается того, что Европа должна усиливать собственные возможности гарантировать свою безопасность, что означает, в частности, экономическую безопасность и уменьшение зависимостей

"В то же время в геополитическом анализе мы также решительно не разделяем некоторые пункты. Так, документ определяет Россию не как угрозу, мы не согласны с такой оценкой. Мы остаемся приверженными анализу, данному НАТО, а именно, что Россия является и остается угрозой для безопасности трансатлантического региона. ...

Для нас очевидно, и остается единодушной оценкой в альянсе с нашими партнерами, что Россия является самой большой угрозой миру, свободе и стабильности в Европе, и что воинственный ревизионизм России ставит под угрозу евроатлантическую безопасность в целом. Угроза безопасности, которую представляет Россия, очевидна.

Россия вернула войну в Европу из-за своей агрессии против Украины. Это очевидно для всех", - добавил он.

Также в Берлине отвергают критический тон в адрес ЕС.

По словам Гилла, Германия готова продолжать тесно и доверительно сотрудничать с США как на двустороннем, так и многостороннем уровнях, особенно в том, что касается НАТО и поддержки Украины.

Зелен сказал, что не видит оснований отдаляться от американских партнеров и надеется, что и те не стремятся разорвать связи с европейцами.

"В то же время, у нас есть вопросы к нашим партнерам о том, что они конкретно имели в виду", - добавил он.

Что предшествовало?

  • На днях Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетия экономического спада, а также политических и культурных провалов. В обновленной стратегии подчеркивается идеологическая пропасть, открывшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.
  • Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала обновленную Стратегию нацбезопасности США, где Европа подвергается критике. Она отметила, что, несмотря на идеологическую пропасть, США остаются ключевым союзником Европы.
  • В Еврокомиссии, в свою очередь, подчеркнули, что решения, касающиеся Европейского Союза, принимаются Европейским Союзом.

Основные положения новой оборонной стратегии США

  • Переориентация на американский континент;

  • Меньше глобальных обязательств, меньше "мирового полицейства";

  • Пересмотр отношений с Европой;

  • Стремление к "стратегической стабильности" с РФ;

  • Фокус на многомерные — не только военные — угрозы.

Автор: 

Германия (7414) США (28544)
Топ комментарии
+2
Час художників минув, прийшов час клоунів .
показать весь комментарий
08.12.2025 15:03 Ответить
+1
США чхати на Европу. БІЛЬШЕ ТОГО вони хочуть використати РФ саме для послаблення Европи. І РФ більше союзник США зараз цим Европа
показать весь комментарий
08.12.2025 14:50 Ответить
+1
Это весь бундестаг на фото?
показать весь комментарий
08.12.2025 14:51 Ответить
Комментировать
И... Бла бла бла, дальше, что?
показать весь комментарий
08.12.2025 14:49 Ответить
США чхати на Европу. БІЛЬШЕ ТОГО вони хочуть використати РФ саме для послаблення Европи. І РФ більше союзник США зараз цим Европа
показать весь комментарий
08.12.2025 14:50 Ответить
Ну і ?….
показать весь комментарий
08.12.2025 14:50 Ответить
Переговори зайшли в глухий кут через територіальне питання, - Зеленський
показать весь комментарий
08.12.2025 14:51 Ответить
Это весь бундестаг на фото?
показать весь комментарий
08.12.2025 14:51 Ответить
Не хватає ще скількі
показать весь комментарий
08.12.2025 15:00 Ответить
А я вспоминаю одного австрийского художника.. вот тогда Германия была Германией, а не этим рыхлым месивом
показать весь комментарий
08.12.2025 14:56 Ответить
Час художників минув, прийшов час клоунів .
показать весь комментарий
08.12.2025 15:03 Ответить
хватит ядом брызгать, никто так не помогает как германия. но вы можете отказаться, зачем иметь дело с "рыхлым месивом", потужный лидор всё и так порешает
показать весь комментарий
08.12.2025 15:10 Ответить
Вам из-под германского флажка конечно виднее. Как вам новогодние баварские сосиски?
показать весь комментарий
08.12.2025 15:17 Ответить
"Вам из-под германского флажка конечно виднее"

не надо паясничать, виднее не виднее, факт остается фактом - без германии посыпется вся европейская помощь
показать весь комментарий
08.12.2025 15:24 Ответить
Лично испытываю благодарность Германии . Но тем не менее-как там баварские сосиски под ейное же пивко?
показать весь комментарий
08.12.2025 15:56 Ответить
"Но тем не менее-как там баварские сосиски под ейное же пивко?"

я на севере живу, предпочитаю местное пиво, но не так часто, здоровье и возраст уже не те. баварские сосиски как сосики, а колбаски (белые) очень даже ничего
показать весь комментарий
08.12.2025 16:03 Ответить
рашистське "трампло" виконує завдання куйла.НА ЗНИЩЕННЯ ЗВЯЗКІВ США З ЄС І НАТО І В ТОЙ САМИЙ ЧАС, КИТАЙ ЗАЯВЛЯЄ, ЩО ДРУЖНІ ВІДНОСИНИ (ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНІ .ФІНАНСОВІ І ВІЙСКОВІ)КИТАЮ 3,14ДЕРАЦІЇ І ІНДІЇ Є ЗАПОРУКОЮ СВІТОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ..."ТРАМПЛО" ПЕРЕТВОРИВ США В ШМАТУ.ОБ КОТРУ ВИТИРАЮТЬ НОГИ ВСІ,ХТО ХОЧЕ(ПОКИ ЩО)
показать весь комментарий
08.12.2025 14:56 Ответить
Також німецька молодь мітінгує , бо не збирається йти служити в бундесвер.
показать весь комментарий
08.12.2025 15:02 Ответить
Німеччина свою стратегію нацбезпеки не хоче прийняти? Буде і далі кивати на Штати?
показать весь комментарий
08.12.2025 15:08 Ответить
Ще рано сказати "сша перебігли у табір ворога Європи". ( Поки формальне нато 🇸🇴 як би існує, тому й сказати правду некомільфо ). 🇺🇳
показать весь комментарий
08.12.2025 15:50 Ответить
 
 