В Германии не согласны с некоторыми элементами Стратегии нацбезопасности США: РФ остается угрозой

В Германии соглашаются только с отдельными пунктами Стратегии нацбезопасности США, поскольку там не определяют Россию как угрозу.

Об этом заявили заместитель спикера Федерального правительства Германии Себастьян Гилле и президент Федерального ведомства по защите конституции Зинан Зелен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По словам Гилле, Германия "в целом" разделяет американскую оценку ситуации с безопасностью в нескольких аспектах, в частности в том, что касается того, что Европа должна усиливать собственные возможности гарантировать свою безопасность, что означает, в частности, экономическую безопасность и уменьшение зависимостей

"В то же время в геополитическом анализе мы также решительно не разделяем некоторые пункты. Так, документ определяет Россию не как угрозу, мы не согласны с такой оценкой. Мы остаемся приверженными анализу, данному НАТО, а именно, что Россия является и остается угрозой для безопасности трансатлантического региона. ...

Для нас очевидно, и остается единодушной оценкой в альянсе с нашими партнерами, что Россия является самой большой угрозой миру, свободе и стабильности в Европе, и что воинственный ревизионизм России ставит под угрозу евроатлантическую безопасность в целом. Угроза безопасности, которую представляет Россия, очевидна.

Россия вернула войну в Европу из-за своей агрессии против Украины. Это очевидно для всех", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США давят на Украину по поводу скорейшего принятия мирного соглашения, - AFP

Также в Берлине отвергают критический тон в адрес ЕС.

По словам Гилла, Германия готова продолжать тесно и доверительно сотрудничать с США как на двустороннем, так и многостороннем уровнях, особенно в том, что касается НАТО и поддержки Украины.

Зелен сказал, что не видит оснований отдаляться от американских партнеров и надеется, что и те не стремятся разорвать связи с европейцами.

"В то же время, у нас есть вопросы к нашим партнерам о том, что они конкретно имели в виду", - добавил он.

Читайте: В стратегии нацбезопасности США есть противоречивые для ЕС положения, - Кошта

Что предшествовало?

На днях Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетия экономического спада, а также политических и культурных провалов. В обновленной стратегии подчеркивается идеологическая пропасть, открывшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала обновленную Стратегию нацбезопасности США, где Европа подвергается критике. Она отметила, что, несмотря на идеологическую пропасть, США остаются ключевым союзником Европы.

В Еврокомиссии, в свою очередь, подчеркнули, что решения, касающиеся Европейского Союза, принимаются Европейским Союзом.

Основные положения новой оборонной стратегии США

Переориентация на американский континент;

Меньше глобальных обязательств, меньше "мирового полицейства";

Пересмотр отношений с Европой;

Стремление к "стратегической стабильности" с РФ;

Фокус на многомерные — не только военные — угрозы.

Читайте также: Кремль оценил новую стратегию нацбезопасности США как потенциально позитивную