В Германии не согласны с некоторыми элементами Стратегии нацбезопасности США: РФ остается угрозой
В Германии соглашаются только с отдельными пунктами Стратегии нацбезопасности США, поскольку там не определяют Россию как угрозу.
Об этом заявили заместитель спикера Федерального правительства Германии Себастьян Гилле и президент Федерального ведомства по защите конституции Зинан Зелен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что известно?
По словам Гилле, Германия "в целом" разделяет американскую оценку ситуации с безопасностью в нескольких аспектах, в частности в том, что касается того, что Европа должна усиливать собственные возможности гарантировать свою безопасность, что означает, в частности, экономическую безопасность и уменьшение зависимостей
"В то же время в геополитическом анализе мы также решительно не разделяем некоторые пункты. Так, документ определяет Россию не как угрозу, мы не согласны с такой оценкой. Мы остаемся приверженными анализу, данному НАТО, а именно, что Россия является и остается угрозой для безопасности трансатлантического региона. ...
Для нас очевидно, и остается единодушной оценкой в альянсе с нашими партнерами, что Россия является самой большой угрозой миру, свободе и стабильности в Европе, и что воинственный ревизионизм России ставит под угрозу евроатлантическую безопасность в целом. Угроза безопасности, которую представляет Россия, очевидна.
Россия вернула войну в Европу из-за своей агрессии против Украины. Это очевидно для всех", - добавил он.
Также в Берлине отвергают критический тон в адрес ЕС.
По словам Гилла, Германия готова продолжать тесно и доверительно сотрудничать с США как на двустороннем, так и многостороннем уровнях, особенно в том, что касается НАТО и поддержки Украины.
Зелен сказал, что не видит оснований отдаляться от американских партнеров и надеется, что и те не стремятся разорвать связи с европейцами.
"В то же время, у нас есть вопросы к нашим партнерам о том, что они конкретно имели в виду", - добавил он.
Что предшествовало?
- На днях Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетия экономического спада, а также политических и культурных провалов. В обновленной стратегии подчеркивается идеологическая пропасть, открывшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.
- Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала обновленную Стратегию нацбезопасности США, где Европа подвергается критике. Она отметила, что, несмотря на идеологическую пропасть, США остаются ключевым союзником Европы.
- В Еврокомиссии, в свою очередь, подчеркнули, что решения, касающиеся Европейского Союза, принимаются Европейским Союзом.
Основные положения новой оборонной стратегии США
-
Переориентация на американский континент;
-
Меньше глобальных обязательств, меньше "мирового полицейства";
-
Пересмотр отношений с Европой;
-
Стремление к "стратегической стабильности" с РФ;
-
Фокус на многомерные — не только военные — угрозы.
