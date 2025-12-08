У Німеччині не погоджуються із деякими елементами Стратегії нацбезпеки США: РФ залишається загрозою

У Німеччині погоджуються лише з окремими пунктами Стратегії нацбезпеки США, оскільки там не визначають Росію як загрозу.

Про це заявили заступник речника Федерального уряду Німеччини Себастьян Гілле та президент Федерального відомства із захисту конституції Зінан Зелен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

За словами Гілле, Німеччина "в цілому" поділяє американську оцінку безпекової ситуації в кількох аспектах, зокрема що стосується того, що Європа має посилювати власні можливості гарантувати свою безпеку, що означає, зокрема, економічну безпеку та зменшення залежностей

"Водночас у геополітичному аналізі ми також рішуче не поділяємо деякі пункти. Так, документ визначає Росію не як загрозу, ми не погоджуємося з такою оцінкою. Ми залишаємося прихильними аналізу, даному НАТО, а саме, що Росія є і залишається загрозою для безпеки трансатлантичного регіону. ...

Для нас очевидно, і залишається одностайною оцінкою в альянсі з нашими партнерами, що Росія є найбільшою загрозою миру, свободі та стабільності в Європі, і що войовничий ревізіонізм Росії ставить під загрозу євроатлантичну безпеку в цілому. Загроза безпеці, яку становить Росія, очевидна.

Росія повернула війну до Європи через свою агресію проти України. Це очевидно для всіх", - додав він.

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Також у Берліні відкидають критичний тон на адресу ЄС.

За словами Гілле, Німеччина готова продовжувати тісно та довірливо співпрацювати зі США як на двосторонньому, так і багатосторонньому рівнях, особливо в тому, що стосується НАТО та підтримки України.

Зелен сказав, що не бачить підстав віддалятися від американських партнерів і сподівається, що й ті не прагнуть розірвання зв’язків з європейцями.

"Водночас, ми маємо питання до наших партнерів щодо того, що вони конкретно мали на увазі", - додав він.

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Що передувало?

Днями Білий дім оприлюднив нову стратегію нацбезпеки США. У ній, зокрема, йдеться, що європейський континент стикається з "цивілізаційним знищенням" через десятиліття економічного спаду, а також політичних і культурних провалів. В оновленій стратегії підкреслюється ідеологічна прірва, що відкрилася між Вашингтоном і його традиційними союзниками.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала оновлену Стратегію нацбезпеки США, де Європу піддано критиці. Вона зауважила, що попри ідеологічну прірву, США залишаються ключовим союзником Європи.

У Єврокомісії своєю чергою наголосили, що рішення, які стосуються Європейського Союзу, ухвалюються Європейським Союзом.

Основні положення нової оборонної стратегії США

Переорієнтація на Американський континент;

Менше глобальних зобов’язань, менше "світового поліцейства";

Перегляд відносин з Європою;

Прагнення до "стратегічної стабільності" з РФ;

Фокус на багатовимірні - не тільки військові - загрози.

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