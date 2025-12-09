Частина Стратегії нацбезпеки США продиктована ідеологією, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що оприлюднена стратегія національної безпеки США, в якій висловлюється занепокоєння щодо занепаду демократії та свободи слова в Європі, частково обумовлена ідеологією.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив заступник речника німецького уряду Себастіан Гілле.
Він наголосив, що Берлін погоджується з багатьма аспектами, викладеними в програмному документі, і продовжує розглядати США як партнера. Проте відкидає звинувачення на адресу Європейського Союзу, які, на її думку, є скоріше ідеологічними, ніж стратегічними.
Гілле підкреслив, що Мерц не погоджується з ідеєю, що Росію слід виключити зі списку загроз, але водночас наголосив, що Німеччина залишається солідарною зі своїми європейськими партнерами у визначенні Росії як "найбільшої загрози стабільності, миру та свободи в Європі".
Що передувало?
- Днями Білий дім оприлюднив нову стратегію нацбезпеки США. У ній, зокрема, йдеться, що європейський континент стикається з "цивілізаційним знищенням" через десятиліття економічного спаду, а також політичних і культурних провалів. В оновленій стратегії підкреслюється ідеологічна прірва, що відкрилася між Вашингтоном і його традиційними союзниками.
- Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала оновлену Стратегію нацбезпеки США, де Європу піддано критиці. Вона зауважила, що попри ідеологічну прірву, США залишаються ключовим союзником Європи.
- У Єврокомісії своєю чергою наголосили, що рішення, які стосуються Європейського Союзу, ухвалюються Європейським Союзом.
Основні положення нової оборонної стратегії США
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Переорієнтація на Американський континент;
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Менше глобальних зобов’язань, менше "світового поліцейства";
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Перегляд відносин з Європою;
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Прагнення до "стратегічної стабільності" з РФ;
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Фокус на багатовимірні - не тільки військові - загрози.
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