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Новини Стратегія нацбезпеки США
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Частина Стратегії нацбезпеки США продиктована ідеологією, - Мерц

Німеччина про стратегію США: ідеологія переважає над реальними загрозами

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що оприлюднена стратегія національної безпеки США, в якій висловлюється занепокоєння щодо занепаду демократії та свободи слова в Європі, частково обумовлена ідеологією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду,  про це заявив заступник речника німецького уряду Себастіан Гілле.

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Він наголосив,  що Берлін  погоджується з багатьма аспектами, викладеними в програмному документі, і продовжує розглядати США як партнера. Проте відкидає звинувачення на адресу Європейського Союзу, які, на її думку, є скоріше ідеологічними, ніж стратегічними.

Гілле підкреслив, що Мерц не погоджується з ідеєю, що Росію слід виключити зі списку загроз, але водночас наголосив, що Німеччина залишається солідарною зі своїми європейськими партнерами у визначенні Росії як "найбільшої загрози стабільності, миру та свободи в Європі".

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Що передувало?

  • Днями Білий дім оприлюднив нову стратегію нацбезпеки США. У ній, зокрема, йдеться, що європейський континент стикається з "цивілізаційним знищенням" через десятиліття економічного спаду, а також політичних і культурних провалів. В оновленій стратегії підкреслюється ідеологічна прірва, що відкрилася між Вашингтоном і його традиційними союзниками.
  • Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала оновлену Стратегію нацбезпеки США, де Європу піддано критиці. Вона зауважила, що попри ідеологічну прірву, США залишаються ключовим союзником Європи.
  • У Єврокомісії своєю чергою наголосили, що рішення, які стосуються Європейського Союзу, ухвалюються Європейським Союзом.

Основні положення нової оборонної стратегії США

  • Переорієнтація на Американський континент;

  • Менше глобальних зобов’язань, менше "світового поліцейства";

  • Перегляд відносин з Європою;

  • Прагнення до "стратегічної стабільності" з РФ;

  • Фокус на багатовимірні - не тільки військові - загрози.

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Автор: 

США (26808) Мерц Фрідріх (462)
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Топ коментарі
+8
Частина Стратегії нацбезпеки США продиктована ідеологією ****** 🤔
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09.12.2025 10:44 Відповісти
+2
Да нет никакой идеологии! Есть сказки, как отобрать у тебя все и еще за это ты бы должен благодарить грабителя!
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09.12.2025 10:41 Відповісти
+2
Що маємо в сухому залишку? Новий політичний курс США каже: - "Європа загніваєт і уже пачті загніла. А расія велікая страна с каторой ми, пєндоси-омериканци, далжни дружіть і правіть мірам". Ось так зараз Америка і каже. Російською мовою. Бридко від цього нового американського, читай виключно трампівського, курсу.
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09.12.2025 10:51 Відповісти

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