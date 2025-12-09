Часть Стратегии нацбезопасности США продиктована идеологией, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что обнародованная стратегия национальной безопасности США, в которой выражается обеспокоенность по поводу упадка демократии и свободы слова в Европе, частично обусловлена идеологией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил заместитель спикера германского правительства Себастьян Хилле.

Он подчеркнул, что Берлин согласен со многими аспектами, изложенными в программном документе, и продолжает рассматривать США как партнера. Однако отвергает обвинения в адрес Европейского Союза, которые, по его мнению, являются скорее идеологическими, чем стратегическими.

Хилле подчеркнул, что Мерц не согласен с идеей, что Россию следует исключить из списка угроз, но в то же время отметил, что Германия остается солидарной со своими европейскими партнерами в определении России как "наибольшей угрозы стабильности, мира и свободы в Европе".

Что предшествовало?

На днях Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетия экономического спада, а также политических и культурных провалов. В обновленной стратегии подчеркивается идеологическая пропасть, открывшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала обновленную Стратегию нацбезопасности США, где Европа подвергается критике. Она отметила, что, несмотря на идеологическую пропасть, США остаются ключевым союзником Европы.

В Еврокомиссии, в свою очередь, подчеркнули, что решения, касающиеся Европейского Союза, принимаются Европейским Союзом.

Основные положения новой оборонной стратегии США

Переориентация на американский континент;

Меньше глобальных обязательств, меньше "мирового полицейства";

Пересмотр отношений с Европой;

Стремление к "стратегической стабильности" с РФ;

Фокус на многомерные — не только военные — угрозы.

