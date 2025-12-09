РУС
Новости Стратегия нацбезопасности США
Часть Стратегии нацбезопасности США продиктована идеологией, - Мерц

Германия о стратегии США: идеология преобладает над реальными угрозами

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что обнародованная стратегия национальной безопасности США, в которой выражается обеспокоенность по поводу упадка демократии и свободы слова в Европе, частично обусловлена идеологией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил заместитель спикера германского правительства Себастьян Хилле.

Он подчеркнул, что Берлин согласен со многими аспектами, изложенными в программном документе, и продолжает рассматривать США как партнера. Однако отвергает обвинения в адрес Европейского Союза, которые, по его мнению, являются скорее идеологическими, чем стратегическими.

Хилле подчеркнул, что Мерц не согласен с идеей, что Россию следует исключить из списка угроз, но в то же время отметил, что Германия остается солидарной со своими европейскими партнерами в определении России как "наибольшей угрозы стабильности, мира и свободы в Европе".

Что предшествовало?

  • На днях Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетия экономического спада, а также политических и культурных провалов. В обновленной стратегии подчеркивается идеологическая пропасть, открывшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.
  • Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала обновленную Стратегию нацбезопасности США, где Европа подвергается критике. Она отметила, что, несмотря на идеологическую пропасть, США остаются ключевым союзником Европы.
  • В Еврокомиссии, в свою очередь, подчеркнули, что решения, касающиеся Европейского Союза, принимаются Европейским Союзом.

Основные положения новой оборонной стратегии США

  • Переориентация на американский континент;

  • Меньше глобальных обязательств, меньше "мирового полицейства";

  • Пересмотр отношений с Европой;

  • Стремление к "стратегической стабильности" с РФ;

  • Фокус на многомерные — не только военные — угрозы.

США (28561) Фридрих Мерц (312)
Частина Стратегії нацбезпеки США продиктована ідеологією ****** 🤔
Да нет никакой идеологии! Есть сказки, как отобрать у тебя все и еще за это ты бы должен благодарить грабителя!
"трамп", звісно, son of a bitch, але під час першої своєї каденції він попереджав ЄС про те, що унія має витрачати на оборону бодай те, що рекомендоване статутом НАТО.

Не дослухалися. Ліпше збирати по всьому світові дармоїдів і їх годувати, ніж вкладати кошти в оборону.
