Каллас о критике США в отношении подавления свобод в ЕС на фоне новой стратегии нацбезопасности: "Направьте на Россию"
Высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила, что критика о якобы цензуре и давлении на оппозицию в ЕС, озвученная в новой стратегии нацбезопасности США, является необоснованной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Во время заседания комитета Европарламента по иностранным делам Каллас подчеркнула, что Евросоюз является пространством свободы и демократии. Она отметила, что подобные обвинения следует адресовать государствам, где действительно подавляются базовые права, или платформам, где свобода слова ограничивается бизнес-решениями.
Она добавила, что такая критика скорее подошла бы России, где давно запрещены оппозиция, независимые СМИ и любое инакомыслие.
"Как гражданка, которая жила под автократическим режимом, я могу сказать вам, что Европейский Союз - это сама суть свободы. Поэтому каждое подобное проявление критики в отношении свобод должно быть направлено в другом направлении. Возможно, в отношении России, где запрещено инакомыслие, где запрещены свободные СМИ, где запрещена политическая оппозиция, или на X или Twitter, как мы знаем, где это фактически также запрещено", - заявила Каллас.
Что предшествовало?
- На днях Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетия экономического спада, а также политических и культурных провалов. В обновленной стратегии подчеркивается идеологическая пропасть, открывшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.
- Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала обновленную Стратегию нацбезопасности США, где Европа подвергается критике. Она отметила, что, несмотря на идеологическую пропасть, США остаются ключевым союзником Европы.
- В Еврокомиссии, в свою очередь, подчеркнули, что решения, касающиеся Европейского Союза, принимаются Европейским Союзом.
Основные положения новой оборонной стратегии США
-
Переориентация на американский континент;
-
Меньше глобальных обязательств, меньше "мирового полицейства";
-
Пересмотр отношений с Европой;
-
Стремление к "стратегической стабильности" с РФ;
-
Фокус на многомерные — не только военные — угрозы.
поживе ще. Принаймі, її "співєвропники" згодні.
Щодо росії - неможливо. Бо "кожен подібний прояв критики" профінансований саме росією.
та назвіть вже накінець,
рфϟϟ - спонсором тероризму...!!!
тому наїзжати на «кіллера-терориста» з рф він не буде..
може зробити.
США бажає стабільних відносин з тиранами-вбивцями, викладачами дітей, військовими злочинцями ,терористами та диктаторами!!! "Свято наближається..... свято наближається " ......
Ну якщо не бачите,що ж тут навітть окулісти не допоможуть,але скоро побачите на виборах за які сили з яким баченням будуть голосувати. І явно це раз за разом будуть не ліберальні евромрійники
Чи тобі хочеться повернутись в ті часи авторитарного режиму? Так ти там в себе в США - на цьому шляху.
Камуняка і член кпрс це два зовсім різних поняття.
І каже дівчинка все правильно.
Потрібно звертатись до її виборців.