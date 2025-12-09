Каллас о критике США в отношении подавления свобод в ЕС на фоне новой стратегии нацбезопасности: "Направьте на Россию"

Высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила, что критика о якобы цензуре и давлении на оппозицию в ЕС, озвученная в новой стратегии нацбезопасности США, является необоснованной.

Во время заседания комитета Европарламента по иностранным делам Каллас подчеркнула, что Евросоюз является пространством свободы и демократии. Она отметила, что подобные обвинения следует адресовать государствам, где действительно подавляются базовые права, или платформам, где свобода слова ограничивается бизнес-решениями.

Она добавила, что такая критика скорее подошла бы России, где давно запрещены оппозиция, независимые СМИ и любое инакомыслие.

"Как гражданка, которая жила под автократическим режимом, я могу сказать вам, что Европейский Союз - это сама суть свободы. Поэтому каждое подобное проявление критики в отношении свобод должно быть направлено в другом направлении. Возможно, в отношении России, где запрещено инакомыслие, где запрещены свободные СМИ, где запрещена политическая оппозиция, или на X или Twitter, как мы знаем, где это фактически также запрещено", - заявила Каллас.

Что предшествовало?

На днях Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетия экономического спада, а также политических и культурных провалов. В обновленной стратегии подчеркивается идеологическая пропасть, открывшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала обновленную Стратегию нацбезопасности США, где Европа подвергается критике. Она отметила, что, несмотря на идеологическую пропасть, США остаются ключевым союзником Европы.

В Еврокомиссии, в свою очередь, подчеркнули, что решения, касающиеся Европейского Союза, принимаются Европейским Союзом.

Основные положения новой оборонной стратегии США

Переориентация на американский континент;

Меньше глобальных обязательств, меньше "мирового полицейства";

Пересмотр отношений с Европой;

Стремление к "стратегической стабильности" с РФ;

Фокус на многомерные — не только военные — угрозы.

