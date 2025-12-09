РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11255 посетителей онлайн
Новости Стратегия нацбезопасности США
1 699 18

Каллас о критике США в отношении подавления свобод в ЕС на фоне новой стратегии нацбезопасности: "Направьте на Россию"

каллас

Высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила, что критика о якобы цензуре и давлении на оппозицию в ЕС, озвученная в новой стратегии нацбезопасности США, является необоснованной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Во время заседания комитета Европарламента по иностранным делам Каллас подчеркнула, что Евросоюз является пространством свободы и демократии. Она отметила, что подобные обвинения следует адресовать государствам, где действительно подавляются базовые права, или платформам, где свобода слова ограничивается бизнес-решениями.

Она добавила, что такая критика скорее подошла бы России, где давно запрещены оппозиция, независимые СМИ и любое инакомыслие.

"Как гражданка, которая жила под автократическим режимом, я могу сказать вам, что Европейский Союз - это сама суть свободы. Поэтому каждое подобное проявление критики в отношении свобод должно быть направлено в другом направлении. Возможно, в отношении России, где запрещено инакомыслие, где запрещены свободные СМИ, где запрещена политическая оппозиция, или на X или Twitter, как мы знаем, где это фактически также запрещено", - заявила Каллас.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Часть Стратегии нацбезопасности США продиктована идеологией, - Мерц

Что предшествовало?

  • На днях Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетия экономического спада, а также политических и культурных провалов. В обновленной стратегии подчеркивается идеологическая пропасть, открывшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.
  • Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала обновленную Стратегию нацбезопасности США, где Европа подвергается критике. Она отметила, что, несмотря на идеологическую пропасть, США остаются ключевым союзником Европы.
  • В Еврокомиссии, в свою очередь, подчеркнули, что решения, касающиеся Европейского Союза, принимаются Европейским Союзом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мир с Россией не может быть "любой ценой", - Валтонен

Основные положения новой оборонной стратегии США

  • Переориентация на американский континент;

  • Меньше глобальных обязательств, меньше "мирового полицейства";

  • Пересмотр отношений с Европой;

  • Стремление к "стратегической стабильности" с РФ;

  • Фокус на многомерные — не только военные — угрозы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кошта на фоне новой стратегии нацбезопасности США: ЕС остается "первым и самым непоколебимым сторонником Украины"

Автор: 

россия (98299) США (28561) Евросоюз (17916) Каллас Кая (329)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
кацапський троль
показать весь комментарий
09.12.2025 13:30 Ответить
+4
Симпатичная Дюймовочка Кая что-то жалобное пропищала в ответ.блдь. всё на что способны
показать весь комментарий
09.12.2025 13:16 Ответить
+4
"кожен подібний прояв критики щодо свобод, має бути спрямований в іншому напрямку. Можливо, щодо Росії..." Джерело: https://censor.net/ua/n3589452

Щодо росії - неможливо. Бо "кожен подібний прояв критики" профінансований саме росією.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Симпатичная Дюймовочка Кая что-то жалобное пропищала в ответ.блдь. всё на что способны
показать весь комментарий
09.12.2025 13:16 Ответить
Дюймовочка "жила під автократичним режимом" (Джерело: https://censor.net/ua/n3589452),
поживе ще. Принаймі, її "співєвропники" згодні.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:22 Ответить
А де це вона жила?
показать весь комментарий
09.12.2025 13:27 Ответить
В Естонії.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:33 Ответить
кацапський троль
показать весь комментарий
09.12.2025 13:30 Ответить
Так ця "Дюймовочка " боїться що кацапи знов окупують її рідну Естонію та інші прибалтійські держави ,так прибалтійці ,навпаки .повинні триматись за США і на триндіти на них, або буде теж саме як в 1940 році ,коли совіти окупували без опору всю Прибалтику.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:35 Ответить
Захистити їх можуть виключно США.
показать весь комментарий
09.12.2025 15:11 Ответить
"кожен подібний прояв критики щодо свобод, має бути спрямований в іншому напрямку. Можливо, щодо Росії..." Джерело: https://censor.net/ua/n3589452

Щодо росії - неможливо. Бо "кожен подібний прояв критики" профінансований саме росією.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:18 Ответить
трумп та мага,
та назвіть вже накінець,
рфϟϟ - спонсором тероризму...!!!
показать весь комментарий
09.12.2025 13:29 Ответить
тампон - друган хла по мафії..
тому наїзжати на «кіллера-терориста» з рф він не буде..
показать весь комментарий
09.12.2025 13:33 Ответить
Молодець! Тендітна, розумна і пряма ЖІНКА з Європи, каже чоловікам Світу про ОЧЕВИДНІ речі сьогодення щодо маячні воєнного злочинця з московії - ******!!!! А в США, відбулися з прибуттям Трампа, якісь дивні зміни в державних інституціях!! Їх усіх, замінив «ЗЯТЬ від Трампа»??? Конгрес і ДержДеп, тепер можна розігнати, як це і робив ілон маск!!
показать весь комментарий
09.12.2025 13:34 Ответить
Пздц.... кремль отримав свого у кріслі президента США й ніхто нічого не
може зробити.
США бажає стабільних відносин з тиранами-вбивцями, викладачами дітей, військовими злочинцями ,терористами та диктаторами!!! "Свято наближається..... свято наближається " ......
показать весь комментарий
09.12.2025 13:40 Ответить
Ну шо ж пані комісар по безпеці з психологічною травмою дитинства від срср, якщо ви не бачите той кірдець з мігрантами та злочинністю, який знищує той "простір свободи" як ви його самі назвали-то тоді й добавляти нічого. Саме на цьому справедливо і робив акцент Трамп та інші.

Ну якщо не бачите,що ж тут навітть окулісти не допоможуть,але скоро побачите на виборах за які сили з яким баченням будуть голосувати. І явно це раз за разом будуть не ліберальні евромрійники
показать весь комментарий
09.12.2025 13:41 Ответить
Отец Каллас был членом КПСС, директором эстонского Сбербанка, а потом Банка Эстонии. Не первый раз слышу как это мажорка партноменклатуры рассказывает про детство полное лишений. Это в позднем совке. Папа наверно угорает.

показать весь комментарий
09.12.2025 13:44 Ответить
Де ти в цій інфі побачив, як "это мажорка партноменклатуры рассказывает про детство полное лишений"???
Чи тобі хочеться повернутись в ті часи авторитарного режиму? Так ти там в себе в США - на цьому шляху.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:52 Ответить
У совку ти не мав кар'єрного росту, якщо не вступав у кпрс. Тому це не має особливого значення - був, чи не був у кпрс. Камсамольцями взагалі всі поголовно були - мене аж два рази приймали, бо вперше проїбав прийти до райкому забрати квиток.
Камуняка і член кпрс це два зовсім різних поняття.
І каже дівчинка все правильно.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:53 Ответить
Даремне волання до чинної влади США.
Потрібно звертатись до її виборців.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:48 Ответить
Американці критикують цензуру в Європі, вона починає розповідати як в рашке лінчують негрів.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:12 Ответить
 
 