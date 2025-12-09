Рада ЄС наступного тижня обговорить, зокрема, фінансові потреби України, - Кошта

18 та 19 грудня відбудеться засідання лідерів країн-членів Євросоюзу. Одним із головних питань, які обговорюватимуть, буде допомога Україні.

Про це повідомив президент Європейської Ради Антоніу Кошта, передає Цензор.НЕТ.

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"Наступного тижня на засіданні Європейської Ради ми проведемо важливі дискусії, зосередившись пріоритетно на двох питаннях: Україна та безпека на нашому континенті; і багаторічні фінансові рамки Європейського Союзу на 2028-2034 роки", - зазначив він.

Що обговорюватимуть?

Україна

У листі-запрошенні лідерам ЄС нагадується, що на жовтневій Європейській Раді лідери зобов'язалися вирішити нагальні фінансові потреби України на 2026-2027 роки, зокрема для її військових та оборонних зусиль.

"На нашій наступній зустрічі ми маємо вирішити, виходячи з поточної підготовчої роботи, як виконати це зобов'язання. На момент написання цього листа дипломатичні зусилля для досягнення справедливого та міцного миру в Україні тривають.

У цьому контексті ми обговоримо, як найкраще продовжувати захищати інтереси Європи та як зміцнити переговорну позицію України. Важливою частиною цього рівняння має бути посилення тиску на Росію", - зазначив Кошта.

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Багаторічна фінансова рамка

"Інтенсивна робота буде необхідною для досягнення угоди до кінця 2026 року щодо наступної Багаторічної фінансової рамки та її фінансування. Дотримання цього графіка є важливим.

Це дозволить Союзу запровадити нові програми фінансування вже з початку 2028 року. Це також продемонструє, що у світі, що характеризується непередбачуваністю, Європейський Союз здатний своєчасно та розсудливо приймати рішення щодо визначення бюджетних основ для своїх дій", - поясни президент Європейської Ради.

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Оборона

Також лідери підбиватимуть підсумки виконання попередніх рішень щодо європейської оборони та безпеки, спрямованих на посилення оборонної готовності Європи до 2030 року.

"Нещодавні події показують, що Росія та Білорусь активізували свою гібридну кампанію в Європі. Це нагадує нам, що нам потрібно прискорити зусилля на всіх напрямках, спрямованих на нашу оборонну готовність", - пише Кошта.

Також лідери обговорять ситуацію на Близькому Сході.

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Дата засідання

18 грудня о 10:00 засідання розпочнеться з обміну думками із президенткою Європарламенту. Далі виступить президент Володимир Зеленський.

Згодом лідери продовжать роботу у форматі 27 держав-членів.

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