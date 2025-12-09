Лідери НАТО та ЄС прокоментували зустріч із Зеленським у Брюсселі

Європейський Союз підтвердив свою відданість підтримці України та запропонував конкретні механізми фінансування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі.

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Пріоритети ЄС у підтримці України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що ЄС залишається непохитним у своїй підтримці України, особливо в умовах триваючих мирних переговорів. Вона зазначила, що серед головних пріоритетів – повага до суверенітету України та гарантування її безпеки у довгостроковій перспективі.

"Наші пропозиції щодо фінансування на столі. Мета – сильна Україна, на полі бою та за столом переговорів", – наголосила фон дер Ляєн.

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Позиція НАТО та подальші кроки

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також відзначив продуктивні дискусії з Президентом Зеленським та лідерами ЄС щодо підтримки подальшого прогресу на шляху до справедливого та тривалого миру. Європейський Союз підтвердив готовність робити внесок у всі зусилля для досягнення стабільності та безпеки в Україні.

Антоніу Кошта повторив ключові меседжі Урсули фон дер Ляєн, наголошуючи на непохитності ЄС у принципових позиціях та підтримці України.

Після зустрічей у Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та керівництвом Європейського Союзу, Зеленський вирушить з візитом до Італії, де 9 грудня проведе переговори з прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні.

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