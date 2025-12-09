Фон дер Ляєн закликала надати Україні репараційний кредит: "Немає часу зволікати"

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що затримувати фінансову допомогу Україні більше не можна, адже це питання її виживання у війні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у її виступі, оприлюдненому пресслужбою Єврокомісії.

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ЄС має посилити тиск на Росію

Фон дер Ляєн наголосила, що Європа має всі можливості, щоб збільшити тиск на Кремль. Вона підтримала ідею репараційного кредиту, який може фінансуватися за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

"Немає часу на зволікання. Чим довше Путін воює — тим дорожче це буде для Росії", — зазначила президентка ЄК.

Вона також нагадала, що Україна вже бере участь у більшості планів по лінії SAFE, які фінансують оборонні потреби та стійкість.

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Європа стає сильнішою разом з Україною

Фон дер Ляєн підкреслила, що ЄС працює над посиленням своєї оборонної спроможності — від спільних оборонних проєктів до підвищення військової мобільності. За її словами, Україна робить справжні дипломатичні кроки заради миру, а Росія лише імітує готовність до перемовин.

"Ми знаємо, хто агресор, а хто жертва", — підкреслила вона.

Президентка ЄК додала, що війна не роз’єднала Європу, а навпаки — зробила її міцнішою та рішучішою.

"Ми об’єднані у підтримці України", — підсумувала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, після зустрічей у Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та керівництвом Європейського Союзу, Зеленський вирушить з візитом до Італії, де 9 грудня проведе переговори з прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні.

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