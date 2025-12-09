Фон дер Ляйен призвала предоставить Украине репарационный кредит: "Нет времени медлить"
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что задерживать финансовую помощь Украине больше нельзя, ведь это вопрос ее выживания в войне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее выступлении, обнародованном пресс-службой Еврокомиссии.
ЕС должен усилить давление на Россию
Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа имеет все возможности, чтобы увеличить давление на Кремль. Она поддержала идею репарационного кредита, который может финансироваться за счет доходов от замороженных российских активов.
"Нет времени на промедление. Чем дольше Путин воюет — тем дороже это будет для России", — отметила президент ЕК.
Она также напомнила, что Украина уже участвует в большинстве планов по линии SAFE, которые финансируют оборонные нужды и устойчивость.
Европа становится сильнее вместе с Украиной
Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС работает над усилением своей оборонной способности — от совместных оборонных проектов до повышения военной мобильности. По ее словам, Украина делает настоящие дипломатические шаги ради мира, а Россия только имитирует готовность к переговорам.
"Мы знаем, кто агрессор, а кто жертва", — подчеркнула она.
Президент ЕК добавила, что война не разъединила Европу, а наоборот — сделала ее более крепкой и решительной.
"Мы едины в поддержке Украины", — подытожила фон дер Ляйен.
Напомним, после встреч в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и руководством Европейского Союза, Зеленский отправится с визитом в Италию, где 9 декабря проведет переговоры с премьер-министром Джорджей Мелони.
