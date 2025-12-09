Лидеры НАТО и ЕС прокомментировали встречу с Зеленским в Брюсселе

Европейский Союз подтвердил свою приверженность поддержке Украины и предложил конкретные механизмы финансирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антонио Кошты после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

Приоритеты ЕС в поддержке Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС остается непоколебимым в своей поддержке Украины, особенно в условиях продолжающихся мирных переговоров. Она отметила, что среди главных приоритетов – уважение к суверенитету Украины и обеспечение ее безопасности в долгосрочной перспективе.

"Наши предложения по финансированию на столе. Цель – сильная Украина, на поле боя и за столом переговоров", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Позиция НАТО и дальнейшие шаги

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также отметил продуктивные дискуссии с президентом Зеленским и лидерами ЕС о поддержке дальнейшего прогресса на пути к справедливому и прочному миру. Европейский Союз подтвердил готовность вносить вклад во все усилия по достижению стабильности и безопасности в Украине.

Антонио Кошта повторил ключевые месседжи Урсулы фон дер Ляйен, подчеркнув непоколебимость ЕС в принципиальных позициях и поддержке Украины.

После встреч в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и руководством Европейского Союза, Зеленский отправится с визитом в Италию, где 9 декабря проведет переговоры с премьер-министром Джорджей Мелони.

