Лидеры НАТО и ЕС прокомментировали встречу с Зеленским в Брюсселе
Европейский Союз подтвердил свою приверженность поддержке Украины и предложил конкретные механизмы финансирования.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антонио Кошты после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе.
Приоритеты ЕС в поддержке Украины
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС остается непоколебимым в своей поддержке Украины, особенно в условиях продолжающихся мирных переговоров. Она отметила, что среди главных приоритетов – уважение к суверенитету Украины и обеспечение ее безопасности в долгосрочной перспективе.
"Наши предложения по финансированию на столе. Цель – сильная Украина, на поле боя и за столом переговоров", – подчеркнула фон дер Ляйен.
Позиция НАТО и дальнейшие шаги
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также отметил продуктивные дискуссии с президентом Зеленским и лидерами ЕС о поддержке дальнейшего прогресса на пути к справедливому и прочному миру. Европейский Союз подтвердил готовность вносить вклад во все усилия по достижению стабильности и безопасности в Украине.
Антонио Кошта повторил ключевые месседжи Урсулы фон дер Ляйен, подчеркнув непоколебимость ЕС в принципиальных позициях и поддержке Украины.
После встреч в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и руководством Европейского Союза, Зеленский отправится с визитом в Италию, где 9 декабря проведет переговоры с премьер-министром Джорджей Мелони.
