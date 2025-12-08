Китаю невыгодно окончание войны России против Украины, - Зеленский

Украина не видит никаких признаков того, что Китаю было выгодно окончание российско-украинской войны. Пекин и Москва наращивают сотрудничество.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами 8 декабря, цитирует "Бабель", информирует Цензор.НЕТ.

Китай не поддерживает завершение агрессии

Президент отметил, что Пекину из-за противостояния с США не выгодна слабая Россия. Однако это не означает, что Китай прямо поддерживает оружием Россию, но ему невыгодно завершение войны.

"Китай точно имеет влияние на Путина. Я не вижу, чтобы Китаю было выгодно окончание этой войны. Почему? Потому что мы видели новую доктрину США. Безусловно, это два полюса, которые видят друг друга. Это две великие державы и это большое противостояние", - пояснил глава украинского государства.

Сотрудничество РФ и Китая

Также Зеленский рассказал о докладах разведки: Китай поставляет России станки и "другие вещи", однако докладов о поставках оружия не было.

