2 587 43

Китаю невыгодно окончание войны России против Украины, - Зеленский

зеленський

Украина не видит никаких признаков того, что Китаю было выгодно окончание российско-украинской войны. Пекин и Москва наращивают сотрудничество.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами 8 декабря, цитирует "Бабель", информирует Цензор.НЕТ.

Китай не поддерживает завершение агрессии

Президент отметил, что Пекину из-за противостояния с США не выгодна слабая Россия. Однако это не означает, что Китай прямо поддерживает оружием Россию, но ему невыгодно завершение войны.

"Китай точно имеет влияние на Путина. Я не вижу, чтобы Китаю было выгодно окончание этой войны. Почему? Потому что мы видели новую доктрину США. Безусловно, это два полюса, которые видят друг друга. Это две великие державы и это большое противостояние", - пояснил глава украинского государства.

Сотрудничество РФ и Китая

  • Также Зеленский рассказал о докладах разведки: Китай поставляет России станки и "другие вещи", однако докладов о поставках оружия не было.

Зеленский Владимир (22865) Китай (3279) война в Украине (7145)
+12
Ванга вийшла в ефір - прошу дотримуватися ефірної гігієни і не матюкатися...
08.12.2025 21:03 Ответить
+7
Ну ***...
08.12.2025 21:04 Ответить
+7
Так и тебе, зелёный друже, окончание войны невыгодно. Потому что как только она закончится, тебя могут подвесить за обрезанный причиндал за все твои проделки за 6 лет. А пока война идёт-ты в относительной безопасности.
08.12.2025 21:12 Ответить
Ванга вийшла в ефір - прошу дотримуватися ефірної гігієни і не матюкатися...
08.12.2025 21:03 Ответить
Ну ***...
08.12.2025 21:04 Ответить
так допустимо , але Вам перше попередження від ОПи
08.12.2025 21:05 Ответить
***, ***, ***,... Не спокушайте до матюків, бо попередження від ОПи - це як орден!
08.12.2025 21:09 Ответить
немає на Вас дЄрмака - уже би бусик ТЦК та СП стояв біля підїзду! Ви щасливчик, що ера дЄрмака майже закінчилася... Майже!
08.12.2025 21:13 Ответить
Підгальмовуєш, працівники ТЦК і СП давно з копами на "дастерах" ганяють, а не на бусіках.
08.12.2025 21:15 Ответить
а ти звідки знаєш такі тонкощі?
08.12.2025 21:17 Ответить
Так и тебе, зелёный друже, окончание войны невыгодно. Потому что как только она закончится, тебя могут подвесить за обрезанный причиндал за все твои проделки за 6 лет. А пока война идёт-ты в относительной безопасности.
08.12.2025 21:12 Ответить
Более того. Я думаю как только война закончится и будут выборы-зелёный пролетает мимо них как розовый фламинго. Шансов сейчас никаких снова уцепиться за власть. А за ним мгновенно на землю обетованную стаями потянутся миндичи циферблаты. Поэтому этим орёликом окончание войны-кость поперек горла
08.12.2025 21:15 Ответить
зрозумів, пянка по скайпу відміняється....
08.12.2025 21:15 Ответить
Скажем так приостанавливается. После того как насилу выпхали Ермака-всё заглохло. Пока праздновать особо нечего. Но я свои долги не забываю))
08.12.2025 21:18 Ответить
а "зеленІЬЙ"? Я ?
08.12.2025 21:21 Ответить
А Ви переконані, що "причиндал" у нього обрізаний? Я не певен.
08.12.2025 21:35 Ответить
Як і європі
08.12.2025 21:04 Ответить
Китаю якраз вигідно закінчення війни на умовах Трампа і автоматичне посилення позицій свого союзника.
08.12.2025 21:04 Ответить
Твої інтереси співпадають з китайськими!
08.12.2025 21:05 Ответить
Вова у в'язницю не хоче
08.12.2025 21:07 Ответить
Ішака потягнуло в роздуми. Мабуть з горя прийняв чергову дозу і в невдовзі дізнаємось вже про сигнали.
08.12.2025 21:07 Ответить
А кому воно взагалі вигідне? Двом ляльководам (ЄС і КНР) закінчення не вигідне, ну США воно в принципі вигідне, але як ні то теж нічого страшного. Зате яка активна картинка на сцені - всі бігають, бігають)
08.12.2025 21:08 Ответить
Дійшло! - чи хтось підказав - під час війни Китай як спрут ше більше затягнув рашку до себе
08.12.2025 21:08 Ответить
А міндічам і цукерманам вигідно закінчення війни? Їх діти зараз на ''нулі''? А де шефіри? Де єрмак?
08.12.2025 21:11 Ответить
Ещё бы,пока шашлычник и помощники регионалов керуют страной от нее легко откусывать куски и легко ослаблять ее союзников врагов маоистских комуняк и московских нквдэшников.
08.12.2025 21:14 Ответить
зеленському не вигідне закінчення війни росії проти України, - адеквати.
08.12.2025 21:15 Ответить
Ну ти точний лузер лузер повний0
08.12.2025 21:42 Ответить
Ого, яка відсутність інтелекту. Цікавий екземпляр для дослідження вченими.
08.12.2025 21:48 Ответить
китай ворог ,ми все знаємо ,шо він не хоче бачити вільну та багату Україну з16р...претендуючі на "Мотор Січ"... а ти 🤡 чмо занюхане, такий же ворог , чого сидиш в Україні досі ? пішов нах у відставку !!!! ...
08.12.2025 21:16 Ответить
Дурна баба ти іди вчись борщ варить та білизну собі прать а не гавкаєш зза кордону
08.12.2025 21:40 Ответить
Зеля мабуть теж китаєць, і йому не вигідно..Щось воно засиділось в креслі дуже довго.
08.12.2025 21:17 Ответить
Ати дурне зроду чи надбане з роками і чим старше тим дурніше
08.12.2025 21:38 Ответить
Я ж ні ти, якого мати стоячи народила, і ти голвою об кафель вдарився.
08.12.2025 21:45 Ответить
"Китаю не вигідне закінчення війни Росії проти України " - бо він постачає Україні комплектуючі до дронів ?
08.12.2025 21:23 Ответить
І нафіга він тролить китаез? Європейські "партнери" навчили? Його завдання не нашкодити, а він поводиться як тупорилий комік.
08.12.2025 21:25 Ответить
Це йому не вигідне закінчення.Якби шукав шляхи-давно би зїздив до Пекіна просити допомоги у Сі.
08.12.2025 21:34 Ответить
Це позитивно, коли даються правильні відповіді, та ще й і на правильно поставлені питання. Чи будуть ще? Гм...
08.12.2025 21:34 Ответить
Всім хто поставляє зброю матеріали обладнання і чжим і своїм бізнесам від шахтарів ірудокопів до торгашів зброєю і бк віна це надприбутки завжди так було ми вам воювать не мішаєм ви нам торгувать не мішайте
08.12.2025 21:35 Ответить
Сяомі та Біди вам у допомогу.

Купуй китайське, не думай про війну!!!
08.12.2025 21:36 Ответить
ВАНГУЮ
1. китайцям потрібне юридичне затвердження повернення своїх сибірських територій.
2. для того щоб це отримати потрібно напасти на росію
3. нападати потрібно тоді коли росія буде максимально слабка і неспроможна пручатися. (буде це пряме вторгнення, або китайці розіграють нові ЛНР ДНР не важливо.)

4. китай на росію нападе через 2-3 тижні після того як росія вийде з війни проти нас.
08.12.2025 21:43 Ответить
чим довше росія виснажує свої ресурси тим китайця краще
08.12.2025 21:44 Ответить
Припиніть балачкИ!
Всьо "насєлєніє" знаєт што вайна нізаканчіваєцца патамушта Порошенко наживаєцца!
08.12.2025 21:46 Ответить
Так слабка кацапія китайцям - вигідна , чи - НЕ вигідна .?
-------------------------------
- Президент зауважив, що Пекіну через протистояння зі США не вигідна слабка Росія. Джерело: https://censor.net/ua/n3589346

- Найбажаніший для Китаю варіант - війна, яка знекровлює, але не розгромлює росію. Ослаблена війною рф, яка залишалася б васалом Пекіна, не маючи альтернативи, окрім як підкорятися китайському «господарю». Саме така росія ідеально влаштовує Китай . Про це пише https://thehill.com/opinion/international/5418921-what-china-really-wants-for-russia-and-ukraine/ The Hill.
08.12.2025 21:56 Ответить
Головне, тобі і твоїм хазяям не вигідне закінчення війни.... до чого Китай сюди приплів...?
08.12.2025 22:03 Ответить
Багато кому не вигідно. Зеленій владі, наприклад...
08.12.2025 22:38 Ответить
ТО ЦЕ КИТАЙЦІ ПРИМУСИЛИ МІНДІЧІВ ШЛАГБАУМИ ПОСТАВИТИ В КОЖНІЙ БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ?
ОТ ГАДИ,
БУБОЧКУ ХОТІЛИ ПІДСТАВИТИ!!!
08.12.2025 22:39 Ответить
 
 