Китаю невыгодно окончание войны России против Украины, - Зеленский
Украина не видит никаких признаков того, что Китаю было выгодно окончание российско-украинской войны. Пекин и Москва наращивают сотрудничество.
Об этом глава государства Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами 8 декабря, цитирует "Бабель", информирует Цензор.НЕТ.
Китай не поддерживает завершение агрессии
Президент отметил, что Пекину из-за противостояния с США не выгодна слабая Россия. Однако это не означает, что Китай прямо поддерживает оружием Россию, но ему невыгодно завершение войны.
"Китай точно имеет влияние на Путина. Я не вижу, чтобы Китаю было выгодно окончание этой войны. Почему? Потому что мы видели новую доктрину США. Безусловно, это два полюса, которые видят друг друга. Это две великие державы и это большое противостояние", - пояснил глава украинского государства.
Сотрудничество РФ и Китая
- Также Зеленский рассказал о докладах разведки: Китай поставляет России станки и "другие вещи", однако докладов о поставках оружия не было.
Купуй китайське, не думай про війну!!!
1. китайцям потрібне юридичне затвердження повернення своїх сибірських територій.
2. для того щоб це отримати потрібно напасти на росію
3. нападати потрібно тоді коли росія буде максимально слабка і неспроможна пручатися. (буде це пряме вторгнення, або китайці розіграють нові ЛНР ДНР не важливо.)
4. китай на росію нападе через 2-3 тижні після того як росія вийде з війни проти нас.
Всьо "насєлєніє" знаєт што вайна нізаканчіваєцца патамушта Порошенко наживаєцца!
- Найбажаніший для Китаю варіант - війна, яка знекровлює, але не розгромлює росію. Ослаблена війною рф, яка залишалася б васалом Пекіна, не маючи альтернативи, окрім як підкорятися китайському «господарю». Саме така росія ідеально влаштовує Китай . Про це пише https://thehill.com/opinion/international/5418921-what-china-really-wants-for-russia-and-ukraine/ The Hill.
ОТ ГАДИ,
БУБОЧКУ ХОТІЛИ ПІДСТАВИТИ!!!