Отношения между Китаем, Индией и РФ способствуют миру и глобальной стабильности, - МИД КНР
В Китае считают, что поддержание отношений между Пекином, Москвой и Нью-Дели является залогом глобальной стабильности.
Об этом сказал спикер МИД Китая Го Цзякунь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Китай, Индия и Россия являются крупными развивающимися экономиками и важными участниками Глобального Юга", - отметил он, комментируя визит диктатора Путина в Индию на прошлой неделе.
Дипломат отметил, что поддержание добрососедских отношений между Китаем, Россией и Индией "способствует миру, стабильности и процветанию как в регионе, так и во всем мире".
Также в МИД заявили, что Китай готов работать с Индией, "придерживаясь стратегического и долгосрочного подхода к выстраиванию отношений, чтобы способствовать их устойчивому, здоровому и стабильному развитию".
Что предшествовало?
- 5 декабря российский диктатор Владимир Путин посетил с визитом Индию.
- Премьер Моди во время встречи с Путиным заявил, что Индия не является нейтральной стороной в вопросе российско-украинской войны, а стоит на стороне мира.
- Известно, что Россия и Индия договорились создать совместное производство для обслуживания российского оружия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Задзеркалля вже тут...
хотів китайоза, бо гарні
зараз зупинився на корейці
нах китай!!!
Це скоріш за все натяк США , що мовляв - не суньте свого носа в наші справи , бо ми можемо проти вас і об'єднатися . Хоча б ситуативно .
А в цілому - тенденція для штатів невтішна ,, поки вашингтонські дурачки щосили псують відносини зі своїми союзниками , противники США навпаки - погрожують в союзи об'єднатися .