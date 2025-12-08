РУС
Отношения между Китаем, Индией и РФ способствуют миру и глобальной стабильности, - МИД КНР

В Китае прокомментировали отношения с Россией и Индией

В Китае считают, что поддержание отношений между Пекином, Москвой и Нью-Дели является залогом глобальной стабильности.

Об этом сказал спикер МИД Китая Го Цзякунь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Китай, Индия и Россия являются крупными развивающимися экономиками и важными участниками Глобального Юга", - отметил он, комментируя визит диктатора Путина в Индию на прошлой неделе.

Дипломат отметил, что поддержание добрососедских отношений между Китаем, Россией и Индией "способствует миру, стабильности и процветанию как в регионе, так и во всем мире".

Также в МИД заявили, что Китай готов работать с Индией, "придерживаясь стратегического и долгосрочного подхода к выстраиванию отношений, чтобы способствовать их устойчивому, здоровому и стабильному развитию".

Что предшествовало?

Бачимо. Мир і, головне, стабільність. Ага.
показать весь комментарий
08.12.2025 11:40 Ответить
МЗС КНР жирно тролить Європу і США 🤔
показать весь комментарий
08.12.2025 11:41 Ответить
А колись Європа і США кормили їх і завезли технології,побудували заводи-і виріс жорсткий гегемон,який починає правити світом на свою користь.
показать весь комментарий
08.12.2025 12:07 Ответить
Думати треба, перед тим як щось робити, але жадібність захмарює очі...
показать весь комментарий
08.12.2025 12:40 Ответить
Три країни-підораса
показать весь комментарий
08.12.2025 11:41 Ответить
Гарно сприяють миру - Індія вже готується клепати Ланцети для рашки
показать весь комментарий
08.12.2025 11:42 Ответить
Очередная фашистская коалиция для попытки завоевания Европы.
показать весь комментарий
08.12.2025 11:44 Ответить
Скоріше сприяє міжнародної нестабільності, а ще швидкому отриманню земель ху...лостану, та отримання його ресурсів за демпінговими цінами
показать весь комментарий
08.12.2025 11:45 Ответить
Урюкопітеки один до одного горнуться.
показать весь комментарий
08.12.2025 11:57 Ответить
учитывая придурковатость трампакса .так карта лягла..при любом другом раскладе возможны варианты..
показать весь комментарий
08.12.2025 11:58 Ответить
три безпринципних гієни, жлоба-мародера-людожера, що вештають Світом, шукаючи кого б облапошить, і готові за нагоди всадити сокиру у спину одне одному будь-коли, а особливо, коли харчовий ланцюг із заспаних-розжирілих "ботаників та народжених для пІсу" еуропейців та омериканців вимруть, як непристосовані динозаври..
показать весь комментарий
08.12.2025 12:05 Ответить
Одним словом поки твары з усього світу об'єднуються, Захід навпаки розвалюється завдяки Тромбу і іншим **************. Третьої світової війни не уникнути
показать весь комментарий
08.12.2025 12:07 Ответить
Знищення основ міжнародного права сприяє миру та глобальній стабільності
Задзеркалля вже тут...
показать весь комментарий
08.12.2025 12:13 Ответить
!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
08.12.2025 12:17 Ответить
Смішно, що расєюшка опинилася в "ґльобальному Півдні".
показать весь комментарий
08.12.2025 12:19 Ответить
Орда, насправді вони з відтіля ніколи не вилазили, а все інше брехня та провокації, навіть їхня назва, й та вкрадена...
показать весь комментарий
08.12.2025 12:43 Ответить
вибираю електромобіль
хотів китайоза, бо гарні
зараз зупинився на корейці
нах китай!!!
показать весь комментарий
08.12.2025 12:22 Ответить
Красень, нах китайський шлак👏🏻
показать весь комментарий
08.12.2025 13:11 Ответить
Що це він меле .? Які - справді добросусідські відносини , можуть бути між Китаєм і Індією , вічними , ну нехай і не ворогами , але противниками - точно ?
Це скоріш за все натяк США , що мовляв - не суньте свого носа в наші справи , бо ми можемо проти вас і об'єднатися . Хоча б ситуативно .
А в цілому - тенденція для штатів невтішна ,, поки вашингтонські дурачки щосили псують відносини зі своїми союзниками , противники США навпаки - погрожують в союзи об'єднатися .
показать весь комментарий
08.12.2025 12:24 Ответить
мир та глобальну стабільність Україна відчуває на собі вже зараз.
показать весь комментарий
08.12.2025 12:42 Ответить
насправді миру хочуть лише ті, хто втрачає, а не заробляє на цій війні. Хочуть миру лише прості українці, які ризикують кожного дня лишитися без житла, без найрідніших людей, без здоров'я або втратити життя. Життя багатьох людей в Україні перетворили на пекло, але хіба є діло до того тим, хто заробляє на війні, а заробляють на ній багато, дуже багато брехливих потвор , з усіх сторін
показать весь комментарий
08.12.2025 12:43 Ответить
Замість того щоб сформувати союз з європою, канадою і тд, сша принизливо намагаються лизати жопу цьому союзу і отримують плювки в лице. Нікчеми
показать весь комментарий
08.12.2025 13:09 Ответить
 
 