В Китае считают, что поддержание отношений между Пекином, Москвой и Нью-Дели является залогом глобальной стабильности.

Об этом сказал спикер МИД Китая Го Цзякунь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Китай, Индия и Россия являются крупными развивающимися экономиками и важными участниками Глобального Юга", - отметил он, комментируя визит диктатора Путина в Индию на прошлой неделе.

Дипломат отметил, что поддержание добрососедских отношений между Китаем, Россией и Индией "способствует миру, стабильности и процветанию как в регионе, так и во всем мире".

Также в МИД заявили, что Китай готов работать с Индией, "придерживаясь стратегического и долгосрочного подхода к выстраиванию отношений, чтобы способствовать их устойчивому, здоровому и стабильному развитию".

Что предшествовало?

5 декабря российский диктатор Владимир Путин посетил с визитом Индию.

Премьер Моди во время встречи с Путиным заявил, что Индия не является нейтральной стороной в вопросе российско-украинской войны, а стоит на стороне мира.

Известно, что Россия и Индия договорились создать совместное производство для обслуживания российского оружия.

