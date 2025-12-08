УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11794 відвідувача онлайн
Новини Співпраця Китаю та РФ Відносини Росії та Індії
1 475 27

Відносини між Китаєм, Індією та РФ сприяють миру та глобальній стабільності, - МЗС КНР

У Китаї прокоментували відносини з Росією та Індією

У Китаї вважають, що підтримання відносин між Пекіном, Москвою та Нью-Делі є запорукою глобальної стабільності.

Про це сказав речник МЗС Китаю Ґо Цзякунь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Китай, Індія та Росія є великими економіками, що розвиваються, і важливими учасниками Глобального Півдня", - зазначив він, коментуючи візит диктатора Путіна до Індії минулого тижня.

Також читайте: Індія закуповує російську нафту зі значною знижкою, попри санкції США, - Bloomberg

Дипломат зауважив, що підтримання добросусідських відносин між Китаєм, Росією та Індією "сприяє миру, стабільності та процвітанню як у регіоні, так і в усьому світі".

Також у МЗС заявили, що Китай готовий працювати з Індією, "дотримуючись стратегічного та довгострокового підходу до вибудовування відносин, щоб сприяти їхньому стійкому, здоровому та стабільному розвитку".

Читайте: Росія здійснила першу поставку СПГ до Китаю з часу введення санкцій США, ‒ Bloomberg

Що передувало?

  • 5 грудня російський диктатор Володимир Путін відвідав із візитом Індію.
  • Прем'єр Моді під час зустрічі з Путіним заявив, що Індія не є нейтральною стороною у питанні російсько-української війни, а стоїть на боці миру.
  • Відомо, що Росія та Індія домовилися створити спільне виробництво для обслуговування російської зброї.

Читайте також: Індія заплатить Росії $2 мільярди за оренду атомного підводного човна

Автор: 

Індія (905) Китай (5287) росія (70533)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
МЗС КНР жирно тролить Європу і США 🤔
показати весь коментар
08.12.2025 11:41 Відповісти
+10
Три країни-підораса
показати весь коментар
08.12.2025 11:41 Відповісти
+9
Бачимо. Мир і, головне, стабільність. Ага.
показати весь коментар
08.12.2025 11:40 Відповісти

Завантаження...

 
 