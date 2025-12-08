Відносини між Китаєм, Індією та РФ сприяють миру та глобальній стабільності, - МЗС КНР

У Китаї вважають, що підтримання відносин між Пекіном, Москвою та Нью-Делі є запорукою глобальної стабільності.

Про це сказав речник МЗС Китаю Ґо Цзякунь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Китай, Індія та Росія є великими економіками, що розвиваються, і важливими учасниками Глобального Півдня", - зазначив він, коментуючи візит диктатора Путіна до Індії минулого тижня.

Також читайте: Індія закуповує російську нафту зі значною знижкою, попри санкції США, - Bloomberg

Дипломат зауважив, що підтримання добросусідських відносин між Китаєм, Росією та Індією "сприяє миру, стабільності та процвітанню як у регіоні, так і в усьому світі".

Також у МЗС заявили, що Китай готовий працювати з Індією, "дотримуючись стратегічного та довгострокового підходу до вибудовування відносин, щоб сприяти їхньому стійкому, здоровому та стабільному розвитку".

Читайте: Росія здійснила першу поставку СПГ до Китаю з часу введення санкцій США, ‒ Bloomberg

Що передувало?

5 грудня російський диктатор Володимир Путін відвідав із візитом Індію.

Прем'єр Моді під час зустрічі з Путіним заявив, що Індія не є нейтральною стороною у питанні російсько-української війни, а стоїть на боці миру.

Відомо, що Росія та Індія домовилися створити спільне виробництво для обслуговування російської зброї.

Читайте також: Індія заплатить Росії $2 мільярди за оренду атомного підводного човна