Відносини між Китаєм, Індією та РФ сприяють миру та глобальній стабільності, - МЗС КНР
У Китаї вважають, що підтримання відносин між Пекіном, Москвою та Нью-Делі є запорукою глобальної стабільності.
Про це сказав речник МЗС Китаю Ґо Цзякунь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Китай, Індія та Росія є великими економіками, що розвиваються, і важливими учасниками Глобального Півдня", - зазначив він, коментуючи візит диктатора Путіна до Індії минулого тижня.
Дипломат зауважив, що підтримання добросусідських відносин між Китаєм, Росією та Індією "сприяє миру, стабільності та процвітанню як у регіоні, так і в усьому світі".
Також у МЗС заявили, що Китай готовий працювати з Індією, "дотримуючись стратегічного та довгострокового підходу до вибудовування відносин, щоб сприяти їхньому стійкому, здоровому та стабільному розвитку".
Що передувало?
- 5 грудня російський диктатор Володимир Путін відвідав із візитом Індію.
- Прем'єр Моді під час зустрічі з Путіним заявив, що Індія не є нейтральною стороною у питанні російсько-української війни, а стоїть на боці миру.
- Відомо, що Росія та Індія домовилися створити спільне виробництво для обслуговування російської зброї.
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