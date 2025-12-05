Моді - Путіну: Індія не є нейтральною, вона - на боці миру
Під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що Нью-Делі не є нейтральною стороною у питанні російсько-української війни, а стоїть на боці миру.
Про це повідомляє India Today, передає Цензор.НЕТ.
Індія - на боці миру
"Індія не є нейтральною. В Індії є сторона, і це - сторона миру. Ми підтримуємо всі зусилля заради миру та стоїмо пліч-о-пліч з усіма цими зусиллями", - сказав Моді.
Як зазначається, візит президента Росії до Індії відбувається в той час, коли адміністрація президента США Дональда Трампа прагне укласти мирну угоду між Україною та Росією.
РФ - друг Індії
Водночас Моді назвав Росію "справжнім другом Індії". Він зазначив, що від початку війни в Україні вони постіно ведуть переговори.
"Час від часу ви також, як справжній друг, тримали нас в курсі всього. Я вважаю, що довіра - це велика сила... Добробут народів лежить на шляху миру. Разом ми поведемо світ цим шляхом", - сказав прем'єр-міністр Індії.
Своєю чергою Путін подякував Моді за "особисту увагу до українського питання". Також він зазначив, що стосовно мирного врегулювання переговори зі США тривають.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що диктатор РФ Володимир Путін, ймовірно, відвідає Індію 5-6 грудня для зустрічі з прем'єром країни Нарендрою Моді.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://embed.membrana.media/OBZ/de1e392a-desktop.mp4?r=13148
Глобальний Південь, чи Схід. Так їх умовно називають. Між іншим, більша частина населення планети. І вони не вдоволені тим, що їх мало "уважают".
Навіть в Європі (Італія) заздрять американцям, мовляв, ті націлені лише на успіх, а італійці мають за ними тягнутися, а так хочеться розваг...
Переднього чи заднього?
Взагалі - перекручування позиції за мир і за війну дістало. Потрібно на кожну подібну маніпуляцію відповідати, що війну веде РФ проти України, а не навпаки. Тому хто підтримує РФ - той за війну, хто пітримує Україну - той проти війни.
Наприклад, після набуття чинності санкцій США (21 листопада 2025 р.) імпорт російської нафти Індією різко знизився - приблизно на третину порівняно з піковими показниками листопада.
Очікується подальше зниження. Аналітики прогнозують, що в грудні постачання можуть впасти до 1,0-1,2 мільйона барелів на добу, що є значним зменшенням порівняно з 1,8 млн барелів на добу в середньому за листопад.
і додав: даві іх, даві іх *****