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Новини Візит Путіна до Індії Відносини Росії та Індії
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Моді - Путіну: Індія не є нейтральною, вона - на боці миру

Зустріч Моді та Путіна

Під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що Нью-Делі не є нейтральною стороною у питанні російсько-української війни, а стоїть на боці миру.

Про це повідомляє India Today, передає Цензор.НЕТ.

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Індія - на боці миру

"Індія не є нейтральною. В Індії є сторона, і це - сторона миру. Ми підтримуємо всі зусилля заради миру та стоїмо пліч-о-пліч з усіма цими зусиллями", - сказав Моді.

Як зазначається, візит президента Росії до Індії відбувається в той час, коли адміністрація президента США Дональда Трампа прагне укласти мирну угоду між Україною та Росією.

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РФ - друг Індії

Водночас Моді назвав Росію "справжнім другом Індії". Він зазначив, що від початку війни в Україні вони постіно ведуть переговори.

"Час від часу ви також, як справжній друг, тримали нас в курсі всього. Я вважаю, що довіра - це велика сила... Добробут народів лежить на шляху миру. Разом ми поведемо світ цим шляхом", - сказав прем'єр-міністр Індії.

Своєю чергою Путін подякував Моді за "особисту увагу до українського питання". Також він зазначив, що стосовно мирного врегулювання переговори зі США тривають.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що диктатор РФ Володимир Путін, ймовірно, відвідає Індію 5-6 грудня для зустрічі з прем'єром країни Нарендрою Моді.

Автор: 

Індія (904) путін володимир (25497) Нарендра Моді (72)
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Топ коментарі
+16
довкола - суцільні мирнотварці... і лише Україна того не розуміє та пручається...
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05.12.2025 12:45 Відповісти
+8
Брехня захопила планету, війну називають миром, агресію - захистом, геноцид - порятунком.
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05.12.2025 12:59 Відповісти
+7
Цинічний лицемірний брехун та пустомеля. Як і косоока сволота сі. Як трампісти. Як єврошльондри на зарплаті у *****. Зло поглинає світ.
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05.12.2025 12:56 Відповісти
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На боці миру, воно..
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05.12.2025 12:44 Відповісти
Брехня захопила планету, війну називають миром, агресію - захистом, геноцид - порятунком.
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05.12.2025 12:59 Відповісти
довкола - суцільні мирнотварці... і лише Україна того не розуміє та пручається...
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05.12.2025 12:45 Відповісти
Індія додалась до Китаю.
Глобальний Південь, чи Схід. Так їх умовно називають. Між іншим, більша частина населення планети. І вони не вдоволені тим, що їх мало "уважают".
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05.12.2025 12:45 Відповісти
А поприбирати сміття (Індія) та провадити менше карнавалів (Лат.Америка) вони не можуть. Тому й заздрість до Заходу.
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05.12.2025 13:47 Відповісти
Хачу чтоби у міня фсьо била, а мнє за єта нічіго нє било.
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05.12.2025 13:48 Відповісти
Саме так.

Навіть в Європі (Італія) заздрять американцям, мовляв, ті націлені лише на успіх, а італійці мають за ними тягнутися, а так хочеться розваг...
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05.12.2025 13:51 Відповісти
Цивілізація не з неба впала, її хтось руками і головами побудував.
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05.12.2025 13:54 Відповісти
Так і Китай за мир - але це не мішає йому допомагати кацапам - Індія теж з цієї кагорти "мирних"
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05.12.2025 12:46 Відповісти
Всі на цій війні заробляють гроші ... І наші не виключення
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05.12.2025 12:51 Відповісти
Моді таке саме чмо як і ...х...уйло!!!
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05.12.2025 12:47 Відповісти
Копіює китайців, у тих теж позиція - на всіх стільцях всидіти одночасно.
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05.12.2025 13:04 Відповісти
На чолі найнаселенішої країни світу таке дрібне лицемірне пNздляве чмо.
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05.12.2025 12:47 Відповісти
Та вони всі балдіють від ситуації в якій опинився Захід. Білих ніхто не любить.
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05.12.2025 12:49 Відповісти
Захід в теперішньому вигляді то мерзенне видовище.. Але вони заслужили це
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05.12.2025 12:53 Відповісти
Базікати можна красиво але на планеті не тільки ж ідіоти та кацапи - всім все зрозуміло і всі зроблять висновки ! Прийдуть темні часи й до індії !
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05.12.2025 12:52 Відповісти
Цинічний лицемірний брехун та пустомеля. Як і косоока сволота сі. Як трампісти. Як єврошльондри на зарплаті у *****. Зло поглинає світ.
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05.12.2025 12:56 Відповісти
З якого боку в них мир?
Переднього чи заднього?
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05.12.2025 12:56 Відповісти
Віримо. Але на стороні якого миру? Умовний мир наступить коли Кацапія забереться з нашої території, або якщо заволодіє всією Україною.
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05.12.2025 12:57 Відповісти
фото кому потискує руку говорить само за себе
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05.12.2025 13:00 Відповісти
Куйло Моді і Сі.Три брата *****..а від одного тата!
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05.12.2025 13:01 Відповісти
короче немитий Моді сказав шо Індія друг террористів, але це і так відомо, бізнес індіїї і китаю повинен бути забанен назавжди в україні
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05.12.2025 13:04 Відповісти
Точно - тому Індія спонсорує війну.
Взагалі - перекручування позиції за мир і за війну дістало. Потрібно на кожну подібну маніпуляцію відповідати, що війну веде РФ проти України, а не навпаки. Тому хто підтримує РФ - той за війну, хто пітримує Україну - той проти війни.
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05.12.2025 13:10 Відповісти
Та нехай триндить. Головне - санкції США мають вплив на закупівлі, змушуючи індійські компанії шукати інші джерела або коригувати логістику.
Наприклад, після набуття чинності санкцій США (21 листопада 2025 р.) імпорт російської нафти Індією різко знизився - приблизно на третину порівняно з піковими показниками листопада.
Очікується подальше зниження. Аналітики прогнозують, що в грудні постачання можуть впасти до 1,0-1,2 мільйона барелів на добу, що є значним зменшенням порівняно з 1,8 млн барелів на добу в середньому за листопад.
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05.12.2025 13:27 Відповісти
моді - путіну: нью-делі не є нейтральною стороною у питанні російсько-української війни, а стоїть на боці спонсорування війни. Ще нафти відсипиш?

і додав: даві іх, даві іх *****
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05.12.2025 13:29 Відповісти
Дуже хочется, що Китай та Індія почали воювати один з одним. Хай в світі поменшає і одних, і других.
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05.12.2025 13:30 Відповісти
і хто це каже, хвойда яка за 10 баксів лиже сраку маньяку?
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05.12.2025 14:08 Відповісти
Модя щось переплутав, чи неправильно переклали: Індія на боці миру, а путя? Де?
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05.12.2025 14:16 Відповісти
 
 