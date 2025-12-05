Моді - Путіну: Індія не є нейтральною, вона - на боці миру

Під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що Нью-Делі не є нейтральною стороною у питанні російсько-української війни, а стоїть на боці миру.

Про це повідомляє India Today, передає Цензор.НЕТ.

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Індія - на боці миру

"Індія не є нейтральною. В Індії є сторона, і це - сторона миру. Ми підтримуємо всі зусилля заради миру та стоїмо пліч-о-пліч з усіма цими зусиллями", - сказав Моді.

Як зазначається, візит президента Росії до Індії відбувається в той час, коли адміністрація президента США Дональда Трампа прагне укласти мирну угоду між Україною та Росією.

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РФ - друг Індії

Водночас Моді назвав Росію "справжнім другом Індії". Він зазначив, що від початку війни в Україні вони постіно ведуть переговори.

"Час від часу ви також, як справжній друг, тримали нас в курсі всього. Я вважаю, що довіра - це велика сила... Добробут народів лежить на шляху миру. Разом ми поведемо світ цим шляхом", - сказав прем'єр-міністр Індії.

Своєю чергою Путін подякував Моді за "особисту увагу до українського питання". Також він зазначив, що стосовно мирного врегулювання переговори зі США тривають.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що диктатор РФ Володимир Путін, ймовірно, відвідає Індію 5-6 грудня для зустрічі з прем'єром країни Нарендрою Моді.