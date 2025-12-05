РУС
2 655 27

Моди - Путину: Индия не является нейтральной, она - на стороне мира

Встреча Моди и Путина

Во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели не является нейтральной стороной в вопросе российско-украинской войны, а стоит на стороне мира.

Об этом сообщает India Today, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Индия - на стороне мира

"Индия не является нейтральной. В Индии есть сторона, и это - сторона мира. Мы поддерживаем все усилия ради мира и стоим плечом к плечу со всеми этими усилиями", - сказал Моди.

Как отмечается, визит президента России в Индию происходит в то время, когда администрация президента США Дональда Трампа стремится заключить мирное соглашение между Украиной и Россией.

Читайте: Индия заплатит России $2 миллиарда за аренду атомной подводной лодки

РФ - друг Индии

В то же время Моди назвал Россию "настоящим другом Индии". Он отметил, что с начала войны в Украине они постоянно ведут переговоры.

"Время от времени вы также, как настоящий друг, держали нас в курсе всего. Я считаю, что доверие - это большая сила... Благосостояние народов лежит на пути мира. Вместе мы поведем мир по этому пути", - сказал премьер-министр Индии.

В свою очередь Путин поблагодарил Моди за "личное внимание к украинскому вопросу". Также он отметил, что по поводу мирного урегулирования переговоры с США продолжаются.

Читайте также: Индия закупает российскую нефть со значительной скидкой, несмотря на санкции США, - Bloomberg

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что диктатор РФ Владимир Путин, вероятно, посетит Индию 5-6 декабря для встречи с премьером страны Нарендрой Моди.

Автор: 

Индия (494) путин владимир (32521) Нарендра Моди (62)
Топ комментарии
+11
довкола - суцільні мирнотварці... і лише Україна того не розуміє та пручається...
05.12.2025 12:45 Ответить
05.12.2025 12:45 Ответить
+4
Так і Китай за мир - але це не мішає йому допомагати кацапам - Індія теж з цієї кагорти "мирних"
05.12.2025 12:46 Ответить
05.12.2025 12:46 Ответить
+4
Моді таке саме чмо як і ...х...уйло!!!
05.12.2025 12:47 Ответить
05.12.2025 12:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На боці миру, воно..
https://embed.membrana.media/OBZ/de1e392a-desktop.mp4?r=13148
05.12.2025 12:44 Ответить
05.12.2025 12:44 Ответить
Брехня захопила планету, війну називають миром, агресію - захистом, геноцид - порятунком.
05.12.2025 12:59 Ответить
05.12.2025 12:59 Ответить
довкола - суцільні мирнотварці... і лише Україна того не розуміє та пручається...
05.12.2025 12:45 Ответить
05.12.2025 12:45 Ответить
Індія додалась до Китаю.
Глобальний Південь, чи Схід. Так їх умовно називають. Між іншим, більша частина населення планети. І вони не вдоволені тим, що їх мало "уважают".
05.12.2025 12:45 Ответить
05.12.2025 12:45 Ответить
А поприбирати сміття (Індія) та провадити менше карнавалів (Лат.Америка) вони не можуть. Тому й заздрість до Заходу.
05.12.2025 13:47 Ответить
05.12.2025 13:47 Ответить
Хачу чтоби у міня фсьо била, а мнє за єта нічіго нє било.
05.12.2025 13:48 Ответить
05.12.2025 13:48 Ответить
Саме так.

Навіть в Європі (Італія) заздрять американцям, мовляв, ті націлені лише на успіх, а італійці мають за ними тягнутися, а так хочеться розваг...
05.12.2025 13:51 Ответить
05.12.2025 13:51 Ответить
Цивілізація не з неба впала, її хтось руками і головами побудував.
05.12.2025 13:54 Ответить
05.12.2025 13:54 Ответить
Так і Китай за мир - але це не мішає йому допомагати кацапам - Індія теж з цієї кагорти "мирних"
05.12.2025 12:46 Ответить
05.12.2025 12:46 Ответить
Всі на цій війні заробляють гроші ... І наші не виключення
05.12.2025 12:51 Ответить
05.12.2025 12:51 Ответить
Моді таке саме чмо як і ...х...уйло!!!
05.12.2025 12:47 Ответить
05.12.2025 12:47 Ответить
Копіює китайців, у тих теж позиція - на всіх стільцях всидіти одночасно.
05.12.2025 13:04 Ответить
05.12.2025 13:04 Ответить
На чолі найнаселенішої країни світу таке дрібне лицемірне пNздляве чмо.
05.12.2025 12:47 Ответить
05.12.2025 12:47 Ответить
Та вони всі балдіють від ситуації в якій опинився Захід. Білих ніхто не любить.
05.12.2025 12:49 Ответить
05.12.2025 12:49 Ответить
Захід в теперішньому вигляді то мерзенне видовище.. Але вони заслужили це
05.12.2025 12:53 Ответить
05.12.2025 12:53 Ответить
Базікати можна красиво але на планеті не тільки ж ідіоти та кацапи - всім все зрозуміло і всі зроблять висновки ! Прийдуть темні часи й до індії !
05.12.2025 12:52 Ответить
05.12.2025 12:52 Ответить
Цинічний лицемірний брехун та пустомеля. Як і косоока сволота сі. Як трампісти. Як єврошльондри на зарплаті у *****. Зло поглинає світ.
05.12.2025 12:56 Ответить
05.12.2025 12:56 Ответить
З якого боку в них мир?
Переднього чи заднього?
05.12.2025 12:56 Ответить
05.12.2025 12:56 Ответить
Віримо. Але на стороні якого миру? Умовний мир наступить коли Кацапія забереться з нашої території, або якщо заволодіє всією Україною.
05.12.2025 12:57 Ответить
05.12.2025 12:57 Ответить
фото кому потискує руку говорить само за себе
05.12.2025 13:00 Ответить
05.12.2025 13:00 Ответить
Куйло Моді і Сі.Три брата *****..а від одного тата!
05.12.2025 13:01 Ответить
05.12.2025 13:01 Ответить
короче немитий Моді сказав шо Індія друг террористів, але це і так відомо, бізнес індіїї і китаю повинен бути забанен назавжди в україні
05.12.2025 13:04 Ответить
05.12.2025 13:04 Ответить
Точно - тому Індія спонсорує війну.
Взагалі - перекручування позиції за мир і за війну дістало. Потрібно на кожну подібну маніпуляцію відповідати, що війну веде РФ проти України, а не навпаки. Тому хто підтримує РФ - той за війну, хто пітримує Україну - той проти війни.
05.12.2025 13:10 Ответить
05.12.2025 13:10 Ответить
Та нехай триндить. Головне - санкції США мають вплив на закупівлі, змушуючи індійські компанії шукати інші джерела або коригувати логістику.
Наприклад, після набуття чинності санкцій США (21 листопада 2025 р.) імпорт російської нафти Індією різко знизився - приблизно на третину порівняно з піковими показниками листопада.
Очікується подальше зниження. Аналітики прогнозують, що в грудні постачання можуть впасти до 1,0-1,2 мільйона барелів на добу, що є значним зменшенням порівняно з 1,8 млн барелів на добу в середньому за листопад.
05.12.2025 13:27 Ответить
05.12.2025 13:27 Ответить
моді - путіну: нью-делі не є нейтральною стороною у питанні російсько-української війни, а стоїть на боці спонсорування війни. Ще нафти відсипиш?

і додав: даві іх, даві іх *****
05.12.2025 13:29 Ответить
05.12.2025 13:29 Ответить
Дуже хочется, що Китай та Індія почали воювати один з одним. Хай в світі поменшає і одних, і других.
05.12.2025 13:30 Ответить
05.12.2025 13:30 Ответить
і хто це каже, хвойда яка за 10 баксів лиже сраку маньяку?
05.12.2025 14:08 Ответить
05.12.2025 14:08 Ответить
 
 