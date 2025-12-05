Моди - Путину: Индия не является нейтральной, она - на стороне мира
Во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели не является нейтральной стороной в вопросе российско-украинской войны, а стоит на стороне мира.
Об этом сообщает India Today, передает Цензор.НЕТ.
Индия - на стороне мира
"Индия не является нейтральной. В Индии есть сторона, и это - сторона мира. Мы поддерживаем все усилия ради мира и стоим плечом к плечу со всеми этими усилиями", - сказал Моди.
Как отмечается, визит президента России в Индию происходит в то время, когда администрация президента США Дональда Трампа стремится заключить мирное соглашение между Украиной и Россией.
РФ - друг Индии
В то же время Моди назвал Россию "настоящим другом Индии". Он отметил, что с начала войны в Украине они постоянно ведут переговоры.
"Время от времени вы также, как настоящий друг, держали нас в курсе всего. Я считаю, что доверие - это большая сила... Благосостояние народов лежит на пути мира. Вместе мы поведем мир по этому пути", - сказал премьер-министр Индии.
В свою очередь Путин поблагодарил Моди за "личное внимание к украинскому вопросу". Также он отметил, что по поводу мирного урегулирования переговоры с США продолжаются.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что диктатор РФ Владимир Путин, вероятно, посетит Индию 5-6 декабря для встречи с премьером страны Нарендрой Моди.
Глобальний Південь, чи Схід. Так їх умовно називають. Між іншим, більша частина населення планети. І вони не вдоволені тим, що їх мало "уважают".
Навіть в Європі (Італія) заздрять американцям, мовляв, ті націлені лише на успіх, а італійці мають за ними тягнутися, а так хочеться розваг...
Переднього чи заднього?
Взагалі - перекручування позиції за мир і за війну дістало. Потрібно на кожну подібну маніпуляцію відповідати, що війну веде РФ проти України, а не навпаки. Тому хто підтримує РФ - той за війну, хто пітримує Україну - той проти війни.
Наприклад, після набуття чинності санкцій США (21 листопада 2025 р.) імпорт російської нафти Індією різко знизився - приблизно на третину порівняно з піковими показниками листопада.
Очікується подальше зниження. Аналітики прогнозують, що в грудні постачання можуть впасти до 1,0-1,2 мільйона барелів на добу, що є значним зменшенням порівняно з 1,8 млн барелів на добу в середньому за листопад.
