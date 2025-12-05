Моди - Путину: Индия не является нейтральной, она - на стороне мира

Во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели не является нейтральной стороной в вопросе российско-украинской войны, а стоит на стороне мира.

Об этом сообщает India Today, передает Цензор.НЕТ.

Индия - на стороне мира

"Индия не является нейтральной. В Индии есть сторона, и это - сторона мира. Мы поддерживаем все усилия ради мира и стоим плечом к плечу со всеми этими усилиями", - сказал Моди.

Как отмечается, визит президента России в Индию происходит в то время, когда администрация президента США Дональда Трампа стремится заключить мирное соглашение между Украиной и Россией.

РФ - друг Индии

В то же время Моди назвал Россию "настоящим другом Индии". Он отметил, что с начала войны в Украине они постоянно ведут переговоры.

"Время от времени вы также, как настоящий друг, держали нас в курсе всего. Я считаю, что доверие - это большая сила... Благосостояние народов лежит на пути мира. Вместе мы поведем мир по этому пути", - сказал премьер-министр Индии.

В свою очередь Путин поблагодарил Моди за "личное внимание к украинскому вопросу". Также он отметил, что по поводу мирного урегулирования переговоры с США продолжаются.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что диктатор РФ Владимир Путин, вероятно, посетит Индию 5-6 декабря для встречи с премьером страны Нарендрой Моди.