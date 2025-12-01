РУС
Индия закупает российскую нефть со значительной скидкой, несмотря на санкции США, - Bloomberg

НПЗ Индии закупают со скидками нефть у России

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии, в частности Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp., приобрели российскую нефть для поставок в январе, соблазнившись значительными скидками.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передаетЦензор.НЕТ.

Бизнес Индии с РФ

По данным издания, сейчас скидка составляет $5 за баррель, тогда как месяц назад составляла $3.

С учетом скидок и расходов на транспортировку Россия получает в среднем около $40-45 за баррель. При этом расчеты проводятся в дирхамах ОАЭ и долларах США.

Эти закупки свидетельствуют об осторожном возвращении некоторых индийских нефтеперерабатывающих заводов к российской нефти, хотя общие объемы спотовых закупок остаются ограниченными из-за санкций.

По словам источников, общий объем закупок Индии вряд ли превысит треть среднегодового темпа — 600 тысяч баррелей в день.

При этом закупки подсанкционного нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy Ltd., частично принадлежащего "Роснефти", обычно составляют более половины этого объема.

Что предшествовало

  • Напомним, 23 октября США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла" — это две крупнейшие российские нефтегазовые компании. В санкционный список также попал ряд их дочерних компаний. Санкции США ввели "из-за отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу".
  • Кроме того, СМИ сообщали, что Индия также хочет сократить импорт российской нефти, чтобы соблюдать американские санкции. Вместе с Китаем они ищут альтернативные источники поставок — из Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
  • 31 октября Reuters писало, что крупнейший индийский НПЗ приобрел пять партий российской нефти с поставкой в индийский порт в декабре. Это 3,5 миллиона баррелей.

Ну нас самом деле расчитывать что все откажутся от закупки российской нефти - не стоило, главное сделать так чтобы она продавалась настолько дешево что ее продаже не приносила бы дохода. И тут мы с индийцами и китайцами на одной стороне - им тоже этого хочется.
01.12.2025 17:06 Ответить
Тут другое. Ох и конокрадом нужно быть упоротым, чтоб поверить в то, что родина цыганвы сыграет в белых перчатках!? Индусы схода смыкытили согласится с тремпелем официозно, а с кацапами на понижение цены ещё ниже! И кацапы тоже словились на это, и понизили! Понты превыше всего! А нефть идёт--- учитесь чистоплюи!
01.12.2025 17:26 Ответить
Схоже вертіли індуси трампа на ... посоху брахмана 🤔
01.12.2025 17:06 Ответить
Надо продолжать долбать танкеры теневого флота. Без танкеров они нефть в Индию не доставят.
01.12.2025 17:11 Ответить
"Sea Baby" виправлять ситуацію 😎🥰
01.12.2025 17:26 Ответить
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРО ПЕРЕГОВОРИ: ЩЕ ТРЕБА ВИРІШИТИ НЕПРОСТІ РЕЧІ ДТ
під. час турне по Європі ...
Дурне поїхало в турне по Європі

Швець про пляжні барижні гопнівські домовлялки США та рашки у Майямі ,як сторгуватися по третій ростерзаній ...

1 головне запобігання залишилось для України, на що два гопника її поспіхом принудять через тиск та компромат - внести пункт -ОБОВ"ЯЗКОВЕ ГОЛОСУВАННЯ З ЗАТВЕРДЖЕННЯМ У СЕНАТІ ( котрих ніколи не буде)
Госовів у банди Трамп+ВЕНС +хйло не вистачить ніколи
2 Обов"язкова резолюція від ЄС , котру зараз відсторонюють гопники .



https://www.youtube.com/watch?v=xA2QEGWUvDI&t=817s



Це відео друга частина після першої, в котрій він просто б"є на сполох про те ЩО намітили БЛДІ з Пляжу Майямів неділю 30 листопада ... Договір середньовічного канібалізму країн.
01.12.2025 17:13 Ответить
З урахуванням знижок і витрат на транспортування Росія отримує в середньому близько $40-45 за барель Джерело: https://censor.net/ua/n3588015

---
Гарна новина. Кацапи здають свою нафту дешевше, ніж собівартість видобутку (45-50$). У кацапів проблема - вони не можуть її не продавати. В них нема де її зберігати. Тож або продавати хоч за якусь ціну, або консервація скважин. І якшо вони їх законсервують, то їм кабзда.
01.12.2025 17:19 Ответить
І Трамп такий:
- Та **..сь воно все конем, тая ваша Україна! Задрали вже! Ну так не буде в мене тої грьоб...ї премії миру! Дайте в гольф пограти старому чоловікові!
01.12.2025 17:31 Ответить
 
 