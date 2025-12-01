Индия закупает российскую нефть со значительной скидкой, несмотря на санкции США, - Bloomberg

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии, в частности Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp., приобрели российскую нефть для поставок в январе, соблазнившись значительными скидками.

Бизнес Индии с РФ

По данным издания, сейчас скидка составляет $5 за баррель, тогда как месяц назад составляла $3.

С учетом скидок и расходов на транспортировку Россия получает в среднем около $40-45 за баррель. При этом расчеты проводятся в дирхамах ОАЭ и долларах США.

Эти закупки свидетельствуют об осторожном возвращении некоторых индийских нефтеперерабатывающих заводов к российской нефти, хотя общие объемы спотовых закупок остаются ограниченными из-за санкций.

По словам источников, общий объем закупок Индии вряд ли превысит треть среднегодового темпа — 600 тысяч баррелей в день.

При этом закупки подсанкционного нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy Ltd., частично принадлежащего "Роснефти", обычно составляют более половины этого объема.

Что предшествовало

Напомним, 23 октября США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла" — это две крупнейшие российские нефтегазовые компании. В санкционный список также попал ряд их дочерних компаний. Санкции США ввели "из-за отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу".

Кроме того, СМИ сообщали, что Индия также хочет сократить импорт российской нефти, чтобы соблюдать американские санкции. Вместе с Китаем они ищут альтернативные источники поставок — из Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

31 октября Reuters писало, что крупнейший индийский НПЗ приобрел пять партий российской нефти с поставкой в индийский порт в декабре. Это 3,5 миллиона баррелей.

