Экспорт нефти из Новороссийска сократился вдвое после ударов дронов, - Reuters

Компания Chevron возобновила отгрузку сырой нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске после атаки морского дрона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Речь идет о предприятии Tengizchevroil, загрузка которого на танкеры вновь началась через швартовый пункт №1. В то же время швартовый пункт №2 был поврежден в результате атаки.

КТК, обеспечивающий более 1% мировых поставок нефти, имеет российских, казахстанских и американских акционеров. Обычно терминал использует два активных швартовых пункта и один резервный, но третий находится на ремонте с 12 ноября. Ремонт может продлиться до двух месяцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Страны ОПЕК+ подтвердили решение приостановить увеличение добычи нефти с нового года

Аналитики Energy Aspects отметили, что атака дронов сократила экспорт CPC примерно вдвое. По их данным, полное закрытие порта было временной мерой, а ВПМ-1 уже перезапустили или запуск завершают. Спутниковые снимки подтверждают, что возле него сегодня пришвартовано судно.

Удар по Новороссийску 25 ноября

Ранее источники Цензор.НЕТ в СБУ сообщили, что в ночь на 25 ноября в Новороссийске Служба безопасности совместно с Силами обороны нанесли удар по нефтяному терминалу и базе ВМС России.

По предварительным данным, поврежден большой десантный корабль проекта 1171, который находился у причала военно-морской базы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нефть дорожает из-за плана ОПЕК+ и ударов украинских дронов, ‒ Reuters