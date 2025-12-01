Експорт нафти з Новоросійська скоротився вдвідчі після ударів дронів, - Reuters

Компанія Chevron відновила відвантаження сирої нафти через термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Новоросійську після атаки морського дрона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Йдеться про підприємство Tengizchevroil, завантаження якого на танкери знову розпочалося через швартовий пункт №1. Водночас швартовий пункт №2 було пошкоджено внаслідок атаки.

КТК, що забезпечує понад 1% світового постачання нафти, має російських, казахстанських і американських акціонерів. Зазвичай термінал використовує два активні швартові пункти і один резервний, але третій перебуває на ремонті з 12 листопада. Ремонт може тривати до двох місяців.

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Аналітики Energy Aspects зазначили, що атака дронів скоротила експорт CPC приблизно удвічі. За їхніми даними, повне закриття порту було тимчасовим заходом, а ВПМ-1 уже перезапустили або запуск завершують. Супутникові знімки підтверджують, що біля нього сьогодні пришвартоване судно.

Удар по Новоросійську 25 листопада

Раніше джерела Цензор.НЕТ в СБУ повідомили, що в ніч проти 25 листопада у Новоросійську Служба безпеки спільно із Силами оборони уразили нафтовий термінал та базу ВМС Росії.

За попередніми даними, пошкоджено великий десантний корабель проєкту 1171, який перебував біля причалу військово-морської бази.

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