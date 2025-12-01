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Новини Експорт нафти РФ
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Експорт нафти з Новоросійська скоротився вдвідчі після ударів дронів, - Reuters

нафта

Компанія Chevron відновила відвантаження сирої нафти через термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Новоросійську після атаки морського дрона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Йдеться про підприємство Tengizchevroil, завантаження якого на танкери знову розпочалося через швартовий пункт №1. Водночас швартовий пункт №2 було пошкоджено внаслідок атаки.

КТК, що забезпечує понад 1% світового постачання нафти, має російських, казахстанських і американських акціонерів. Зазвичай термінал використовує два активні швартові пункти і один резервний, але третій перебуває на ремонті з 12 листопада. Ремонт може тривати до двох місяців.

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Аналітики Energy Aspects зазначили, що атака дронів скоротила експорт CPC приблизно удвічі. За їхніми даними, повне закриття порту було тимчасовим заходом, а ВПМ-1 уже перезапустили або запуск завершують. Супутникові знімки підтверджують, що біля нього сьогодні пришвартоване судно.

Удар по Новоросійську 25 листопада

  • Раніше джерела Цензор.НЕТ в СБУ повідомили, що в ніч проти 25 листопада у Новоросійську Служба безпеки спільно із Силами оборони уразили нафтовий термінал та базу ВМС Росії.
  • За попередніми даними, пошкоджено великий десантний корабель проєкту 1171, який перебував біля причалу військово-морської бази.

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нафта (6614) експорт (4914) Новоросійськ (40)
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Шеврон не каїться
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01.12.2025 13:46 Відповісти
***** на той "шеврон". Значить у найближчий час треба "нептунами" знести стендери також і на виносному причальному пристрою №1.
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01.12.2025 13:57 Відповісти
Добивати треба.
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01.12.2025 14:04 Відповісти
акціонери - https://www.cpc.ru/ru/about/pages/shareholders.aspx
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01.12.2025 14:23 Відповісти
акціонери КТК:
Российская Федерация (Д.У. ПАО "Транснефть") - 19%
АО Национальная компания «КазМунайГаз» -15%
Шеврон Каспиэн Пайплайн Консорциум Компани ЛУКОЙЛ ИНТЕРНЕШНЛ ГмбХ - 12,5%
Мобил Каспийская трубопроводная компания - 7,5%
Роснефть-Шелл Каспиэн Венчурс Лимитед - 7,5%
МК КТК Компани (ООО) - 7%
БГ Оверсиз Холдингс Лтд - 2%
Эни Интернэшнл Н.А Н.В. С.ар.л. - 2%
КОО Казахстан Пайплайн Венчурс - 1,75%
Орикс Каспиан Пайплайн Лтд - 1,75%
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01.12.2025 14:54 Відповісти
Це проблеми--лише акціонерів. Хто бажав, той вже втік з кацапського бізнесу. Але ж у бізнеса свої правила: допоки дзвенить монета, йому пох на війни/цунамі/терор/землетруси та ін, "форс мажори". То хто винен тим акціонерам?
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01.12.2025 16:15 Відповісти
зазвичай так ловлять жадібних тупих мавп, насипаючи рис у великий глечик з вузьким горлом.
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01.12.2025 16:20 Відповісти
На жаль, на даний момент лише укр. дрони можуть забезпечити "санкції" на експорт кацапських енергоносіїв. Такі от реалії...
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01.12.2025 16:06 Відповісти
 
 