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Новини Експорт нафти РФ Відносини Росії та Індії
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Індія закуповує російську нафту зі значною знижкою, попри санкції США, - Bloomberg

НПЗ Індії закуповують зі знижками нафту у Росії

Державні нафтопереробні компанії Індії, зокрема Indian Oil Corp. і Bharat Petroleum Corp., придбали російську нафту для постачань в січні, спокушені значними знижками.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Бізнес Індії з РФ

За даними видання, зараз знижка становить $5 за барель, тоді як місяць тому становила $3.

З урахуванням знижок і витрат на транспортування Росія отримує в середньому близько $40-45 за барель. При цьому розрахунки проводяться в дирхамах ОАЕ та доларах США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Експорт нафти з Новоросійська скоротився вдвічі після ударів дронів, - Reuters

Ці закупівлі свідчать про обережне повернення деяких індійських нафтопереробних заводів до російської нафти, хоча загальні обсяги спотових закупівель залишаються обмеженими через санкції.

За словами джерел, загальний обсяг закупівель Індії навряд чи перевищить третину середньорічного темпу — 600 тисяч барелів на день.

При цьому закупівлі підсанкційного нафтопереробного заводу Nayara Energy Ltd., частково належного "Роснафті", зазвичай становлять понад половину цього обсягу.

Також читайте: Імпорт російської нафти в Індію впаде до мінімуму в грудні через санкції США, - Reuters

Що передувало

  • Нагадаємо, 23 жовтня США ввели санкції проти "Роснафти" та "Лукойлу" — це дві найбільші російські нафтогазові компанії. До санкційного списку також потрапила низка їхніх дочірніх компаній. Санкції США ввели "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу".
  • Крім того, медіа повідомляли, що Індія також хоче скоротити імпорт російської нафти, щоб дотримуватися американських санкцій. Разом із Китаєм вони шукають альтернативні джерела постачання — з Близького Сходу, Африки та Латинської Америки.
  • 31 жовтня Reuters писало, що найбільший індійський НПЗ придбав пʼять партій російської нафти з поставкою до індійського порту в грудні. Це 3,5 мільйона барелів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цахкна про атаки України на танкери РФ: "Розумніше було б цього не робити у Балтійському морі, адже це може призвести до ескалації"

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Індія (904) нафта (6614) росія (70423)
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Ну нас самом деле расчитывать что все откажутся от закупки российской нефти - не стоило, главное сделать так чтобы она продавалась настолько дешево что ее продаже не приносила бы дохода. И тут мы с индийцами и китайцами на одной стороне - им тоже этого хочется.
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01.12.2025 17:06 Відповісти
Тут другое. Ох и конокрадом нужно быть упоротым, чтоб поверить в то, что родина цыганвы сыграет в белых перчатках!? Индусы схода смыкытили согласится с тремпелем официозно, а с кацапами на понижение цены ещё ниже! И кацапы тоже словились на это, и понизили! Понты превыше всего! А нефть идёт--- учитесь чистоплюи!
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01.12.2025 17:26 Відповісти
Схоже вертіли індуси трампа на ... посоху брахмана 🤔
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01.12.2025 17:06 Відповісти
Надо продолжать долбать танкеры теневого флота. Без танкеров они нефть в Индию не доставят.
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01.12.2025 17:11 Відповісти
"Sea Baby" виправлять ситуацію 😎🥰
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01.12.2025 17:26 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРО ПЕРЕГОВОРИ: ЩЕ ТРЕБА ВИРІШИТИ НЕПРОСТІ РЕЧІ ДТ
під. час турне по Європі ...
Дурне поїхало в турне по Європі

Швець про пляжні барижні гопнівські домовлялки США та рашки у Майямі ,як сторгуватися по третій ростерзаній ...

1 головне запобігання залишилось для України, на що два гопника її поспіхом принудять через тиск та компромат - внести пункт -ОБОВ"ЯЗКОВЕ ГОЛОСУВАННЯ З ЗАТВЕРДЖЕННЯМ У СЕНАТІ ( котрих ніколи не буде)
Госовів у банди Трамп+ВЕНС +хйло не вистачить ніколи
2 Обов"язкова резолюція від ЄС , котру зараз відсторонюють гопники .



https://www.youtube.com/watch?v=xA2QEGWUvDI&t=817s



Це відео друга частина після першої, в котрій він просто б"є на сполох про те ЩО намітили БЛДІ з Пляжу Майямів неділю 30 листопада ... Договір середньовічного канібалізму країн.
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01.12.2025 17:13 Відповісти
З урахуванням знижок і витрат на транспортування Росія отримує в середньому близько $40-45 за барель Джерело: https://censor.net/ua/n3588015

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Гарна новина. Кацапи здають свою нафту дешевше, ніж собівартість видобутку (45-50$). У кацапів проблема - вони не можуть її не продавати. В них нема де її зберігати. Тож або продавати хоч за якусь ціну, або консервація скважин. І якшо вони їх законсервують, то їм кабзда.
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01.12.2025 17:19 Відповісти
І Трамп такий:
- Та **..сь воно все конем, тая ваша Україна! Задрали вже! Ну так не буде в мене тої грьоб...ї премії миру! Дайте в гольф пограти старому чоловікові!
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01.12.2025 17:31 Відповісти
 
 