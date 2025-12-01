Індія закуповує російську нафту зі значною знижкою, попри санкції США, - Bloomberg

Державні нафтопереробні компанії Індії, зокрема Indian Oil Corp. і Bharat Petroleum Corp., придбали російську нафту для постачань в січні, спокушені значними знижками.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Бізнес Індії з РФ

За даними видання, зараз знижка становить $5 за барель, тоді як місяць тому становила $3.

З урахуванням знижок і витрат на транспортування Росія отримує в середньому близько $40-45 за барель. При цьому розрахунки проводяться в дирхамах ОАЕ та доларах США.

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Ці закупівлі свідчать про обережне повернення деяких індійських нафтопереробних заводів до російської нафти, хоча загальні обсяги спотових закупівель залишаються обмеженими через санкції.

За словами джерел, загальний обсяг закупівель Індії навряд чи перевищить третину середньорічного темпу — 600 тисяч барелів на день.

При цьому закупівлі підсанкційного нафтопереробного заводу Nayara Energy Ltd., частково належного "Роснафті", зазвичай становлять понад половину цього обсягу.

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Що передувало

Нагадаємо, 23 жовтня США ввели санкції проти "Роснафти" та "Лукойлу" — це дві найбільші російські нафтогазові компанії. До санкційного списку також потрапила низка їхніх дочірніх компаній. Санкції США ввели "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу".

Крім того, медіа повідомляли, що Індія також хоче скоротити імпорт російської нафти, щоб дотримуватися американських санкцій. Разом із Китаєм вони шукають альтернативні джерела постачання — з Близького Сходу, Африки та Латинської Америки.

31 жовтня Reuters писало, що найбільший індійський НПЗ придбав пʼять партій російської нафти з поставкою до індійського порту в грудні. Це 3,5 мільйона барелів.

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