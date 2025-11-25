Імпорт російської нафти в Індію впаде до мінімуму в грудні через санкції США, - Reuters
У грудні імпорт російської нафти в Індію досягне найнижчого рівня за останні три роки.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Причиною є перехід індійських нафтопереробних заводів на альтернативні джерела постачання, щоб уникнути порушення санкцій США.
Покупці російської нафти мали до 21 листопада припинити співпрацю з компаніями "Роснефть" і "Лукойл" через санкції. Банківський контроль змусив державні НПЗ діяти "надзвичайно обережно", додають джерела. Очікується, що в грудні Індія отримає 600-650 тис. барелів російської нафти на день, тоді як у листопаді поставки сягнули 1,87 млн барелів на добу.
Більшість індійських НПЗ, включно з Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd, Hindustan Petroleum Corp і HPCL-Mittal Energy Ltd, припинили купувати російську нафту. Державні компанії Indian Oil Corp і Bharat Petroleum Corp обмежили закупівлі суб’єктами, на яких не поширюються санкції.
Nayara Energy, частково належна "Роснефти", продовжує переробляти виключно російську нафту, тоді як Reliance Industries Ltd обробляє "заздалегідь замовлені" партії та планує переробляти будь-які надходження після 20 листопада на своєму заводі для внутрішнього ринку.
Через це частка американської нафти в імпорті Індії в жовтні досягла найвищого рівня з червня 2024 року, оскільки заводи скористалися арбітражною можливістю.
Що передувало?
- Нагадаємо, що 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
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Президент США Дональд Трамп заявив, що підпише законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, якщо кінцеве рішення щодо їх застосування належатиме президенту.
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