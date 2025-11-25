Імпорт російської нафти в Індію впаде до мінімуму в грудні через санкції США, - Reuters

У грудні імпорт російської нафти в Індію досягне найнижчого рівня за останні три роки.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Причиною є перехід індійських нафтопереробних заводів на альтернативні джерела постачання, щоб уникнути порушення санкцій США.

Покупці російської нафти мали до 21 листопада припинити співпрацю з компаніями "Роснефть" і "Лукойл" через санкції. Банківський контроль змусив державні НПЗ діяти "надзвичайно обережно", додають джерела. Очікується, що в грудні Індія отримає 600-650 тис. барелів російської нафти на день, тоді як у листопаді поставки сягнули 1,87 млн барелів на добу.

Більшість індійських НПЗ, включно з Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd, Hindustan Petroleum Corp і HPCL-Mittal Energy Ltd, припинили купувати російську нафту. Державні компанії Indian Oil Corp і Bharat Petroleum Corp обмежили закупівлі суб’єктами, на яких не поширюються санкції.

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Nayara Energy, частково належна "Роснефти", продовжує переробляти виключно російську нафту, тоді як Reliance Industries Ltd обробляє "заздалегідь замовлені" партії та планує переробляти будь-які надходження після 20 листопада на своєму заводі для внутрішнього ринку.

Через це частка американської нафти в імпорті Індії в жовтні досягла найвищого рівня з червня 2024 року, оскільки заводи скористалися арбітражною можливістю.

Що передувало?

Нагадаємо, що 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що підпише законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, якщо кінцеве рішення щодо їх застосування належатиме президенту.

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