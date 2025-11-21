"Нафтогаз" підписав контракт про додатковий імпорт газу із США через Польщу взимку

Група "Нафтогаз" та польська енергетична компанія Orlen підписали угоду про постачання 300 млн кубометрів американського скрапленого природного газу (LNG) в Україну у першому кварталі 2026 року.

Підписана угода фіналізує домовленості, досягнуті 7 листопада в Греції під час енергетичної конференції P-TEC, повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Газ проходитиме регазифікацію на терміналі Свіноуйсьце у Польщі та надходитиме до України через польсько-український кордон.

"Ми послідовно диверсифікуємо джерела й маршрути постачання газу, щоб зміцнити нашу енергетичну стійкість. Цього року в межах наших домовленостей з Orlen до України буде поставлено 600 млн куб. м американського LNG. Загалом у 2026 році очікуємо імпорт американського LNG на рівні 1 млрд куб. м", – зазначив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, профінансувати закупівлю додаткових обсягів газу за цією угодою допоможе експортно-кредитна агенція Польщі KUKE, що дозволить "Нафтогазу" купувати газ на умовах післяплати.

Від початку року група "Нафтогаз" в партнерстві з польським концерном Orlen вже поставила в Україну близько 450 млн кубометрів американського LNG.

Спочатку "Нафтогаз" планував спрямувати $2,5 млрд цього року на закупівлю газу для стабільного проходження зими. Із них $1 млрд – власні кошти компанії, ще $1,5 млрд надано ЄБРР, урядом Норвегії та іншими міжнародними фінансовими інституціями.

Однак російські обстріли від початку жовтня вивели з ладу до 60% внутрішнього видобутку газу в Україні, що означає необхідність значно збільшити імпорт палива напередодні зими, повідомляло агентство Bloomberg.

За даними "Нафтогазу", для проходження опалювального сезону 2025/2026 років Україні потрібно додатково імпортувати більше 4 млрд кубометрів газу вартістю біля $2 млрд.

Станом на середину жовтня Україна вже імпортувала 4,58 млрд кубометрів газу від початку року, з них 3,67 млрд куб. м після завершення минулого опалювального сезону. Початково потреба до кінця року оцінювалась у 5,8 млрд кубометрів, але через нові атаки цей обсяг зросте.