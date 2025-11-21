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Новини Дефіцит газу
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"Нафтогаз" підписав контракт про додатковий імпорт газу із США через Польщу взимку

"Нафтогаз" підписав контракт про додатковий імпорт газу із США

Група "Нафтогаз" та польська енергетична компанія Orlen підписали угоду про постачання 300 млн кубометрів американського скрапленого природного газу (LNG) в Україну у першому кварталі 2026 року.

Підписана угода фіналізує домовленості, досягнуті 7 листопада в Греції під час енергетичної конференції P-TEC, повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Газ проходитиме регазифікацію на терміналі Свіноуйсьце у Польщі та надходитиме до України через польсько-український кордон.

"Ми послідовно диверсифікуємо джерела й маршрути постачання газу, щоб зміцнити нашу енергетичну стійкість. Цього року в межах наших домовленостей з Orlen до України буде поставлено 600 млн куб. м американського LNG. Загалом у 2026 році очікуємо імпорт американського LNG на рівні 1 млрд куб. м", – зазначив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

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Як повідомлялося, профінансувати закупівлю додаткових обсягів газу за цією угодою допоможе експортно-кредитна агенція Польщі KUKE, що дозволить "Нафтогазу" купувати газ на умовах післяплати.

Від початку року група "Нафтогаз" в партнерстві з польським концерном Orlen вже поставила в Україну близько 450 млн кубометрів американського LNG.

Спочатку "Нафтогаз" планував спрямувати $2,5 млрд цього року на закупівлю газу для стабільного проходження зими. Із них $1 млрд – власні кошти компанії, ще $1,5 млрд надано ЄБРР, урядом Норвегії та іншими міжнародними фінансовими інституціями.

Однак російські обстріли від початку жовтня вивели з ладу до 60% внутрішнього видобутку газу в Україні, що означає необхідність значно збільшити імпорт палива напередодні зими, повідомляло агентство Bloomberg.

За даними "Нафтогазу", для проходження опалювального сезону 2025/2026 років Україні потрібно додатково імпортувати більше 4 млрд кубометрів газу вартістю біля $2 млрд.

Станом на середину жовтня Україна вже імпортувала 4,58 млрд кубометрів газу від початку року, з них 3,67 млрд куб. м після завершення минулого опалювального сезону. Початково потреба до кінця року оцінювалась у 5,8 млрд кубометрів, але через нові атаки цей обсяг зросте.

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газ (8128) імпорт (2634) Нафтогаз (3334) Польща (2525) США (5622)
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22.11.2025 02:11 Відповісти

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