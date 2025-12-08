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Новини Співпраця Китаю та РФ Відносини України та Китаю
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Китаю не вигідне закінчення війни Росії проти України, - Зеленський

зеленський

Україна не бачить жодних ознак, що Китаю було вигідно закінчення російсько-української війни. Пекін та Москва нарощують співпрацю.

Про це глава держави Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами 8 грудня, цитує "Бабель", інформує Цензор.НЕТ.

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Китай не підтримує завершення агресії

Президент зауважив, що Пекіну через протистояння зі США не вигідна слабка Росія. Однак це не означає, що Китай прямо підтримує зброєю Росію, але йому невигідне завершення війни.

"Китай точно має вплив на Путіна. Я не бачу, щоб Китаю було вигідно закінчення цієї війни. Чому? Тому що ми бачили нову доктрину США. Безумовно, це два полюси, які бачать один одного. Це дві великі держави й це велике протистояння", - пояснив голова української держави.

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Співпраця РФ та Китаю

  • Також Зеленський розповів про доповіді розвідок: Китай постачає Росії верстати та "інші речі", однак доповідей про поставки зброї не було.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28128) Китай (5287) війна в Україні (8570)
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Топ коментарі
+22
Ванга вийшла в ефір - прошу дотримуватися ефірної гігієни і не матюкатися...
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08.12.2025 21:03 Відповісти
+12
А міндічам і цукерманам вигідно закінчення війни? Їх діти зараз на ''нулі''? А де шефіри? Де єрмак?
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08.12.2025 21:11 Відповісти
+11
Так и тебе, зелёный друже, окончание войны невыгодно. Потому что как только она закончится, тебя могут подвесить за обрезанный причиндал за все твои проделки за 6 лет. А пока война идёт-ты в относительной безопасности.
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08.12.2025 21:12 Відповісти

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