Китаю не вигідне закінчення війни Росії проти України, - Зеленський

Україна не бачить жодних ознак, що Китаю було вигідно закінчення російсько-української війни. Пекін та Москва нарощують співпрацю.

Про це глава держави Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами 8 грудня, цитує "Бабель", інформує Цензор.НЕТ.

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Китай не підтримує завершення агресії

Президент зауважив, що Пекіну через протистояння зі США не вигідна слабка Росія. Однак це не означає, що Китай прямо підтримує зброєю Росію, але йому невигідне завершення війни.

"Китай точно має вплив на Путіна. Я не бачу, щоб Китаю було вигідно закінчення цієї війни. Чому? Тому що ми бачили нову доктрину США. Безумовно, це два полюси, які бачать один одного. Це дві великі держави й це велике протистояння", - пояснив голова української держави.

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Співпраця РФ та Китаю

Також Зеленський розповів про доповіді розвідок: Китай постачає Росії верстати та "інші речі", однак доповідей про поставки зброї не було.

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