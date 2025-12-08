Китаю не вигідне закінчення війни Росії проти України, - Зеленський
Україна не бачить жодних ознак, що Китаю було вигідно закінчення російсько-української війни. Пекін та Москва нарощують співпрацю.
Про це глава держави Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами 8 грудня, цитує "Бабель", інформує Цензор.НЕТ.
Китай не підтримує завершення агресії
Президент зауважив, що Пекіну через протистояння зі США не вигідна слабка Росія. Однак це не означає, що Китай прямо підтримує зброєю Росію, але йому невигідне завершення війни.
"Китай точно має вплив на Путіна. Я не бачу, щоб Китаю було вигідно закінчення цієї війни. Чому? Тому що ми бачили нову доктрину США. Безумовно, це два полюси, які бачать один одного. Це дві великі держави й це велике протистояння", - пояснив голова української держави.
Співпраця РФ та Китаю
- Також Зеленський розповів про доповіді розвідок: Китай постачає Росії верстати та "інші речі", однак доповідей про поставки зброї не було.
Топ коментарі
+22 Luk Viktor
показати весь коментар08.12.2025 21:03 Відповісти Посилання
+12 Kozyuk
показати весь коментар08.12.2025 21:11 Відповісти Посилання
+11 фома фоммич #577697
показати весь коментар08.12.2025 21:12 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль