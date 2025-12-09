Совет ЕС на следующей неделе обсудит, в частности, финансовые потребности Украины, - Кошта
18 и 19 декабря состоится заседание лидеров стран-членов Евросоюза. Одним из главных вопросов, которые будут обсуждаться, станет помощь Украине.
Об этом сообщил президент Европейского Совета Антониу Кошта, передает Цензор.НЕТ.
"На следующей неделе на заседании Европейского Совета мы проведем важные дискуссии, сосредоточившись в первую очередь на двух вопросах: Украина и безопасность на нашем континенте; и многолетние финансовые рамки Европейского Союза на 2028-2034 годы", - отметил он.
Что будут обсуждать?
Украина
В письме-приглашении лидерам ЕС напоминается, что на октябрьском Европейском Совете лидеры обязались решить насущные финансовые потребности Украины на 2026-2027 годы, в частности для ее военных и оборонных усилий.
"На нашей следующей встрече мы должны решить, исходя из текущей подготовительной работы, как выполнить это обязательство. На момент написания этого письма дипломатические усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине продолжаются.
В этом контексте мы обсудим, как лучше всего продолжать защищать интересы Европы и как укрепить переговорную позицию Украины. Важной частью этого уравнения должно быть усиление давления на Россию", - отметил Кошта.
Многолетняя финансовая рамка
"Интенсивная работа будет необходима для достижения соглашения до конца 2026 года по следующей Многолетней финансовой рамке и ее финансированию. Соблюдение этого графика является важным.
Это позволит Союзу ввести новые программы финансирования уже с начала 2028 года. Это также продемонстрирует, что в мире, характеризующемся непредсказуемостью, Европейский Союз способен своевременно и разумно принимать решения по определению бюджетных основ для своих действий", - пояснил президент Европейского Совета.
Оборона
Также лидеры подведут итоги выполнения предыдущих решений относительно европейской обороны и безопасности, направленных на усиление оборонной готовности Европы к 2030 году.
"Недавние события показывают, что Россия и Беларусь активизировали свою гибридную кампанию в Европе. Это напоминает нам, что нам нужно ускорить усилия по всем направлениям, направленным на нашу оборонную готовность", - пишет Кошта.
Также лидеры обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.
Дата заседания
18 декабря в 10:00 заседание начнется с обмена мнениями с президентом Европарламента. Далее выступит президент Владимир Зеленский.
Впоследствии лидеры продолжат работу в формате 27 государств-членов.
