Совет ЕС на следующей неделе обсудит, в частности, финансовые потребности Украины, - Кошта

18 и 19 декабря состоится заседание лидеров стран-членов Евросоюза. Одним из главных вопросов, которые будут обсуждаться, станет помощь Украине.

Об этом сообщил президент Европейского Совета Антониу Кошта, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"На следующей неделе на заседании Европейского Совета мы проведем важные дискуссии, сосредоточившись в первую очередь на двух вопросах: Украина и безопасность на нашем континенте; и многолетние финансовые рамки Европейского Союза на 2028-2034 годы", - отметил он.

Что будут обсуждать?

Украина

В письме-приглашении лидерам ЕС напоминается, что на октябрьском Европейском Совете лидеры обязались решить насущные финансовые потребности Украины на 2026-2027 годы, в частности для ее военных и оборонных усилий.

"На нашей следующей встрече мы должны решить, исходя из текущей подготовительной работы, как выполнить это обязательство. На момент написания этого письма дипломатические усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине продолжаются.

В этом контексте мы обсудим, как лучше всего продолжать защищать интересы Европы и как укрепить переговорную позицию Украины. Важной частью этого уравнения должно быть усиление давления на Россию", - отметил Кошта.

Читайте также: Еврокомиссия о Нацстратегии США: Решения по ЕС будет принимать сам ЕС

Многолетняя финансовая рамка

"Интенсивная работа будет необходима для достижения соглашения до конца 2026 года по следующей Многолетней финансовой рамке и ее финансированию. Соблюдение этого графика является важным.

Это позволит Союзу ввести новые программы финансирования уже с начала 2028 года. Это также продемонстрирует, что в мире, характеризующемся непредсказуемостью, Европейский Союз способен своевременно и разумно принимать решения по определению бюджетных основ для своих действий", - пояснил президент Европейского Совета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны ЕС начали распределять гарантии по кредиту для Украины, наибольшая доля придется на Германию, ‒ Politico

Оборона

Также лидеры подведут итоги выполнения предыдущих решений относительно европейской обороны и безопасности, направленных на усиление оборонной готовности Европы к 2030 году.

"Недавние события показывают, что Россия и Беларусь активизировали свою гибридную кампанию в Европе. Это напоминает нам, что нам нужно ускорить усилия по всем направлениям, направленным на нашу оборонную готовность", - пишет Кошта.

Также лидеры обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.

Читайте также: Япония отклонила предложение ЕС о конфискации российских активов в пользу Украины

Дата заседания

18 декабря в 10:00 заседание начнется с обмена мнениями с президентом Европарламента. Далее выступит президент Владимир Зеленский.

Впоследствии лидеры продолжат работу в формате 27 государств-членов.

Читайте: Лидеры НАТО и ЕС прокомментировали встречу с Зеленским в Брюсселе