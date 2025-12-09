РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11796 посетителей онлайн
Новости
2 708 17

Япония отклонила предложение ЕС о конфискации российских активов в пользу Украины

Отказ Японии: активы РФ не будут конфискованы в пользу Украины

Япония отказалась поддержать инициативу ЕС по использованию замороженных российских активов в пользу Украины. Это решение сорвало попытку Брюсселя заручиться глобальной поддержкой для конфискации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным двух европейских дипломатов, во время встречи министров финансов стран G7 Токио дало понять, что не может использовать около 30 млрд долларов российских активов, замороженных на территории Японии, для предоставления Украине кредита. Страна сослалась на юридические ограничения.

Еврокомиссия стремится, чтобы к саммиту лидеров 18 декабря страны ЕС согласовали механизм использования до 210 млрд евро замороженных российских средств. Однако договоренность блокирует Бельгия, которая опасается, что именно ей придется компенсировать возможные претензии Москвы в случае судебных исков.

Брюссель настаивает на более широком участии партнеров G7 за пределами ЕС, которые также могли бы выдать Украине кредит за счет активов, замороженных в их юрисдикциях. Премьер Бельгии Барт де Вевер считает, что это уменьшит риски мести со стороны России.

Впрочем, Соединенные Штаты и Япония отказались присоединяться к схеме, оставив Евросоюз без глобальной поддержки. По словам одного из дипломатов, американская сторона на встрече заявила, что сократит помощь Украине после завершения выплат по кредиту G7, одобренному администрацией экс-президента США Джозефа Байдена в 2024 году.

В совместном заявлении министры финансов G7 подтвердили, что продолжат работать над вариантами финансирования поддержки Украины, включая потенциальное использование полной стоимости замороженных российских активов - до момента, когда Москва выплатит репарации. В то же время любые решения должны соответствовать национальным правовым нормам.

Япония не желает идти против позиции США

Источники указывают, что сопротивление Японии обусловлено не только юридическими ограничениями, но и нежеланием Токио отступать от позиции США. Американский лидер Дональд Трамп дал понять, что рассматривает российские активы как инструмент давления на Владимира Путина для принуждения к переговорам. По предложению Вашингтона, часть активов можно было бы вернуть России, а другую - направить на финансирование американских инвестиций в Украине.

Несмотря на это, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продолжает продвигать план использования российских активов. После встречи с президентом Владимиром Зеленским она заявила, что предложенная схема репарационного кредита имеет целью повысить цену войны для России.

Позицию ЕС уже поддержали Великобритания и Канада, которые выразили готовность передать Украине замороженные российские активы в случае реализации механизма, предложенного Брюсселем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Страны ЕС начали распределять гарантии по кредиту для Украины, наибольшая доля придется на Германию, ‒ Politico

Автор: 

США (28561) Япония (1329) Евросоюз (17916) замороженные активы (457)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Весь світ насрав собі в штани від пуйла...(
показать весь комментарий
09.12.2025 06:45 Ответить
+3
Ще один здобуток 5-6 дефективних менеджерів
показать весь комментарий
09.12.2025 06:36 Ответить
+3
Судовими позовами куди? В басманний суд? Вони ж забили болт на всі міжнародні суди та організації. І прямо про це кажуть.
показать весь комментарий
09.12.2025 07:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще один здобуток 5-6 дефективних менеджерів
показать весь комментарий
09.12.2025 06:36 Ответить
Південнокорейці і японці демонстративно дистанціюються від цієї свари. Їх союзник США, а не Європа. Але це було помітно і при Байдені.
показать весь комментарий
09.12.2025 06:44 Ответить
Так і Україні потрібно зробити так само ,тим більше Півленна Корея в своїй історії теж мала таку саму війну і до речі майже з тими сами учасниками - СССР ,Китай ,Північна Корея. і до речі Корейська війна в 1953 році закінчилась не мирним договором ,а лише тільки перемир'ям ,яке вже діє 72 з лишком років.
показать весь комментарий
09.12.2025 06:51 Ответить
Так у Чпоніх з кацапами теж досі мирного договору нема через те, що кацапи віджали три південні Курильчькі острови і половину Сахаліну.
показать весь комментарий
09.12.2025 07:31 Ответить
Весь світ насрав собі в штани від пуйла...(
показать весь комментарий
09.12.2025 06:45 Ответить
Так бельгійці праві ,шо їх кацапи закидають судовими позовами ,а таке неодмінно буде,кацапам нічого втрачати.
показать весь комментарий
09.12.2025 06:45 Ответить
Судовими позовами куди? В басманний суд? Вони ж забили болт на всі міжнародні суди та організації. І прямо про це кажуть.
показать весь комментарий
09.12.2025 07:08 Ответить
Бельгійці праві, що хочуть перестрахуватись і розділити ризик з якомога більшою кількістю країн. А решта Європи веде себе як Європа - ну ви там робіть, а ми ризикувати не хочемо. Бельгія хай ризикує, а ми подивимось. США хай вводять санкції, а ми подивимось. Усі навколо хай відмовляються від узької нафти, а ми подивимось.
показать весь комментарий
09.12.2025 07:30 Ответить
Де це таке сказано? Германія дає гарантію майже на третину грошей. Решта країн гарантують менші частки але гарантують. Бельгійці просто хитрожопі бо щіпають гарний відсоток з кацапського бабла.
показать весь комментарий
09.12.2025 07:38 Ответить
А також французи "хитрожопі"... Які вимагають щоб Бельгія видала россійські гроші, а у самих при цьому заморожені 18 мільярдів, але їх чіпати не можна)
показать весь комментарий
09.12.2025 07:41 Ответить
Є до 210 млрд євро заморожених російських коштів. І їх ніяк не можуть "справедлтво" поділити між собою... А тут ще Україна... І від Путіна "стрьомно"... А банкує Трамп...
показать весь комментарий
09.12.2025 07:49 Ответить
та якби вони хоч поділили їх між собою, але вони їх кацапам віддадуть, як прогнуть Україну підписати мирний план капітуляції.
показать весь комментарий
09.12.2025 08:34 Ответить
Не стануть квапитися випускати з рук таку нагоду... Можливо, навіть між собою пересваряться при "справедливому" розподілу... Можливо, Трамп захоче "сісти на банк" ?
показать весь комментарий
09.12.2025 08:52 Ответить
***** вже тристо разів пожалів що почав свою сивио з України . Немає єдиної Європи , немає НАТО , немає великої Америки , немає з цього нічого про що співали стільки років .
показать весь комментарий
09.12.2025 08:14 Ответить
Щось вже і японці скурвились.
показать весь комментарий
09.12.2025 08:48 Ответить
Японія правова держава, без рішення суду нічого не дадуть. Як і Бельгія.
Чомусь усі вукраїнчики прирівнюють правові державі з телефонним правом України.
показать весь комментарий
09.12.2025 08:50 Ответить
США раніше з ними роботу провели
показать весь комментарий
09.12.2025 09:12 Ответить
 
 