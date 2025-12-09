РУС
Новости Заявления Трампа
2 973 41

Трамп осудил лидеров ЕС за неспособность остановить войну и миграцию: "Гниющая" группа стран, возглавляемая "слабыми" людьми

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп во вторник резко осудил Европу, назвав ее "загнивающей" группой стран, возглавляемых "слабыми" людьми.

Об этом он заявил в интервью изданию Politico, передает Цензор.НЕТ.

По словам Трампа, европейские лидеры не способны контролировать миграционные потоки и положить конец войне России против Украины. Он также намекнул на возможную поддержку кандидатов в Европе, которые разделяют его видение будущего континента.

"Я считаю, что они слабы. Но я также думаю, что они хотят быть очень политкорректными. Думаю, они не знают, что делать. Европа не знает, что делать", - сказал президент США. По его словам, если ситуация не изменится, многие страны ЕС "перестанут быть жизнеспособными".

Эти комментарии прозвучали на фоне переговоров о прекращении войны России в Украине. Европейские лидеры все больше обеспокоены тем, что Трамп может оставить Украину и союзников ЕС без поддержки, а Россия при этом окажется в более выгодном положении.

Трамп также сообщил, что его администрация будет рассматривать военные операции по борьбе с наркотиками в Мексике и Колумбии, а будущий руководитель Федеральной резервной системы будет оцениваться по ставке поддержки снижения процентных ставок.

Другие заявления Трампа

  • Президент США Дональд Трамп считает, что Россия сейчас имеет более сильную переговорную позицию.
  • Также Трамп отметил, что уже пришло время провести выборы в Украине.
  • По словам Трампа, Зеленский якобы заставил "нечестного Джо Байдена дать ему 350 миллиардов долларов".
  • Президент США уверяет, что Зеленский якобы еще не прочитал предложенный проект мирного соглашения.
  • Кроме того, лидер заявил, что Зеленский, по его убеждению, стремился прежде всего вернуть Крым, который он описал как "со всех сторон окруженный океаном", а Обама его отдал.

Евросоюз (17916) Трамп Дональд (7207)
Топ комментарии
+6
ПОДІБНУ МЕТОДИЧКУ ГЕБНЯ КУЙЛА ПИШЕ МАДЯРСЬКОМУ І СЛОВАЦЬКОМУ ХОЛУЯМ
09.12.2025 14:38 Ответить
+5
Це той що на виборах казав « мені не знадобиться навіть 72 годин шо б закінчити війну в Україні»
09.12.2025 14:35 Ответить
+3
Десь ми це вже чули
09.12.2025 14:36 Ответить
Це той що на виборах казав « мені не знадобиться навіть 72 годин шо б закінчити війну в Україні»
09.12.2025 14:35 Ответить
"За один день !" (с)
09.12.2025 14:37 Ответить
Соромно Державі США і горе для сім'ї Трампа!! Старість не прикрашає особу, а а лікарі безсилі!! Горе для оточуючих, люди навколо думають, що і вони такіж…..
09.12.2025 14:43 Ответить
Десь ми це вже чули
09.12.2025 14:36 Ответить
Та де.... трамп вже "пече" напряму рашиськими тезами!!! America "Great" Again mother f#cker..... tramp - shame on USA.
09.12.2025 14:50 Ответить
ПОДІБНУ МЕТОДИЧКУ ГЕБНЯ КУЙЛА ПИШЕ МАДЯРСЬКОМУ І СЛОВАЦЬКОМУ ХОЛУЯМ
09.12.2025 14:38 Ответить
Не Європа - а слабачки - немає в них майбутнього - Трамп
09.12.2025 14:39 Ответить
Трампу подобається геноцід
09.12.2025 14:40 Ответить
💯
09.12.2025 14:40 Ответить
Чи витримає Європа увесь цей тиск?
09.12.2025 14:41 Ответить
З однієї сторони це погано мати такого «союзника/ворога»
з іншого - треба прокидатись і змінювати це вкінці кінців, доля правди все ж таки тут є
09.12.2025 14:51 Ответить
Дайте дідусю ліки, бо він дуже хворий
09.12.2025 14:41 Ответить
Фуйло и Трамп поняли что сильная Европа им не к месту
09.12.2025 14:41 Ответить
Трампон як і *****. Де дадуть по пиці туди не лізе, а клює тих хто слабше нього. Кануду та Гренландію вже не хоче купувати?
09.12.2025 14:41 Ответить
Обосранная Европа только утрётся. Я давно пришёл к выводу, что последний раз Европа была мощная в конце тридцатых сороковых годов прошлого века. Надо было тогда Британии идти на сделку с Гитлером. Грёбаный коммуно большевистский совок был бы разрушен. И не было бы никакой войны 4 года у нас. Да и Гитлер бы ушёл. Тоже был не вечен. Всё бы устаканилось. И от Америки Европа бы не зависела. Жаль что так всё случилось.
09.12.2025 14:42 Ответить
можливо. просто місце біля Гітлера вже СССР забив, то ж для европи просто місця там не знайшлося.
09.12.2025 14:49 Ответить
Ага, заодно тебе би не було і не писав би тут всяку дурню!
09.12.2025 15:26 Ответить
Хаос в макітрі рудого довбой@ба перетворюється на світовий хаос.
09.12.2025 14:42 Ответить
В чомусь він правий
09.12.2025 14:42 Ответить
Хлоп з 1987 року на гачку у кацапів. Тож і варнякає те,що на луб'янці написали
09.12.2025 14:42 Ответить
Стара бордельна лампа сама не знає, що бовкне завтра. Холодні грудневі вітри таки заморозять черепушку Рудого Донні.
09.12.2025 14:43 Ответить
Діда ковбасить. Дайте діду ліків, йому ж зовсім погано.
09.12.2025 14:45 Ответить
Сам ти слабкий, причому слабкий розумом.
09.12.2025 14:46 Ответить
Як би не відносились до Трампа, але тут він правий. Царьок лаптестанський ноги витирає об Європу, як хоче.
09.12.2025 14:50 Ответить
І об Трампа теж.
09.12.2025 15:16 Ответить
.... сказала загниваюча недолюдина...
09.12.2025 14:51 Ответить
Если бы это сказал кто-то другой ,то я бы аплодировала.Все что сказано о Европе и ее правительстве абсолютная правда!В той же Германии Гельмут Шмидт и Коль были последними политиками с Яйцами!
09.12.2025 14:57 Ответить
Премію Дарвіна цьому імбіцилу.
09.12.2025 15:00 Ответить
несіть таблетки. діда знову понесло..
чергові качелі.
зараз Україна і Європа буде така погана, така погана. потім буде чарівна клізьма від пуйла, потім Різдво, і з нового року все по новій - росія погана, але треба ще 2 тижні подивитись..
цікаво, а 4 роки в 2х тижнях це скільки?
09.12.2025 15:01 Ответить
Кгбшна банда добряче зараз взялася за рудого ідіота, шантажуючи компроматом та одночасно пропонуючи великі гроші. Підгорає у кремлівських потвор
09.12.2025 15:07 Ответить
Це лайно з роту ми чуємо кожен день від нашого наркомана
09.12.2025 15:08 Ответить
рідня з роду Юди
09.12.2025 15:12 Ответить
І добавив, не то что мій керівник, та друг ху....ло, він мене обіцяв познайомити з сі і пухляком
09.12.2025 15:11 Ответить
Цікаво,чому будуть у Світі більше радіти,коли подохне путін чи трамп???
09.12.2025 15:22 Ответить
Чем-то напомнило его речи о Канаде. Скоро скажет, что Европы нет, и она это штат США?
09.12.2025 15:23 Ответить
Псина, вот еще одна твоя сделка загнулась -

Бои снова идут на тайско-камбоджийской границе спустя полтора месяца после «исторического» перемирия под эгидой Трампа
09.12.2025 15:23 Ответить
Трамп Європі вже неприховано, прямо у вічі каже - що вона повний нуль. Казалось, які вам ще треба докази що Америки, при тамбі, у вас нема?
09.12.2025 15:24 Ответить
ЕС должен преобразоваться, изменив миграционную политику в пользу ужесточения правил для приезжающих, и с меньшим количеством членов в новом союзе.
09.12.2025 15:37 Ответить
 
 