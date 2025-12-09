Трамп осудил лидеров ЕС за неспособность остановить войну и миграцию: "Гниющая" группа стран, возглавляемая "слабыми" людьми

Президент США Дональд Трамп во вторник резко осудил Европу, назвав ее "загнивающей" группой стран, возглавляемых "слабыми" людьми.

Об этом он заявил в интервью изданию Politico, передает Цензор.НЕТ.

По словам Трампа, европейские лидеры не способны контролировать миграционные потоки и положить конец войне России против Украины. Он также намекнул на возможную поддержку кандидатов в Европе, которые разделяют его видение будущего континента.

"Я считаю, что они слабы. Но я также думаю, что они хотят быть очень политкорректными. Думаю, они не знают, что делать. Европа не знает, что делать", - сказал президент США. По его словам, если ситуация не изменится, многие страны ЕС "перестанут быть жизнеспособными".

Эти комментарии прозвучали на фоне переговоров о прекращении войны России в Украине. Европейские лидеры все больше обеспокоены тем, что Трамп может оставить Украину и союзников ЕС без поддержки, а Россия при этом окажется в более выгодном положении.

Трамп также сообщил, что его администрация будет рассматривать военные операции по борьбе с наркотиками в Мексике и Колумбии, а будущий руководитель Федеральной резервной системы будет оцениваться по ставке поддержки снижения процентных ставок.

Другие заявления Трампа

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия сейчас имеет более сильную переговорную позицию.

Также Трамп отметил, что уже пришло время провести выборы в Украине.

По словам Трампа, Зеленский якобы заставил "нечестного Джо Байдена дать ему 350 миллиардов долларов".

Президент США уверяет, что Зеленский якобы еще не прочитал предложенный проект мирного соглашения.

Кроме того, лидер заявил, что Зеленский, по его убеждению, стремился прежде всего вернуть Крым, который он описал как "со всех сторон окруженный океаном", а Обама его отдал.

