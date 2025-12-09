Трамп осудил лидеров ЕС за неспособность остановить войну и миграцию: "Гниющая" группа стран, возглавляемая "слабыми" людьми
Президент США Дональд Трамп во вторник резко осудил Европу, назвав ее "загнивающей" группой стран, возглавляемых "слабыми" людьми.
Об этом он заявил в интервью изданию Politico, передает Цензор.НЕТ.
По словам Трампа, европейские лидеры не способны контролировать миграционные потоки и положить конец войне России против Украины. Он также намекнул на возможную поддержку кандидатов в Европе, которые разделяют его видение будущего континента.
"Я считаю, что они слабы. Но я также думаю, что они хотят быть очень политкорректными. Думаю, они не знают, что делать. Европа не знает, что делать", - сказал президент США. По его словам, если ситуация не изменится, многие страны ЕС "перестанут быть жизнеспособными".
Эти комментарии прозвучали на фоне переговоров о прекращении войны России в Украине. Европейские лидеры все больше обеспокоены тем, что Трамп может оставить Украину и союзников ЕС без поддержки, а Россия при этом окажется в более выгодном положении.
Трамп также сообщил, что его администрация будет рассматривать военные операции по борьбе с наркотиками в Мексике и Колумбии, а будущий руководитель Федеральной резервной системы будет оцениваться по ставке поддержки снижения процентных ставок.
Другие заявления Трампа
- Президент США Дональд Трамп считает, что Россия сейчас имеет более сильную переговорную позицию.
- Также Трамп отметил, что уже пришло время провести выборы в Украине.
- По словам Трампа, Зеленский якобы заставил "нечестного Джо Байдена дать ему 350 миллиардов долларов".
- Президент США уверяет, что Зеленский якобы еще не прочитал предложенный проект мирного соглашения.
- Кроме того, лидер заявил, что Зеленский, по его убеждению, стремился прежде всего вернуть Крым, который он описал как "со всех сторон окруженный океаном", а Обама его отдал.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
з іншого - треба прокидатись і змінювати це вкінці кінців, доля правди все ж таки тут є
чергові качелі.
зараз Україна і Європа буде така погана, така погана. потім буде чарівна клізьма від пуйла, потім Різдво, і з нового року все по новій - росія погана, але треба ще 2 тижні подивитись..
цікаво, а 4 роки в 2х тижнях це скільки?
Бои снова идут на тайско-камбоджийской границе спустя полтора месяца после «исторического» перемирия под эгидой Трампа