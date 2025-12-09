Трамп о Европе: Слишком много говорят и ничего не делают

Президент США Дональд Трамп считает, что страны Европы должны поддерживать Украину.

передает Цензор.НЕТ.

Трамп о Европе

Президент отметил, что дружит со всеми руководителями стран Европы, однако среди них есть как хорошие, так и плохие лидеры.

"Но они плохо справляются, Европа плохо справляется со многими аспектами. Они слишком много говорят, и они ничего не делают. Мы говорим об Украине. Они говорят, но ничего не делают. И война просто продолжается и продолжается, уже четыре года это продолжается", - отметил он.

Другие заявления Трампа

