Трамп о Европе: Слишком много говорят и ничего не делают

Трамп раскритиковал Европу за бездействие

Президент США Дональд Трамп считает, что страны Европы должны поддерживать Украину.

Об этом лидер США сказал в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Трамп о Европе

Президент отметил, что дружит со всеми руководителями стран Европы, однако среди них есть как хорошие, так и плохие лидеры.

"Но они плохо справляются, Европа плохо справляется со многими аспектами. Они слишком много говорят, и они ничего не делают. Мы говорим об Украине. Они говорят, но ничего не делают. И война просто продолжается и продолжается, уже четыре года это продолжается", - отметил он.

Читайте: Крым такой красивый, с четырех сторон "окружен океаном". А Обама его отдал, - Трамп

Другие заявления Трампа

Топ комментарии
+9
Хто б, *лять, говорив
показать весь комментарий
09.12.2025 15:43 Ответить
+8
"Забагато говорять та нічого не роблять" - заявив балабол, котрий за рік взагалі нічого не зробив, лише припинив навіть ту допомогу що надавалась до його призначення.
показать весь комментарий
09.12.2025 15:44 Ответить
+6
Походу зараз навпаки.
показать весь комментарий
09.12.2025 15:43 Ответить
Хто б, *лять, говорив
показать весь комментарий
09.12.2025 15:43 Ответить
"Абр-абр-абирвалг. Доктор дайтє єму сєльодку"
показать весь комментарий
09.12.2025 16:45 Ответить
Походу зараз навпаки.
показать весь комментарий
09.12.2025 15:43 Ответить
Просто бере і всіх цих калласів, мерців, стартерів макронів по живому ріже.
показать весь комментарий
09.12.2025 15:44 Ответить
У Трампа поставлена пряма задача привести до влади в Європі як можна більше Орбанів, і він з цим справляєтся
показать весь комментарий
09.12.2025 15:55 Ответить
То, наведи демократію на рашці!
Покажи приклад!
показать весь комментарий
09.12.2025 15:44 Ответить
Пнх, руда мавпа з деменцією
показать весь комментарий
09.12.2025 15:44 Ответить
"Забагато говорять та нічого не роблять" - заявив балабол, котрий за рік взагалі нічого не зробив, лише припинив навіть ту допомогу що надавалась до його призначення.
показать весь комментарий
09.12.2025 15:44 Ответить
"Вони забагато говорять, і вони нічого не роблять. Ми говоримо про Україну. Вони говорять"

вот мы говорим так говорим, а они говорят не так как мы говорим
показать весь комментарий
09.12.2025 15:47 Ответить
Віддзеркалення -типовий метод кацапської пропаганди. Рудого ідіота кацапи схоже цьому гарно навчили.
показать весь комментарий
09.12.2025 15:47 Ответить
По Трампону можуть писати дисертації добрий десяток психіатрів! Він для них -невичерпе джерело божевілля!
показать весь комментарий
09.12.2025 15:47 Ответить
МОЖЕТ ОНИ УЖЕ ДЕНЬГИ РФ ПРОГУЛЯЛИ !?)
показать весь комментарий
09.12.2025 15:47 Ответить
А тебе руда потвора теж забагато.
показать весь комментарий
09.12.2025 15:50 Ответить
Купляють зброю в тебе - а тебе хіба перебалакаєш?
показать весь комментарий
09.12.2025 15:50 Ответить
Може тільки я помітив, що сьгодні в своєму дебільному інтервью ані слова поганого про рашку. Погані Україна та ЕС які не хочуть лягти під рашку.
показать весь комментарий
09.12.2025 15:51 Ответить
Що це він ***********, рейтинг його все падае і падае.
показать весь комментарий
09.12.2025 15:55 Ответить
В лягушатнике обнаружено арестованных 18 млрд. евро кацапских денег, но жабоеды против их конфискации и передачи Украине.
показать весь комментарий
09.12.2025 15:55 Ответить
Псина, вот еще одна твоя сделка загнулась -

Авиация Таиланда нанесла удары по территории Камбоджи, возобновив военные действия на границе через полтора месяца после соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве Дональда Трампа. Страны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей, которые в день подписания 26 октября президент США назвал «историческим», напоминает агентство France-Presse.
показать весь комментарий
09.12.2025 15:58 Ответить
Ну так правильно трампон сказав! Однією рукою по краплині дає озброєння, другою рукою спокійно купляє в рашки ресурсів і 5 разів вище за допомогу Україні., беззуба імпотентна Європа заграє
показать весь комментарий
09.12.2025 16:00 Ответить
"Ну так правильно трампон сказав"

ну да, трампон же не говорит, он делает, только где это посмотреть. где посмотреть хотя бы краплини от трампа?
показать весь комментарий
09.12.2025 16:07 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2025 16:06 Ответить
Чия б мичала..............
показать весь комментарий
09.12.2025 16:30 Ответить
Хто може цьому неадекватну сказати,що давити треба на загарбника,на ху...ла,а не на Україну.На Європу треба тиснути щоб надала ракети дальньої дії,щоб заморожені мокшанські кошти почали працювати на Україну
показать весь комментарий
09.12.2025 16:38 Ответить
 
 