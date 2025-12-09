Трамп о Европе: Слишком много говорят и ничего не делают
Президент США Дональд Трамп считает, что страны Европы должны поддерживать Украину.
Об этом лидер США сказал в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ.
Трамп о Европе
Президент отметил, что дружит со всеми руководителями стран Европы, однако среди них есть как хорошие, так и плохие лидеры.
"Но они плохо справляются, Европа плохо справляется со многими аспектами. Они слишком много говорят, и они ничего не делают. Мы говорим об Украине. Они говорят, но ничего не делают. И война просто продолжается и продолжается, уже четыре года это продолжается", - отметил он.
Другие заявления Трампа
- Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что Россия имеет более сильную переговорную позицию.
- По его словам, Украине стоит провести президентские выборы.
- Также он осудил лидеров ЕС за неспособность остановить войну и миграцию.
Покажи приклад!
вот мы говорим так говорим, а они говорят не так как мы говорим
ну да, трампон же не говорит, он делает, только где это посмотреть. где посмотреть хотя бы краплини от трампа?