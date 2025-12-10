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Новини Мирний план США
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Фіналізуємо роботу над документом із 20 пунктів, який може визначити параметри закінчення війни, - Зеленський

Зеленський

Україна фіналізує роботу щодо 20 пунктів фундаментального документа, який може визначити параметри припинення війни РФ проти України. Найближчим часом його передадуть США.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Документ передадуть США

За словами Зеленського, фактично 24/7 триває спілкування з усіма партнерами, щоб визначити працездатні та реалістичні кроки для закінчення війни.

"Все має бути надійно та достойно для України", - зауважив глава держави.

Він повідомив, що сьогодні, 10 грудня відбудеться розмова з американською стороною щодо документа, який деталізуватиме процес відбудови та економічного розвитку України після війни.

"Паралельно фіналізуємо роботу щодо 20 пунктів фундаментального документа, що може визначити параметри закінчення війни, і розраховуємо найближчим часом передати документ Сполученим Штатам після нашої спільної роботи з командою Президента Трампа та партнерами у Європі", - розповів Зеленський.

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Зустріч "Коаліції охочих"

Крім цього, президент повідомив, що 11 грудня запланована зустріч у форматі "Коаліції охочих".

"Дуже продуктивно працюємо для гарантування майбутньої безпеки й недопущення повторення російської агресії. Тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття. Ми виходимо з того, що мир не має альтернативи, і ключові питання – як змусити Росію зупинити вбивства та що конкретно стримає Росію від третього вторгнення", - підсумував президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28138) перемовини (3837) США (26813)
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Топ коментарі
+25
Зеля зайнявся любимою справою. Розказувати байки про світле майбутнє, яке ось з 2019 ніяк не йде по байкам.
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10.12.2025 16:48 Відповісти
+11
фіналізатор грьобаний.... за тобою давно вже мотузка плаче....
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10.12.2025 17:10 Відповісти
+11
Мабуть в історії людства не було таких прикладів щоб людей посеред дня хапали в буси а на чолі держави стояла істота яка навіть не служила в армії в керує військами, якщо і були такі держави то вони давним-давно перестали існувати..цей покидьок робить все щоб розвалити
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10.12.2025 17:17 Відповісти

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