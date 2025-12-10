Мерц, Стармер и Макрон обсудили с Трампом достижение мира в Украине
Канцлер Германии, премьер-министр Великобритании и президент Франции в среду провели телефонный разговор с президентом США о путях достижения мира в Украине.
Об этом сообщил спикер немецкого правительства Штефан Корнелиус, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
"Главы четырех государств и правительств обсудили ход переговоров о прекращении огня в Украине. Интенсивная работа над мирным планом продолжится в ближайшие дни", – отметил представитель правительства Германии.
По его словам, лидеры согласились, что речь идет о "решающем моменте для Украины и общей безопасности в евроатлантическом пространстве".
Мирный план США: что известно
Администрация Белого дома подготовила рамочный документ, который предлагается в качестве основы для завершения войны. В его первой версии было 28 пунктов. Цель плана - призвать к прекращению войны на условиях, предусматривающих компромиссы со стороны Украины, гарантии безопасности, политические договоренности и определенные уступки.
Согласно открытым данным, план предусматривает среди прочего:
-
вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;
-
ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;
-
отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;
-
приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);
-
предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.
После критики и обсуждений - как со стороны Украины, так и со стороны европейских союзников - часть пунктов изменена: новая версия уже имеет не 28, а около 20 пунктов.
Представители Украины и США проводят консультации - попытаются "доработать" текст, согласовать базовые принципы мирного урегулирования.
Но часть условий плана - особенно территориальные уступки и ограничения ВСУ - считается украинской стороной неприемлемой без существенных изменений.
Пряма мова: "А ви знаєте про Міндіча? Замах був 28 числа в Ізраїлі. Злочинці арештовані".
Чи пошле Трамп своїх вояк забезпечувати вибори в Україні?
сьогодні на ЦН розбирали ( вирвану з контексту ) цитату Портнікова про можливу перемогу вовки на МОЖЛИВИХ виборах
ось популярніше, у т ч для узьких, розклад по поличках від Портнікова ...
ви б бачили учора радість в палаті номер 6 у Соловойова - екстаз нової любові да АМЕРИКИ -схожий на "пірваврємячуми".
Вони вже не виділяють Трампа , не кажуть що говорять його однопартійці - рашисти ВАААЩЄ васпєвают АМЄРІКУ
Роман Безсмертний - у т ч й про те, скільки мільйонів доларів вклав сьогоднішній Білий Дім в ті ж самі ультра -праві сили що й хйло, для розвалу демократичної Європи .
Пріоритет номер один зараз - зупинити війну. Для цього Україна повинна мати спільну позицію з нашими партнерами з «коаліції рішучих» та з Білим домом. Першим має бути переконливе, всеосяжне, безумовне припинення вогню. Якщо путін не почує наш меседж - треба запровадити санкції проти росії, надати зброю для ЗСУ та заморозити російські активи. Тільки наша єдність і наша солідарність зможуть примусити путіна до миру.
Візит президента Зеленського до Риму, як і решта зустрічей з колом лідерів «коаліції рішучих», має велике значення. Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні є важливим містком між Україною, Європейським Союзом і Сполученими Штатами. Ми очікуємо від європейського дипломатичного турне Зеленського демонстрацію єдності та солідарності з партнерами й хорошу координацію, як чинити тиск на росію, щоб зупинити війну.
Якщо росія не почує меседж від цивілізованого світу, маємо бути надзвичайно ефективними у запровадженні нових санкцій проти росії, щоб обмежити здатність путіна фінансувати війну. А також у постачанні нової зброї, включаючи ракети великої дальності, ракети протиповітряної оборони та авіацію для Збройних Сил України. Заморозити та конфіскувати російські активи на Заході, щоб фінансувати європейську безпеку та відновлення України.
Лише коли путін припинить стріляти, буде мир. Якщо Україна припинить стріляти, не буде України.
У нас немає жодних інших версій, сценаріїв, і ми не готові до миру за будь-яку ціну. І тому ми повинні навчитися говорити однією мовою, не лише всередині України, а й у Європі та в НАТО.