1 845 28

Мерц, Стармер и Макрон обсудили с Трампом достижение мира в Украине

Макрон, Мерц, Стармер поговорили с Трампом

Канцлер Германии, премьер-министр Великобритании и президент Франции в среду провели телефонный разговор с президентом США о путях достижения мира в Украине.

Об этом сообщил спикер немецкого правительства Штефан Корнелиус, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Главы четырех государств и правительств обсудили ход переговоров о прекращении огня в Украине. Интенсивная работа над мирным планом продолжится в ближайшие дни", – отметил представитель правительства Германии.

По его словам, лидеры согласились, что речь идет о "решающем моменте для Украины и общей безопасности в евроатлантическом пространстве".

Мирный план США: что известно

Администрация Белого дома подготовила рамочный документ, который предлагается в качестве основы для завершения войны. В его первой версии было 28 пунктов. Цель плана - призвать к прекращению войны на условиях, предусматривающих компромиссы со стороны Украины, гарантии безопасности, политические договоренности и определенные уступки.

Согласно открытым данным, план предусматривает среди прочего:

  • вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

  • ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

  • отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

  • приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

  • предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

После критики и обсуждений - как со стороны Украины, так и со стороны европейских союзников - часть пунктов изменена: новая версия уже имеет не 28, а около 20 пунктов.

Представители Украины и США проводят консультации - попытаются "доработать" текст, согласовать базовые принципы мирного урегулирования.

Но часть условий плана - особенно территориальные уступки и ограничения ВСУ - считается украинской стороной неприемлемой без существенных изменений.

Трамп Дональд (7224) Макрон Эмманюэль (1530) Стармер Кир (303) Фридрих Мерц (314)
Топ комментарии
+3
Намагаються запхати в ту дурну руду макітру хоча б якісь крихти адекватності. Але судячи зі вчорашніх заяв рудого довбня, це може бути марною справлю
10.12.2025 18:43 Ответить
+2
Ни слова про Украину без Украины, да?
10.12.2025 18:31 Ответить
+2
10.12.2025 18:55 Ответить
цікаво запитатись в тих хто підтримує війну до 29 року. а раптом путін призве мільон і захопить київ. що ви потім будете робити? у вас же нема мільйонів як в топ пропагандистів і чиновників а репресії будуть по любому. телевізор швидко всіх перевзує пересічних і що тоді
10.12.2025 19:16 Ответить
Щось ще труть! Труть і труть! Невже хотять трампона трохи заспокоїти?
10.12.2025 18:33 Ответить
Бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що на фігуранта справи НАБУ і САП "Мідас" Тимура Міндіча в Ізраїлі скоїли невдалий замах.
Пряма мова: "А ви знаєте про Міндіча? Замах був 28 числа в Ізраїлі. Злочинці арештовані".
10.12.2025 18:33 Ответить
Навіть не знаю, пожаліти його чи ні
10.12.2025 19:22 Ответить
Трійка санітарів на удалєнії... Короля не пробували підключити ?
10.12.2025 18:35 Ответить
обговорили із Трампом
10.12.2025 18:36 Ответить
А Трамп поважає в Європі лиш короля Британії...
10.12.2025 18:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IpZU6Ae3fQA

Чи пошле Трамп своїх вояк забезпечувати вибори в Україні?

сьогодні на ЦН розбирали ( вирвану з контексту ) цитату Портнікова про можливу перемогу вовки на МОЖЛИВИХ виборах
ось популярніше, у т ч для узьких, розклад по поличках від Портнікова ...
10.12.2025 18:40 Ответить
Они с рыжим по одному уже бояться разговаривать ?
10.12.2025 18:38 Ответить
Нормальна відповідь ВІД ЛІДЕРІВ після його "безмозкової" атаки саме на Європу

ви б бачили учора радість в палаті номер 6 у Соловойова - екстаз нової любові да АМЕРИКИ -схожий на "пірваврємячуми".
Вони вже не виділяють Трампа , не кажуть що говорять його однопартійці - рашисти ВАААЩЄ васпєвают АМЄРІКУ
10.12.2025 19:01 Ответить
Намагаються запхати в ту дурну руду макітру хоча б якісь крихти адекватності. Але судячи зі вчорашніх заяв рудого довбня, це може бути марною справлю
10.12.2025 18:43 Ответить
Там запхати можна будь-що, але ненадовги - голова дірява і трясеться. Але проблема в тому, що в дірявій макітрі нічого не тримається окрім можливо вати.
10.12.2025 18:58 Ответить
Біда, що цим ***..ким цирком керує *****. Вкинули кацапи через трампона цей "мирний план' і зараз всі крутяться. Єдине - ***** непотрібен мир, йому треба час та відсутність справжніх американських санкцій.
10.12.2025 18:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fnHHPxqpDhY&t=1s

Роман Безсмертний - у т ч й про те, скільки мільйонів доларів вклав сьогоднішній Білий Дім в ті ж самі ультра -праві сили що й хйло, для розвалу демократичної Європи .
10.12.2025 18:47 Ответить
Як з ним можно розмовлять після того, як він полив їх багном та весь ЄС. Ставте старого цапа на місто.
10.12.2025 18:49 Ответить
Якщо вони не виборцям -американцям , їм похер па-бальшому на міжнародку, а політикам у США покажуть лишнього разу неадекватностидобне лихо ... Бо після цієї бесіди Король США щось таки скаже...
10.12.2025 18:57 Ответить
А якій сенс, воно тупе, воно бачить себе лауреатом премії миру, не здивуюсь що воно на нічь одягає золоту корону та й так лягає спати.
10.12.2025 18:50 Ответить
А про «найвеличнішого лідера світу» за версією єрмака забули?
10.12.2025 18:50 Ответить
Не витримали, пішли знову на поклон
10.12.2025 18:51 Ответить
10.12.2025 18:55 Ответить
перша половина січня 2026 р - останній термін подання на премію миру 2026р
10.12.2025 19:04 Ответить
Ну і? Чому не розовіли, що воно їм наговорило? Щось типу "Sign the fucking deal"?
10.12.2025 19:02 Ответить
Здається мені, що то марна справа. Рашенфашист не відчепиться поки всіх не додовбає
10.12.2025 19:06 Ответить
хай поміняють нобелівську премію на сотню другу тамагавків і нехай йде спати .
10.12.2025 19:09 Ответить
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14506 Петро Порошенко, під час етеру для італійського телеканалу Sky TG24:
Пріоритет номер один зараз - зупинити війну. Для цього Україна повинна мати спільну позицію з нашими партнерами з «коаліції рішучих» та з Білим домом. Першим має бути переконливе, всеосяжне, безумовне припинення вогню. Якщо путін не почує наш меседж - треба запровадити санкції проти росії, надати зброю для ЗСУ та заморозити російські активи. Тільки наша єдність і наша солідарність зможуть примусити путіна до миру.
Візит президента Зеленського до Риму, як і решта зустрічей з колом лідерів «коаліції рішучих», має велике значення. Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні є важливим містком між Україною, Європейським Союзом і Сполученими Штатами. Ми очікуємо від європейського дипломатичного турне Зеленського демонстрацію єдності та солідарності з партнерами й хорошу координацію, як чинити тиск на росію, щоб зупинити війну.
Якщо росія не почує меседж від цивілізованого світу, маємо бути надзвичайно ефективними у запровадженні нових санкцій проти росії, щоб обмежити здатність путіна фінансувати війну. А також у постачанні нової зброї, включаючи ракети великої дальності, ракети протиповітряної оборони та авіацію для Збройних Сил України. Заморозити та конфіскувати російські активи на Заході, щоб фінансувати європейську безпеку та відновлення України.
Лише коли путін припинить стріляти, буде мир. Якщо Україна припинить стріляти, не буде України.
У нас немає жодних інших версій, сценаріїв, і ми не готові до миру за будь-яку ціну. І тому ми повинні навчитися говорити однією мовою, не лише всередині України, а й у Європі та в НАТО.
10.12.2025 19:14 Ответить
Пусте бла-бла-бла ні про що, як і від Найпотужнішого
10.12.2025 19:27 Ответить
а нічо, що опозиція в цьому питанні (і навіть в питанні про вибори) підтримує Зеленського? І що цим в'ю Порох дає відповідні меседжі західному цивілізованому суспільству, і навіть Трампу особисто?
10.12.2025 19:31 Ответить
 
 