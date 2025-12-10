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Новини Мирний план Європи
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Мерц, Стармер і Макрон обговорили із Трампом досягнення миру в Україні

Макрон, Мерц, Стармер поговорили з Трампом

Канцлер Німеччини, премʼєр-міністр Великої Британії і президент Франції у середу провели телефонну розмову з президентом США щодо шляхів досягнення миру в Україні.

Про це повідомив речник німецького уряду Штефан Корнеліус, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Глави чотирьох держав та урядів обговорили стан переговорів щодо припинення вогню в Україні. Інтенсивна робота над мирним планом продовжиться найближчими днями", – зазначив речник уряду Німеччини.

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За його словами, лідери погодилися, що йдеться про "вирішальний момент для України та спільної безпеки в євроатлантичному просторі".

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Мирний план США: що відомо

Адміністрація Білого дому підготувала рамковий документ, який пропонується як основа для завершення війни. У його першій версії було 28 пунктів. Мета плану - закликати до припинення війни за умов, що передбачають компроміси від України, гарантії безпеки, політичні домовленості та певні поступки.

Згідно з відкритими даними, план передбачає серед іншого:

  • виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;

  • обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;

  • відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;

  • прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);

  • надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.

Після критики та обговорень - як з боку України, так і з боку європейських союзників - частину пунктів змінено: нова версія вже має не 28, а близько 20 пунктів.

Представники України та США проводять консультації - спробують "доопрацювати" текст, погодити базові принципи мирного врегулювання.

Але частина умов плану - особливо територіальні поступки та обмеження ЗСУ - вважається українською стороною неприйнятною без істотних змін.

Автор: 

Трамп Дональд (9003) Макрон Емманюель (1791) Стармер Кір (385) Мерц Фрідріх (462)
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Топ коментарі
+4
Намагаються запхати в ту дурну руду макітру хоча б якісь крихти адекватності. Але судячи зі вчорашніх заяв рудого довбня, це може бути марною справлю
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10.12.2025 18:43 Відповісти
+3
Ни слова про Украину без Украины, да?
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10.12.2025 18:31 Відповісти
+3
Там запхати можна будь-що, але ненадовги - голова дірява і трясеться. Але проблема в тому, що в дірявій макітрі нічого не тримається окрім можливо вати.
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10.12.2025 18:58 Відповісти

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