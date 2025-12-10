Мерц, Стармер і Макрон обговорили із Трампом досягнення миру в Україні

Канцлер Німеччини, премʼєр-міністр Великої Британії і президент Франції у середу провели телефонну розмову з президентом США щодо шляхів досягнення миру в Україні.

Про це повідомив речник німецького уряду Штефан Корнеліус, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Глави чотирьох держав та урядів обговорили стан переговорів щодо припинення вогню в Україні. Інтенсивна робота над мирним планом продовжиться найближчими днями", – зазначив речник уряду Німеччини.

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За його словами, лідери погодилися, що йдеться про "вирішальний момент для України та спільної безпеки в євроатлантичному просторі".

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Мирний план США: що відомо

Адміністрація Білого дому підготувала рамковий документ, який пропонується як основа для завершення війни. У його першій версії було 28 пунктів. Мета плану - закликати до припинення війни за умов, що передбачають компроміси від України, гарантії безпеки, політичні домовленості та певні поступки.

Згідно з відкритими даними, план передбачає серед іншого:

виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;

обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;

відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;

прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);

надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.

Після критики та обговорень - як з боку України, так і з боку європейських союзників - частину пунктів змінено: нова версія вже має не 28, а близько 20 пунктів.

Представники України та США проводять консультації - спробують "доопрацювати" текст, погодити базові принципи мирного врегулювання.

Але частина умов плану - особливо територіальні поступки та обмеження ЗСУ - вважається українською стороною неприйнятною без істотних змін.