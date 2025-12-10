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Новини Вибори під час війни
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Очікую від Верховної Ради бачення щодо проведення виборів під час воєнного стану, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1386-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні говорив із представниками Верховної Ради України. Предметно. Я не допускатиму жодних спекуляцій проти України, і якщо партнери, в тому числі ключовий наш партнер у Вашингтоні, говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні – про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання і на кожен сумнів.

Це непросто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен. Очікую, що народні депутати України запропонують своє бачення. Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки передусім, політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України. І це буде", - заявив Зеленський.

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Автор: 

ВР (15180) вибори (6790) Зеленський Володимир (28152) воєнний стан (579)
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Топ коментарі
+53
Режим воєнного стану перетворили на звичайну узурпацію влади. Що це за режим воєнного стану, коли гроші виділяють на що завгодно, крім Армії.
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10.12.2025 21:10 Відповісти
+38
вова, з якими "представниками ВР" ти обговорив вибори ?

із своїми холуями служками ?
вибори ще й не починались, а бл..во вже буяє

.
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10.12.2025 21:20 Відповісти
+24
Шоу для зебуїнів.Подивіться на мене простого потужного криворагульного хлопця.Я не тримаюсь за владу,я за демократію,за вибори .
Чорт цей тільки вперед ногами покине Банкову.Дива не буде.
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10.12.2025 21:13 Відповісти

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