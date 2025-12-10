Очікую від Верховної Ради бачення щодо проведення виборів під час воєнного стану, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1386-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Читайте: Україна має провести вибори. Можливо, Зеленський переміг би, - Трамп

"Сьогодні говорив із представниками Верховної Ради України. Предметно. Я не допускатиму жодних спекуляцій проти України, і якщо партнери, в тому числі ключовий наш партнер у Вашингтоні, говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні – про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання і на кожен сумнів.

Це непросто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен. Очікую, що народні депутати України запропонують своє бачення. Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки передусім, політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України. І це буде", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський готовий до виборів упродовж 60-90 днів: Якщо США забезпечать безпеку