Цензор.НЕТ
2 876 87

Ожидаю от Верховной Рады видение проведения выборов во время военного положения, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1386-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

Украина должна провести выборы. Возможно, Зеленский победил бы, - Трамп

"Сегодня говорил с представителями Верховной Рады Украины. Предметно. Я не буду допускать никаких спекуляций против Украины, и если партнеры, в том числе наш ключевой партнер в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах в Украине – о выборах в условиях правового режима военного положения, то мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение.

Это непросто, но давление по этому поводу нам точно не нужно. Ожидаю, что народные депутаты Украины предложат свое видение. Вызовы безопасности зависят от партнеров, от Америки прежде всего, политические и юридические вызовы должны получить ответы от Украины. И это будет", - заявил Зеленский.

Зеленский готов к выборам в течение 60-90 дней: Если США обеспечат безопасность

ВР (29490) выборы (24836) Зеленский Владимир (22917) военное положение (524)
Топ комментарии
+32
Режим воєнного стану перетворили на звичайну узурпацію влади. Що це за режим воєнного стану, коли гроші виділяють на що завгодно, крім Армії.
10.12.2025 21:10 Ответить
+18
ЗЛН ПНХ
10.12.2025 21:06 Ответить
+15
вова, з якими "представниками ВР" ти обговорив вибори ?

із своїми холуями служками ?
вибори ще й не починались, а бл..во вже буяє

.
10.12.2025 21:20 Ответить
ЗЛН ПНХ
10.12.2025 21:06 Ответить
Класс!!!!
Это лучший мэм для будущих выборов!
10.12.2025 21:15 Ответить
вова, з якими "представниками ВР" ти обговорив вибори ?

із своїми холуями служками ?
вибори ще й не починались, а бл..во вже буяє

.
10.12.2025 21:20 Ответить
Як з кім? Зі Слугами ***** та ригиАналами.
10.12.2025 21:23 Ответить
Америка гарантує в Україні 100% безпеку протягом 4 місяців?
Тоді не питання.
10.12.2025 21:08 Ответить
відміна військового стану?
то:
тотальне дмб та відкриті кордони!!!
то, спалення верховної ради банкової, та суцільне народне полювання на зрадників!
саме таке і планує кегебе!
10.12.2025 21:11 Ответить
З чого б це?
1. Американський контингент 800 тис. на ЛБЗ та кордони з рашкою
2. Повне закриття неба
3. Авіаносці (бажано всі) у Середземне море
10.12.2025 21:22 Ответить
побийте себе по щоках, прокиньтесь, потім знову побийте! я звісно сподіваюсь що ви висловлютесь саркастично та іронізуєте, але далеко не всі тут це розуміють! Нас не 73%...
показать весь комментарий
Я про реальний сценарій, який треба запропонувати Трампампону, бо той наче десь у віртуалі завис і несе якусь маячню.
Як не погодиться, то які тоді вибори?
10.12.2025 21:54 Ответить
В ВР вже заскрипіли пера?
10.12.2025 21:08 Ответить
юріст, а ****......
бачите, нема андрія поруч!
підказочка: конституційний суд, а не рада!
10.12.2025 21:09 Ответить
О ХУ ЄЛ трошки від Трампа! Це зрозуміло! Але це було вчора! А сьогодні ще не відійшов?
10.12.2025 21:09 Ответить
хм, на зебіла нефігово так тиснуть, раз воно хоче, щоб ВР реалізувала вибори
10.12.2025 21:09 Ответить
Хотеть не вредно.
10.12.2025 21:16 Ответить
Ну так. 😊 Вибори - то Конституційні положення. Для зміни потрібно 300 голосів. У зелені стільки нема.
10.12.2025 21:32 Ответить
Во время военного положения даже 300 голосов до одного места.
10.12.2025 21:40 Ответить
Верховна Рада может импичмент инициировать и если соберут голоса. Или Рада каждый 3 месяца продлевает военный стан и может не продлять и тогда выборы.
10.12.2025 21:22 Ответить
є варіант і через Конституційний суд протягнути позбавлення зебіла влади, але знову ж таки, хто буде замість нього?
10.12.2025 21:27 Ответить
Поки що воно хоче щоби юризди типу стефанчука сказали що воно вічне
10.12.2025 21:36 Ответить
Режим воєнного стану перетворили на звичайну узурпацію влади. Що це за режим воєнного стану, коли гроші виділяють на що завгодно, крім Армії.
10.12.2025 21:10 Ответить
100пудово!
10.12.2025 21:13 Ответить
узурпація влади це норм, головне щоб ця влада йшла на користь нації, а не різних міндічєй
10.12.2025 21:18 Ответить
Узурпація влади завжди іде на користь лише тим хто її узурпував. Ідіот.
10.12.2025 21:48 Ответить
Гарна спроба кацап, але ніт.

В Сінгапурі була диктатура, і там нормально так боролися з корупцією, та розвивали державу.
10.12.2025 22:07 Ответить
Б.л.я, воно кончене...
10.12.2025 21:10 Ответить
Америка гарантирует, что во время выборов, когда все переругаются со всеми, русские тупо попрут на всех фронтах, а Трамп поможет другу Путину захватить то, что останется. Зеленский - трус, который не может просто сказать "нет"" Трампону. Какие выборы, когда страну равняют обстрелами?
10.12.2025 21:10 Ответить
Не ліпи героя зі зрадника
10.12.2025 21:14 Ответить
СН+РИГИ+ЗАМАЙБАХ =246 голосів . вова знає розбрату бути - проголосують щось дозволяюче задумане Буратіною.
ЛУЦЕНКО: На Новий Рік Зеленський ЗРОБИТЬ ЗАЯВУ! Його змусили приймати СТРАШНІ речі. Він у РОЗПАЧІ
10.12.2025 21:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PHfVjtsMIdg
10.12.2025 21:12 Ответить
Шоу для зебуїнів.Подивіться на мене простого потужного криворагульного хлопця.Я не тримаюсь за владу,я за демократію,за вибори .
Чорт цей тільки вперед ногами покине Банкову.Дива не буде.
10.12.2025 21:13 Ответить
Зєля, те, що ти називажш "баченням" - наркотичний сон.
10.12.2025 21:14 Ответить
хахаха, зеля такий лежить в купі блювотиння, біля нього кістки від мойви по 17грн, пакети від мівіни та пляшки від портвейну 777
зеля набирає в старий, побілівший від використання шприц морфін, а потім вводить собі голку в аорту, і починає бачити "перевибори" та різні "безпекові гарантії"
10.12.2025 21:20 Ответить
Потужний перемовник за три роки особисто наперемовлявся до критичної ситуації і згадав про Раду, хоча сам постійно готувався попередні роки до виборів, але зараз починая пісяти
10.12.2025 21:16 Ответить
Навіщо запускати цю виборчу карусель?
У березні минулого року "потужний" сам казав, що вибори провести неможливо.Що змінилося протягом року?
Набагато кращою стала ситуація в країні? Як можна зараз організувати вибори?
По-перше, це буде коштувати чимало грошей. У нашому бюджеті с мільярдною діркою, є зайві?
Як можна вирішити, щоб змогли голосувати військові на фронті, люди на прифронтових територіях, у містах та областях, де ведуться бойові дії, мільйони біженців за кордоном, та й взагалі вся Україна! Як це буде?Навіть теоретично це важко уявити, а зробити?
Він цього не розуміє? Якщо хоче зробити добру справу, хай створить уряд нац.єдності або порятунку, складе свої повноваження, та у відставку. Принаймні не треба буде тренькати гроші, а краще витратити на ЗСУ, і наражати людей на ризик. А вибори провести, коли справді ситуація налагодиться.
10.12.2025 21:16 Ответить
З грошима парешаєм. Трамп скаже Натаньяху щоб кодляк повернув гроші. Ті що накрали.
10.12.2025 21:19 Ответить
уже все потратили
10.12.2025 21:51 Ответить
Він думає, що "красива пєрєвьол стрєлкі"
10.12.2025 21:16 Ответить
Якщо США та ЄС будуть гарантами безпеки проведення виборів то звісно їх треба провести. Хоча я думаю руде падло і тут буде своїм жирним задом перед ****** виляти. А ЄС занепокоєння виражати.
10.12.2025 21:16 Ответить
Какими гарантами могут быть Штаты, если Трамп - путинский агент, причем неприкрытый? Выборы - это сценарий добить страну во время войны. Прикиньте, в день голосования Россия выпускает сотни ракет и дронов, срывает голосование. Дальше что? Объявление власти Украины нелигитисыми. Мозгами думайте, а не ддругими частями тела
10.12.2025 21:19 Ответить
Мене та інших притомних громадян не влаштовує тупий клоун зрадник при владі.З ним Україні буде капець.Думай сам!!
10.12.2025 21:24 Ответить
Так в тому ж то і справа, що ніхто ніяких гарантій не дасть. А як проводити вибори коли кацапи їбашать кожну ніч та день?
10.12.2025 21:46 Ответить
Грицю, а ти вчора мені казав, що зеленський читав Конституцію.
10.12.2025 21:32 Ответить
Звісно шо читав. Якби не читав то не звертався б до ВР. Тільки ВР може змінити Конституцію. А для того, щоб її змінити треба конституційна більшість в ВР. А її зараз неможливо зібрати.
10.12.2025 21:41 Ответить
Дивний ти якийсь. Часто пишеш розумні речі, а тут захищаєш стовідсоткового негідника і невігласа!
10.12.2025 21:45 Ответить
Де ти розумні речі побачив?
10.12.2025 21:49 Ответить
Іноді траплялись. Зі словом часто погарячкував!
10.12.2025 21:54 Ответить
Де ти побачив шо я його хоч раз захищав? Я за нього не голосував в 2019-му, я тоді казав та критикував його, що він не готовий бути президентом. Але вумний нарід його взяв та й вибрав. Але він прийшов законно до влади і я як громадянин повинен це поважати. Так, я не згоден, але вибори є вибори. І те що він зараз президент моєї держави це факт який не підлягає сумніву, і зараз моя країна обороняється від кацапсячої орди і це теж факт. І те, що на нього говорять боневтік, це тоже факт і факт також те шо він дійсно не втік як зечара бєглий, а керує країною як може, бо він президент.
10.12.2025 21:53 Ответить
Боневтік, бо мав намір підписати Оманські домовленості, провести з рашистами спільний парад і стати гауляйтером. Та в нього не склалося, бо український народ став на захист Батьківщини!
10.12.2025 22:04 Ответить
Потужно наріту боневтіком мозок засрали.
10.12.2025 22:06 Ответить
Він так само читав,як і ти .Зміна конституції під час надзвичайного чи воєнного стану неможлива!!!
10.12.2025 21:48 Ответить
А він читає її якось вибірково і трактує на свій лад!
10.12.2025 21:55 Ответить
Ти шо думаєш я про це не знаю? Ну так тоді до чого цей безглуздий базар? Тоді сиди, та сопи в дві дірки та жди закінчення війни. І не вимагай того, що суперечить Конституції. Кінець війні, пів року на підготовку і вибори всієї влади від президента до депутатів на місцях. Сідай два!
10.12.2025 21:57 Ответить
Ти настільки тупий,що не розумієш,після ЗЕ суверинітет України під питанням,саме така ціль у цапів.Зе міг би спокійно піти з посади,але його тримає зобовязання Оману і покарання за здачу країни.Ця вистава для таких дебілів,як ти!
10.12.2025 22:03 Ответить
Сідай,двійка
10.12.2025 21:51 Ответить
10.12.2025 21:17 Ответить
Не зрозумів. А що случилось?
Адже починая з моменту закінчення президентського строку Вова та і вся Рада разом з опозицією клялась що вибори під час військового стану не можливі і цього ніхто ніколи не робив на планеті Земля.
А тут якось вже помінялось мненіє...
Докерувались до ручки і хочеться спригнути з подножки вагона який валиться в пропасть?
Може потрібно було і не братись? Не берись за гуж якщо не дуж?
10.12.2025 21:18 Ответить
Зеленский, когда начал говорить про выборы, то невербально и по интонации голоса слышно его злость, аж так не хочет выборов и прикрывается войной, чтобы их не проводить. Таким людям нельзя давать власть, потому что она их съедает, и они уже без нее не могут. Власть - это самый сильный наркотик. Зеленского зависимость такая, что у него крыша поедет, если его оторвать от нее. Власть дает и влияние безграничное и деньги и что угодно. Он не может без нее, и ему плевать на законы и народ, он законы трактует под себя или делает под себя и своих ОПГ в Раде и во всей остальной власти. Это страшно. Он уничтожит Украину из за своей аморальности и жадности.
10.12.2025 21:20 Ответить
Мудро.Але в зе інша ціль
10.12.2025 21:23 Ответить
Надо вернуться к парламентскому управлению страной
Как это было после бегства Януковича
А в парламенте проще поменять Стефанчука на достойного спикера
Для этого выборы не нужны
Нужно всего лишь голосование депутатов
В парламенте есть Порошенко
Ярослав Железняк
Все возможности есть для быстрой смены власти
Особенно когда Запад настроен решительно
Запад явно ох... л
От масштабов коррупции мафии Зеленского
10.12.2025 21:30 Ответить
А може провести референдум щожо того, що ЗЄ прлюбому не повинен більше балотуватися?

Одразу дурі стане менше і охоти дурньою під час війни маятися.
10.12.2025 21:20 Ответить
Не надо референдум
Трамп есть вместо референдума
Донни скажет - надо остановить коррупцию Зеленского !!!
И все!!!!!!!
10.12.2025 21:24 Ответить
А хто такий Трамп в українському правовому полі?
10.12.2025 21:27 Ответить
А Трампу и не надо
Трамп сказал - хочу выборы в Украине
И чтобы не было ЗЕЛИ
И все забегали
Приехал в НАБУ чувак из ФБР
НАБУ замутило блестящую операцию
Явно санкционированную в Белом Доме
И все колесики закрутились
Вылетел с Банковой - ЕРМАК
В Европе Зеле дали пендель
И явно не один
И ТСК заседает как по расписанию
И все украинские чиновники дико обеспокоены
А все началось с того
Что не имеющий никакого влияния на правовое поле Украины
ПРЕЗИДЕНТ США ТРАМП
Сказал: давно в Украине не было выборов!!!!
Нехорошо....
10.12.2025 21:37 Ответить
Шизонуте. Які вибори під час війни? А за те що влізеш в Конституцію руки з ногами місцями поміняємо, замість голови сраку поставимо і насеремо туди. Чи ти дурню думаєш що без згоди українського народу корисні копалини Тромбу подарував то можна і Конституцію змінити і вибори на пеньках провести? Думаєш Тромб це оцінить і похвалить? Скоріше Тромб побачить що українські закони це друшлаг і буде вимагати піти на нові вимоги
10.12.2025 21:24 Ответить
Які перспективи з тупою людиною при владі,яка здала Україну в 2022р?Невже забули бліцкриг кацапів?Він став можливим після зради.
10.12.2025 21:27 Ответить
Бачення таке, ти в полосатій піжамці біля білої стіни і мажуть твого лоба зеленкою.
10.12.2025 21:24 Ответить
Воєнний стан закінчився в квітні 2022 р.
10.12.2025 21:24 Ответить
Виборів не буде. Але фу, як на четвертому році всі який спектакль без кінця грають, то ракет на тиждень, то вибори, то ше якась коаліція охочих. Як для рибок в акваріумі.
10.12.2025 21:24 Ответить
Ціль проста-знищення країни
10.12.2025 21:29 Ответить
Потрібно домовитись про реальне перемиря,тимчасово зупинити воєнний стан на час виборів і лиш потім звернутись офіційно до вр і ксу,а не навпаки.
Бо що скаже вр: в умовах воєнного стану,згідно закону і далі по звичному тексту.
10.12.2025 21:31 Ответить
Чорна гора | Remix | Нове звучання української легендарної пісні

https://youtu.be/POkuY_Zwf3A?si=Bd6ica94AJpj_9wM
10.12.2025 21:31 Ответить
Спочатку прочитав в заголовку замість "очікую" - "очкую"
10.12.2025 21:34 Ответить
Та просто подай у відставку і тоді відбудеться швидке переформатування парламенту і Верховну Раду очолить людина, яка зможе гідно здійснювати повноваження президента на абсолютно законних підставах!
10.12.2025 21:35 Ответить
10.12.2025 21:37 Ответить
Пригрозив, щоб не здумали бриканути. Ніби Моносброд у ВР щось самостійно вирішує що робити, як голосувати, і які закони висовувати.
10.12.2025 21:39 Ответить
Це будуть фарс вибори, гірше чим в 2004/2005 роках
10.12.2025 21:41 Ответить
Дико вибачаюсь, у тій ВР є хтось, у кого конструктивне та перспективне мислення?

P.S. Опозицію до уваги не беремо.
10.12.2025 21:43 Ответить
А для чого вибори. Ішак добровільно іде н...й та й все. ВР затверджує тимчасовий колективний орган, який бере на себе повноваження та відповідальність.
10.12.2025 21:52 Ответить
А что тебе ВР скажет. Они что конституцию просто так поменяют?) по конституции ты вообще прямо вот сейчас никто. ***** кстати прав. Можно было бы обратиться в КС за разъяснениями и они чисто формально могли бы выписать бумажку, которая и легализировала бы тебя дурака. Но ты ж тупое и до такого не додумались, да и КС ты посралось ещё в 2019 году. А теперь любой кто придет вместо тебя будет иметь право взять тебя за яйца и в буцигарню. Поэтому тебе сразу после проигранных выборов нужно будет складывать чемодан и куда-то чухать и побыстрее пока приемник присягу не принял.
10.12.2025 21:54 Ответить
От цікаво, які кандидати будуть. Залужний Лондон не покине, Буданова і так все влаштовує, Білецькому не забудуть розових свиней, різні притули, то смішно, ми і так вже сміємось на кутні зуби
10.12.2025 21:55 Ответить
І як гідрант представляє собі проведення виборів. Збереться к приміру людей зо триста у тих же умовних Черкасах . А туди гребаний калібр прилетить. Хто за цю маяту відповідати буде, Трампон. Та йому похер. Йому головне стати миротворцем гребаним. Якщо хочете виборів, то зробіть жорстке електронне голосування, з дому, роботи, бо якщо чесно, ця влада вже приїлась по саме не хочу.
10.12.2025 22:06 Ответить
Які можуть бути вибори під час війни? Навіть технічно і технологічно? Трамп хоче виборів? Без проблем. Щойно він зупинить російську агресію (варіантів багато: від погрози ядерною війною до створення в РФ економічного хаосу або фізичного знищення Путлера та його верхівки).
10.12.2025 22:07 Ответить
 
 