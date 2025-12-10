Ожидаю от Верховной Рады видение проведения выборов во время военного положения, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1386-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня говорил с представителями Верховной Рады Украины. Предметно. Я не буду допускать никаких спекуляций против Украины, и если партнеры, в том числе наш ключевой партнер в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах в Украине – о выборах в условиях правового режима военного положения, то мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение.

Это непросто, но давление по этому поводу нам точно не нужно. Ожидаю, что народные депутаты Украины предложат свое видение. Вызовы безопасности зависят от партнеров, от Америки прежде всего, политические и юридические вызовы должны получить ответы от Украины. И это будет", - заявил Зеленский.

