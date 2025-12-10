Ожидаю от Верховной Рады видение проведения выборов во время военного положения, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1386-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня говорил с представителями Верховной Рады Украины. Предметно. Я не буду допускать никаких спекуляций против Украины, и если партнеры, в том числе наш ключевой партнер в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах в Украине – о выборах в условиях правового режима военного положения, то мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение.
Это непросто, но давление по этому поводу нам точно не нужно. Ожидаю, что народные депутаты Украины предложат свое видение. Вызовы безопасности зависят от партнеров, от Америки прежде всего, политические и юридические вызовы должны получить ответы от Украины. И это будет", - заявил Зеленский.
Это лучший мэм для будущих выборов!
із своїми холуями служками ?
вибори ще й не починались, а бл..во вже буяє
.
Тоді не питання.
то:
тотальне дмб та відкриті кордони!!!
то, спалення верховної ради банкової, та суцільне народне полювання на зрадників!
саме таке і планує кегебе!
1. Американський контингент 800 тис. на ЛБЗ та кордони з рашкою
2. Повне закриття неба
3. Авіаносці (бажано всі) у Середземне море
Як не погодиться, то які тоді вибори?
бачите, нема андрія поруч!
підказочка: конституційний суд, а не рада!
В Сінгапурі була диктатура, і там нормально так боролися з корупцією, та розвивали державу.
ЛУЦЕНКО: На Новий Рік Зеленський ЗРОБИТЬ ЗАЯВУ! Його змусили приймати СТРАШНІ речі. Він у РОЗПАЧІ
Чорт цей тільки вперед ногами покине Банкову.Дива не буде.
зеля набирає в старий, побілівший від використання шприц морфін, а потім вводить собі голку в аорту, і починає бачити "перевибори" та різні "безпекові гарантії"
У березні минулого року "потужний" сам казав, що вибори провести неможливо.Що змінилося протягом року?
Набагато кращою стала ситуація в країні? Як можна зараз організувати вибори?
По-перше, це буде коштувати чимало грошей. У нашому бюджеті с мільярдною діркою, є зайві?
Як можна вирішити, щоб змогли голосувати військові на фронті, люди на прифронтових територіях, у містах та областях, де ведуться бойові дії, мільйони біженців за кордоном, та й взагалі вся Україна! Як це буде?Навіть теоретично це важко уявити, а зробити?
Він цього не розуміє? Якщо хоче зробити добру справу, хай створить уряд нац.єдності або порятунку, складе свої повноваження, та у відставку. Принаймні не треба буде тренькати гроші, а краще витратити на ЗСУ, і наражати людей на ризик. А вибори провести, коли справді ситуація налагодиться.
Адже починая з моменту закінчення президентського строку Вова та і вся Рада разом з опозицією клялась що вибори під час військового стану не можливі і цього ніхто ніколи не робив на планеті Земля.
А тут якось вже помінялось мненіє...
Докерувались до ручки і хочеться спригнути з подножки вагона який валиться в пропасть?
Може потрібно було і не братись? Не берись за гуж якщо не дуж?
Как это было после бегства Януковича
А в парламенте проще поменять Стефанчука на достойного спикера
Для этого выборы не нужны
Нужно всего лишь голосование депутатов
В парламенте есть Порошенко
Ярослав Железняк
Все возможности есть для быстрой смены власти
Особенно когда Запад настроен решительно
Запад явно ох... л
От масштабов коррупции мафии Зеленского
Одразу дурі стане менше і охоти дурньою під час війни маятися.
Трамп есть вместо референдума
Донни скажет - надо остановить коррупцию Зеленского !!!
И все!!!!!!!
Трамп сказал - хочу выборы в Украине
И чтобы не было ЗЕЛИ
И все забегали
Приехал в НАБУ чувак из ФБР
НАБУ замутило блестящую операцию
Явно санкционированную в Белом Доме
И все колесики закрутились
Вылетел с Банковой - ЕРМАК
В Европе Зеле дали пендель
И явно не один
И ТСК заседает как по расписанию
И все украинские чиновники дико обеспокоены
А все началось с того
Что не имеющий никакого влияния на правовое поле Украины
ПРЕЗИДЕНТ США ТРАМП
Сказал: давно в Украине не было выборов!!!!
Нехорошо....
Бо що скаже вр: в умовах воєнного стану,згідно закону і далі по звичному тексту.
P.S. Опозицію до уваги не беремо.