47% німців виступають за використання заморожених активів РФ на користь України, - опитування

Майже половина громадян Німеччини підтримує використання заморожених активів РФ для допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це свідчать результати опитування, яке було проведене Інститутом Insa для газети Bild am Sonntag.

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Зокрема зазначається, що 47% опитаних німців відповіли "так" на запитання про підтримку використання російських заморожених активів на користь України. Проте "проти" висловились 34% респондентів.

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Замороження російських активів

Нагадаємо, що 12 грудня Європейський Союз домовився про безстрокове заморожування активів російського центрального банку, що зберігаються в Європі. Це відкриває шлях для "репараційного кредиту" для України.

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