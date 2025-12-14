47% німців виступають за використання заморожених активів РФ на користь України, - опитування
Майже половина громадян Німеччини підтримує використання заморожених активів РФ для допомоги Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це свідчать результати опитування, яке було проведене Інститутом Insa для газети Bild am Sonntag.
Зокрема зазначається, що 47% опитаних німців відповіли "так" на запитання про підтримку використання російських заморожених активів на користь України. Проте "проти" висловились 34% респондентів.
Замороження російських активів
- Нагадаємо, що 12 грудня Європейський Союз домовився про безстрокове заморожування активів російського центрального банку, що зберігаються в Європі. Це відкриває шлях для "репараційного кредиту" для України.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ведь эти активы Украина может получить лишь в виде репараций за нанесенный ущерб
А это будет ой не скоро!!
Украина с деньгами, которые у нее стырил Коломойский
Разбирается уже 10 лет
А в это же время народ выбирает в президенты
ДРУГАНА КОЛОМОЙСКОГО - зеленского
Вот как такое возможно- для меня загадка!!!
Эти гребаные 73% должны благодарить Порошенко!!!
Порошенко спас их заощадження в Приват банке
Благодаря Порошенко, который принял решении о национализации
Привата- никто из этих 73 % не стал в один день - нищим!!!!!
Твари неблагодарные...