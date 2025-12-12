ЄС погодився безстроково заморозити €210 млрд російських активів

12 грудня Європейський Союз домовився про безстрокове заморожування активів російського центрального банку, що зберігаються в Європі. Це відкриває шлях для "репараційного кредиту" для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Reuters.

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Рішення ЄС для допомоги Україні

Як зазначається, такий крок ЄС має переконати Бельгію підтримати план Євроради й використати заморожені російські кошти для надання Україні "репараційного кредиту".

Також це усуває ризик того, що Угорщина і Словаччина, які мають кращі відносини з Москвою, ніж інші держави ЄС, можуть відмовитися продовжувати замороження в якийсь момент, змусивши ЄС повернути гроші Росії.

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Агентство пише, що ЄС хоче продовжувати фінансувати Україну і підтримувати її боротьбу, оскільки вважає вторгнення Росії загрозою для своєї власної безпеки.

Першим великим кроком, про який уряди ЄС домовилися сьогодні, є замороження російських суверенних активів на суму 210 млрд євро (246 млрд доларів) на такий термін, який буде необхідний, замість того, щоб кожні шість місяців голосувати за продовження замороження активів.

Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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