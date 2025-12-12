ЕС согласился бессрочно заморозить €210 млрд российских активов

12 декабря Европейский Союз договорился о бессрочном замораживании активов российского центрального банка, хранящихся в Европе. Это открывает путь для "репарационного кредита" для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Решение ЕС для помощи Украине

Как отмечается, такой шаг ЕС должен убедить Бельгию поддержать план Евросовета и использовать замороженные российские средства для предоставления Украине "репарационного кредита".

Также это устраняет риск того, что Венгрия и Словакия, которые имеют лучшие отношения с Москвой, чем другие государства ЕС, могут отказаться продолжать замораживание в какой-то момент, заставив ЕС вернуть деньги России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан о голосовании в Бельгии по запрету возвращения РФ замороженных активов: "Установление брюссельской диктатуры"

Агентство пишет, что ЕС хочет продолжать финансировать Украину и поддерживать ее борьбу, поскольку считает вторжение России угрозой для своей собственной безопасности.

Первым большим шагом, о котором правительства ЕС договорились сегодня, является замораживание российских суверенных активов на сумму 210 млрд евро (246 млрд долларов) на такой срок, который будет необходим, вместо того, чтобы каждые шесть месяцев голосовать за продление замораживания активов.

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иск Центробанка РФ в отношении Euroclear является "спекулятивным", "репарационный заем" для Украины юридически обоснован, - Еврокомиссия