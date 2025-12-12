РУС
Орбан о голосовании в Бельгии относительно запрета возвращения РФ замороженных активов: "Установление брюссельской диктатуры"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал запланированное в Брюсселе голосование по письменной процедуре по предложению Европейской комиссии, касающемуся запрета на возвращение России замороженных активов в юрисдикции ЕС.

Комитет постоянных представителей ЕС 11 декабря начал письменное голосование, которое основано на ст.122 Договора о ЕС и продлится до 17:00 12 декабря. Процедура должна утвердить предложение Еврокомиссии о блокировании возврата российских активов.

"Сегодня Брюссель пересечет Рубикон. В полдень начнется письменное голосование, которое нанесет непоправимый ущерб Союзу. Предметом голосования являются замороженные российские активы, которые до сих пор каждые шесть месяцев ставились на голосование странами-членами ЕС, что приводило к единогласным решениям. Сегодняшней процедурой Брюссель одним росчерком пера отменяет требование единодушия, что является явно незаконным", - заявил Орбан.

По его словам, это решение "положит конец верховенству права в Европейском Союзе".

Орбан также утверждает, что Еврокомиссия "нарушает европейское право, чтобы продолжить свою явно проигрышную войну в Украине", и назвал ситуацию "установлением брюссельской диктатуры". Он добавил, что Венгрия протестует против процедуры и "сделает все возможное, чтобы восстановить верховенство права".

Что известно о "репарационном кредите" для Украины

  • Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.
  • Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.
  • Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
  • В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.
  • По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
  • В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

