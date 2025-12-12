Фицо будет блокировать "репарационный кредит" для Украины: Военного решения нет

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддержит предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине репарационного займа за счет замороженных российских активов.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Что сказал Фицо?

Так, глава словацкого правительства направил письмо главе Европейского совета Антониу Кошти и заявил, что Словакия будет блокировать любые решения ЕС о военной поддержке Украины.

Фицо заявил, что война в Украине "не имеет военного решения", поэтому он будет придерживаться "мирной политики" и не поддержит решение о выделении средств на войну.

"Я четко и однозначно выражаю свою позицию по военному конфликту в Украине. Этот конфликт не имеет военного решения. Стратегия ЕС в отношении конфликта является неправильной и неэффективной, а продолжение войны является лишь бессмысленным убийством без укрепления позиции Украины в случае мирных переговоров.

Я ни при каких условиях не поддержу ни одно решение о финансировании военных нужд Украины, в котором должна была бы участвовать Словацкая Республика. В то же время я уважаю суверенное право каждого государства-члена ЕС принимать решения по этому вопросу", - сказал премьер.

Фицо хвалит Трампа

По его словам, он поддерживает мирные инициативы Трампа. А использование замороженных активов РФ для оборонных нужд Украины может угрожать планам Штатов, потому что Трамп рассчитывает использовать эти средства для послевоенного восстановления Украины.

Критика Украины

Также Фицо раскритиковал Украину и упомянул о коррупционных скандалах. Также он раскритиковал остановку транзита газа через Украину.

В то же время он напомнил, что правительство Словакии "остается ответственным партнером" в гуманитарных вопросах: Словакия приняла около 200 тыс. украинских беженцев и работает над новыми инфраструктурными проектами.

Вступление в ЕС

Также Фицо затронул вопрос евроинтеграции. По его словам, Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС, но среди стран-членов растет количество скептиков перспектив быстрого вступления Украины.

