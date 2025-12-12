РУС
Фицо будет блокировать "репарационный кредит" для Украины: Военного решения нет

Фицо против репарационного кредита для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддержит предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине репарационного займа за счет замороженных российских активов.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Что сказал Фицо?

Так, глава словацкого правительства направил письмо главе Европейского совета Антониу Кошти и заявил, что Словакия будет блокировать любые решения ЕС о военной поддержке Украины.

Фицо заявил, что война в Украине "не имеет военного решения", поэтому он будет придерживаться "мирной политики" и не поддержит решение о выделении средств на войну.

"Я четко и однозначно выражаю свою позицию по военному конфликту в Украине. Этот конфликт не имеет военного решения. Стратегия ЕС в отношении конфликта является неправильной и неэффективной, а продолжение войны является лишь бессмысленным убийством без укрепления позиции Украины в случае мирных переговоров.

Я ни при каких условиях не поддержу ни одно решение о финансировании военных нужд Украины, в котором должна была бы участвовать Словацкая Республика. В то же время я уважаю суверенное право каждого государства-члена ЕС принимать решения по этому вопросу", - сказал премьер.

Фицо хвалит Трампа

По его словам, он поддерживает мирные инициативы Трампа. А использование замороженных активов РФ для оборонных нужд Украины может угрожать планам Штатов, потому что Трамп рассчитывает использовать эти средства для послевоенного восстановления Украины.

Критика Украины

Также Фицо раскритиковал Украину и упомянул о коррупционных скандалах. Также он раскритиковал остановку транзита газа через Украину.

В то же время он напомнил, что правительство Словакии "остается ответственным партнером" в гуманитарных вопросах: Словакия приняла около 200 тыс. украинских беженцев и работает над новыми инфраструктурными проектами.

Вступление в ЕС

Также Фицо затронул вопрос евроинтеграции. По его словам, Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС, но среди стран-членов растет количество скептиков перспектив быстрого вступления Украины.

Словакия (1101) Евросоюз (17941) Фицо Роберт (254)
Топ комментарии
+6
Скільки шакалів і гієн навколо.
12.12.2025 08:29 Ответить
+5
Повилазили кгбешні агенти і не приховують , що намагаться підлизувати краснову і пуйлу.
12.12.2025 08:26 Ответить
+3
якщо військового рішення немає, най запропонує будь що, здатне вплинути на змогу агресора вести цю війну, а не жертву захищатись! курва продажна, мозолі вже натер, перераховуючи криваві гроші...
12.12.2025 08:27 Ответить
Повилазили кгбешні агенти і не приховують , що намагаться підлизувати краснову і пуйлу.
12.12.2025 08:26 Ответить
Це в його голові нічого немає. Може вже час зайти і повернути собі закарпатські землі з центром місто Кошіце?
12.12.2025 08:26 Ответить
Орбановий фіцо або фіцований орбан.....
12.12.2025 08:27 Ответить
Особисто Фіцо готовий відповідати за співучасть в агресії проти України? А доведеться, якщо з ****** повестись.
12.12.2025 08:27 Ответить
якщо військового рішення немає, най запропонує будь що, здатне вплинути на змогу агресора вести цю війну, а не жертву захищатись! курва продажна, мозолі вже натер, перераховуючи криваві гроші...
12.12.2025 08:27 Ответить
А буде військове рішення, якщо тисяч 40 ЗСУ зайдуть на територію Угорщини та скинуть Орбана в 24 години, а хтось з симпатиків України заблокує будь-які рішення з цього питання в ЄС та НАТО?
12.12.2025 08:38 Ответить
Скільки шакалів і гієн навколо.
12.12.2025 08:29 Ответить
12.12.2025 08:34 Ответить
Мал клоп а смердючь.
Як воно там ото одностайне приняття рішення у ЄС а не 2/3 голосів? Файно працює? Сайс норм? Ніде не жме та не давить?
12.12.2025 08:37 Ответить
А серед інших членів ЄС немає кому заблокувати будь-які рішення на користь Угорщини та Словаччини, насамперед економічного плану, щоб було боляче?
12.12.2025 08:40 Ответить
Тобто Фіцо готовий віддати Угорщині їхню другу столицю я так розумію . Братіслава була свого часу столицею Угорщини - і знаєте нічого дивного в тому ніту шо Фіцо готовий по він здається угорець ( який вдома носить такий самий шарф шо і Орбан з мапою великої Угорщини ).
12.12.2025 08:45 Ответить
ще один проситься на ліквідацію
12.12.2025 08:49 Ответить
Ці суки як таргани виповзають з під плінтуса.Що дивно,представники тих східних країн Європи які перебували під окупацією совка: Угорщина,Словакія в складі Чехословаччини.
12.12.2025 08:50 Ответить
12.12.2025 08:53 Ответить
Викликати на килим посла Словаччини, відкликати посла України в Словаччині до Києва для консультації, визнати цього поца персоною нон грата в Україні, а потім підняти тариф за транзит газу на 500%
12.12.2025 09:26 Ответить
Чим менший поц - тим більші його забаганки.
12.12.2025 10:03 Ответить
 
 