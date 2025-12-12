Фіцо блокуватиме "репараційний кредит" для України: Військового вирішення немає
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не підтримає пропозиції Єврокомісії щодо надання Україні репараційної позики за рахунок заморожених російських активів.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Що сказав Фіцо?
Так, глава словацького уряду направив листа главі Європейської ради Антоніу Кошті та заявив, що Словаччини блокуватиме будь-які рішення ЄС про військову підтримку України.
Фіцо заявив, що війна в Україні "не має військового рішення", тому він дотримуватиметься "мирної політики" та не підтримає рішення за виділення коштів на війну.
"Я чітко і однозначно висловлюю свою позицію щодо військового конфлікту в Україні. Цей конфлікт не має військового вирішення. Стратегія ЄС щодо конфлікту є неправильною і неефективною, а продовження війни є лише безглуздим вбивством без зміцнення позиції України в разі мирних переговорів.
Я за жодних умов не підтримаю жодного рішення про фінансування військових потреб України, у якому мала б брати участь Словацька Республіка. Водночас я поважаю суверенне право кожної держави-члена ЄС ухвалювати рішення з цього питання", - сказав прем'єр.
Фіцо хвалить Трампа
За його словами, він підтримує мирні ініціативи Трампа. А використання заморожених активів РФ для оборонних потреб України може загрожувати планам Штатів, бо Трамп розраховує використати ці кошти для повоєнного відновлення України.
Критика України
Також Фіцо розкритикував Україну та згадав про корупційні скандали. Також він розкритикував зупинку транзиту газу Україною.
Водночас він нагадав, що уряд Словаччини "залишається відповідальним партнером" у гуманітарних питаннях: Словаччина прийняла близько 200 тис. українських біженців та працює над новими інфраструктурними проєктами.
Вступ в ЄС
Також Фіцо торкнувся питання євроінтеграції. За його словами, Словаччина підтримує вступ України до ЄС, але серед країн-членів зростає кількість скептиків перспектив швидкого вступу України.
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