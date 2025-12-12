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Новини Використання заморожених активів РФ Конфіскація заморожених активів
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Фіцо блокуватиме "репараційний кредит" для України: Військового вирішення немає

Фіцо проти репараційного кредиту для України

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не підтримає пропозиції Єврокомісії щодо надання Україні репараційної позики за рахунок заморожених російських активів.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Що сказав Фіцо?

Так, глава словацького уряду направив листа главі Європейської ради Антоніу Кошті та заявив, що Словаччини блокуватиме будь-які рішення ЄС про військову підтримку України.

Фіцо заявив, що війна в Україні "не має військового рішення", тому він дотримуватиметься "мирної політики" та не підтримає рішення за виділення коштів на війну.

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"Я чітко і однозначно висловлюю свою позицію щодо військового конфлікту в Україні. Цей конфлікт не має військового вирішення. Стратегія ЄС щодо конфлікту є неправильною і неефективною, а продовження війни є лише безглуздим вбивством без зміцнення позиції України в разі мирних переговорів.

Я за жодних умов не підтримаю жодного рішення про фінансування військових потреб України, у якому мала б брати участь Словацька Республіка. Водночас я поважаю суверенне право кожної держави-члена ЄС ухвалювати рішення з цього питання", - сказав прем'єр.

Фіцо хвалить Трампа

За його словами, він підтримує мирні ініціативи Трампа. А використання заморожених активів РФ для оборонних потреб України може загрожувати планам Штатів, бо Трамп розраховує використати ці кошти для повоєнного відновлення України.

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Критика України

Також Фіцо розкритикував Україну та згадав про корупційні скандали. Також він розкритикував зупинку транзиту газу Україною.

Водночас він нагадав, що уряд Словаччини "залишається відповідальним партнером" у гуманітарних питаннях: Словаччина прийняла близько 200 тис. українських біженців та працює над новими інфраструктурними проєктами.

Вступ в ЄС

Також Фіцо торкнувся питання євроінтеграції. За його словами, Словаччина підтримує вступ України до ЄС, але серед країн-членів зростає кількість скептиків перспектив швидкого вступу України.

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Словаччина (1334) Євросоюз (15293) Фіцо Роберт (369)
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Топ коментарі
+12
Повилазили кгбешні агенти і не приховують , що намагаться підлизувати краснову і пуйлу.
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12.12.2025 08:26 Відповісти
+7
Скільки шакалів і гієн навколо.
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12.12.2025 08:29 Відповісти
+4
якщо військового рішення немає, най запропонує будь що, здатне вплинути на змогу агресора вести цю війну, а не жертву захищатись! курва продажна, мозолі вже натер, перераховуючи криваві гроші...
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12.12.2025 08:27 Відповісти

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