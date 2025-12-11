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Новини Ukraine Facility
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63 із 68 кроків виконано: ЄС виділяє Україні шостий транш Ukraine Facility на 2,3 млрд євро

Ukraine Facility

Рада ЄС схвалила шостий транш Ukraine Facility для України на близько 2,3 млрд євро, визнавши виконання Києвом восьми необхідних кроків та ще одного з попереднього пакету реформ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

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Як зазначається, ця сума відображає успішне виконання Україною восьми кроків, необхідних для шостого траншу, а також завершення невиконаного кроку четвертого траншу.

Мета такого траншу

Це фінансування спрямоване головно на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку функціонування її державного управління.

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Виплати в рамках Ukraine Facility

Виплати в рамках Ukraine Facility тісно пов'язані з українським планом реформ, в якому викладено:

  • стратегію відновлення,
  • реконструкції та
  • модернізації України, а також
  • графік впровадження реформ, узгоджених із цілями країни щодо вступу до ЄС у найближчі роки.

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Після завершення останніх кроків Україна успішно виконала 63 із 68 кроків, необхідних на цей момент в рамках Ukraine Facility.

Поточна шоста виплата підтримки ЄС слідує за нещодавньою п'ятою виплатою 5 листопада 2025 року.

"Таке швидке послідовне надання коштів відображає швидкість і відданість України реалізації реформ, узгоджених із цілями країни щодо вступу до ЄС", – заявили у Раді ЄС.

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допомога (9230) фінансування (3497) Євросоюз (15293)
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