63 из 68 шагов выполнено: ЕС выделяет Украине шестой транш Ukraine Facility на 2,3 млрд евро

Совет ЕС одобрил шестой транш Ukraine Facility для Украины на сумму около 2,3 млрд евро, признав выполнение Киевом восьми необходимых шагов и еще одного из предыдущего пакета реформ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Как отмечается, эта сумма отражает успешное выполнение Украиной восьми шагов, необходимых для шестого транша, а также завершение невыполненного шага четвертого транша.

Цель такого транша

Это финансирование направлено главным образом на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку функционирования ее государственного управления.

Выплаты в рамках Ukraine Facility

Выплаты в рамках Ukraine Facility тесно связаны с украинским планом реформ, в котором изложено:

  • стратегию восстановления,
  • реконструкции,
  • модернизации Украины, 
  • график внедрения реформ, согласованных с целями страны по вступлению в ЕС в ближайшие годы.

После завершения последних шагов Украина успешно выполнила 63 из 68 шагов, необходимых на данный момент в рамках Ukraine Facility.

Текущая шестая выплата поддержки ЕС следует за недавней пятой выплатой 5 ноября 2025 года.

"Такое быстрое последовательное предоставление средств отражает скорость и приверженность Украины реализации реформ, согласованных с целями страны по вступлению в ЕС", – заявили в Совете ЕС.

