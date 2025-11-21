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Новини Мирний план США
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Фіцо підтримав "мирний план" Трампа щодо України та назвав його вигідним для Росії

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив підтримку "мирному плану" адміністрації Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні, зазначивши водночас, що запропонована угода є вкрай вигідною для Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

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Під час спілкування з журналістами у п’ятницю Фіцо назвав документ США "грандіозним матеріалом" та заявив, що в межах "незначного впливу" Словаччини в ЄС він буде підтримувати цю ініціативу.

За словами прем’єра, у разі підписання угоди "Росія вийде абсолютним переможцем", оскільки буде "морально й економічно" зміцнена.

Фіцо також заявив, що запропонований план є для України гіршим, ніж Стамбульські домовленості 2022 року, але водночас він бачить у ньому можливість для негайного припинення вогню з обох боків фронту.

Також читайте: Путін каже, що мирний план США із 28 пунктів "був модернізований" після саміту на Алясці

Крім того, словацький прем’єр розкритикував "нульову" зовнішню політику Європейського Союзу, звернувши увагу на пункт "мирного плану" щодо виділення ЄС 100 мільярдів євро на відновлення України, "без того, щоб його запитували"

Автор: 

Словаччина (1329) Фіцо Роберт (364)
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Топ коментарі
+15
Перекрийте нафтопровід Дружба
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21.11.2025 23:28 Відповісти
+14
Ну взагалі-то не угорський, але з іншою частиною фрази все правильно.
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21.11.2025 23:30 Відповісти
+11
Саме так - цей "план" а по суті ультиматум по капітуляції України в разі його виконання цілком влаштовує *****.
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21.11.2025 23:39 Відповісти
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Ну взагалі-то не угорський, але з іншою частиною фрази все правильно.
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21.11.2025 23:30 Відповісти
а яка ж падла його не підртимує?
от і буба підтримав...
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21.11.2025 23:27 Відповісти
Перекрийте нафтопровід Дружба
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21.11.2025 23:28 Відповісти
це як ермаку корінь відрізать...
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21.11.2025 23:31 Відповісти
Ну, ще б ********** шльондра б не підтримала...
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21.11.2025 23:35 Відповісти
Саме так - цей "план" а по суті ультиматум по капітуляції України в разі його виконання цілком влаштовує *****.
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21.11.2025 23:39 Відповісти
фіцо ,орбан ,сіярто ша , тихіші будь ,ще ніхто нікуди не йде ...трампа імпічментом прибють після дня подяки , а вже потім і поговорить Україна ,шо до чого ...
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21.11.2025 23:40 Відповісти
напрасна надія...
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21.11.2025 23:42 Відповісти
якшо комусь дуже хочете вірити в казки? - ну вірте
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21.11.2025 23:46 Відповісти
Реально, Україні треба протриматися 1 рік.
Через рік довибори чи вибори в конгресс.
І якщо республіканці програють, то більшість буде там демократів.
І антитрампівська більшість в когресв багато що зможе зробити проти трампа.
І йому вже буде тоді не до капітуляції України і взагалі не до війни.
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22.11.2025 01:30 Відповісти
а до тих пір продовжуйте красти і зеленіти...
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22.11.2025 01:45 Відповісти
А чому саме після дня подяки? Чому не на Різдво, на Пасху, на девятоє мая?
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22.11.2025 08:26 Відповісти
До слова, а чому адміни цензора не ставлять на обговорення черговий вечірній відосик Зе стосовно підготовки країни та українського суспільства до капітуляції?
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21.11.2025 23:42 Відповісти
яке суспільство після 2019? може бути одна фатальна помилка, іноді так буває і держави просто зникають .. хтось пам'ятає що була держава Пруссія(1525-1945 р.р.)?
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22.11.2025 00:19 Відповісти
Ну, вона зараз Німеччина, і шо?
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22.11.2025 08:27 Відповісти
Ех хренові стрільці пішли у наш час! Цьому тельбухи порунтили,а воно падло, вижило,другого тільки купіровали ,як добермана і то з одного боку.
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21.11.2025 23:44 Відповісти
Ублюдки кучкуются...
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21.11.2025 23:53 Відповісти
Дуже щкода , що цього комуняку Фіцо не дострелили 🤬
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22.11.2025 00:23 Відповісти
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22.11.2025 00:50 Відповісти
Поруч має бути штамп "розсекречено", а без нього схоже на фейк
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22.11.2025 08:28 Відповісти
Для Зелі теж вигідний. Він добився заміни пункту про проведення повного аудиту допомоги Україні на пункт повної амністії всіх дій вчинених під час військових дій для обох сторін. І проти Кацапії не можна буде висувати звинувачення, і проти зельоного шобла.
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22.11.2025 00:51 Відповісти
Доречі!!!!

Якщо ми відмовляємося аід того сраного фарсу і втрачаємо Трампа остаточно, то Дружбу можна виносити одразу.

Орбан та Фіцо досі з неї смокчуть тільки завдяки Трампу.
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22.11.2025 00:52 Відповісти
там нема чого втрачяти - трампа в Україні ніколи не було.
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22.11.2025 04:10 Відповісти
Морально зміцнена?!
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22.11.2025 00:53 Відповісти
І таке під кожною новиною. Колишні "експерти" з коронавірусу...
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22.11.2025 00:53 Відповісти
фіцо підтримав ,потримав ,і може підтертися ...
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22.11.2025 01:12 Відповісти
А то мы без фица не видим кому подмахивает рыжий
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22.11.2025 01:57 Відповісти
ху би сумнівався?
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22.11.2025 03:57 Відповісти
Шматок козла.
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22.11.2025 08:37 Відповісти
Косоокий снайпер, ти де? Ось що буває, коли роботу погано виконують.
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22.11.2025 09:00 Відповісти
Фіця підтримає будь який план, який допоможе отримувати хабарі та відкати від ***** - саме на них тримається його влада.
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22.11.2025 10:18 Відповісти
 
 