Фіцо підтримав "мирний план" Трампа щодо України та назвав його вигідним для Росії

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив підтримку "мирному плану" адміністрації Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні, зазначивши водночас, що запропонована угода є вкрай вигідною для Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Під час спілкування з журналістами у п’ятницю Фіцо назвав документ США "грандіозним матеріалом" та заявив, що в межах "незначного впливу" Словаччини в ЄС він буде підтримувати цю ініціативу.

За словами прем’єра, у разі підписання угоди "Росія вийде абсолютним переможцем", оскільки буде "морально й економічно" зміцнена.

Фіцо також заявив, що запропонований план є для України гіршим, ніж Стамбульські домовленості 2022 року, але водночас він бачить у ньому можливість для негайного припинення вогню з обох боків фронту.

Також читайте: Путін каже, що мирний план США із 28 пунктів "був модернізований" після саміту на Алясці

Крім того, словацький прем’єр розкритикував "нульову" зовнішню політику Європейського Союзу, звернувши увагу на пункт "мирного плану" щодо виділення ЄС 100 мільярдів євро на відновлення України, "без того, щоб його запитували"