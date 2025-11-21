РУС
Новости Мирный план Трампа
1 046 13

Фицо поддержал "мирный план" Трампа в отношении Украины и назвал его выгодным для России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил поддержку "мирному плану" администрации Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине, отметив при этом, что предложенное соглашение является крайне выгодным для России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Во время общения с журналистами в пятницу Фицо назвал документ США "грандиозным материалом" и заявил, что в рамках "незначительного влияния" Словакии в ЕС он будет поддерживать эту инициативу.

По словам премьера, в случае подписания соглашения "Россия выйдет абсолютным победителем", поскольку будет "морально и экономически" укреплена.

Фицо также заявил, что предложенный план для Украины хуже, чем Стамбульские договоренности 2022 года, но в то же время он видит в нем возможность для немедленного прекращения огня с обеих сторон фронта.

Читайте также: Путин говорит, что мирный план США из 28 пунктов "был модернизирован" после саммита на Аляске

Кроме того, словацкий премьер раскритиковал "нулевую" внешнюю политику Европейского Союза, обратив внимание на пункт "мирного плана" о выделении ЕС 100 миллиардов евро на восстановление Украины, "без того, чтобы его спрашивали".

Автор: 

Словакия (1096) Фицо Роберт (253)
Топ комментарии
+3
Ну взагалі-то не угорський, але з іншою частиною фрази все правильно.
показать весь комментарий
21.11.2025 23:30 Ответить
+2
Перекрийте нафтопровід Дружба
показать весь комментарий
21.11.2025 23:28 Ответить
+2
Ну, ще б ********** шльондра б не підтримала...
показать весь комментарий
21.11.2025 23:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Угорський пдрс.
показать весь комментарий
21.11.2025 23:27 Ответить
Ну взагалі-то не угорський, але з іншою частиною фрази все правильно.
показать весь комментарий
21.11.2025 23:30 Ответить
а яка ж падла його не підртимує?
от і буба підтримав...
показать весь комментарий
21.11.2025 23:27 Ответить
Перекрийте нафтопровід Дружба
показать весь комментарий
21.11.2025 23:28 Ответить
це як ермаку корінь відрізать...
показать весь комментарий
21.11.2025 23:31 Ответить
Ну, ще б ********** шльондра б не підтримала...
показать весь комментарий
21.11.2025 23:35 Ответить
Саме так - цей "план" а по суті ультиматум по капітуляції України в разі його виконання цілком влаштовує *****.
показать весь комментарий
21.11.2025 23:39 Ответить
фіцо ,орбан ,сіярто ша , тихіші будь ,ще ніхто нікуди не йде ...трампа імпічментом прибють після дня подяки , а вже потім і поговорить Україна ,шо до чого ...
показать весь комментарий
21.11.2025 23:40 Ответить
напрасна надія...
показать весь комментарий
21.11.2025 23:42 Ответить
якшо комусь дуже хочете вірити в казки? - ну вірте
показать весь комментарий
21.11.2025 23:46 Ответить
До слова, а чому адміни цензора не ставлять на обговорення черговий вечірній відосик Зе стосовно підготовки країни та українського суспільства до капітуляції?
показать весь комментарий
21.11.2025 23:42 Ответить
Ех хренові стрільці пішли у наш час! Цьому тельбухи порунтили,а воно падло, вижило,другого тільки купіровали ,як добермана і то з одного боку.
показать весь комментарий
21.11.2025 23:44 Ответить
Ублюдки кучкуются...
показать весь комментарий
21.11.2025 23:53 Ответить
 
 