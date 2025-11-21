Фицо поддержал "мирный план" Трампа в отношении Украины и назвал его выгодным для России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил поддержку "мирному плану" администрации Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине, отметив при этом, что предложенное соглашение является крайне выгодным для России.

Во время общения с журналистами в пятницу Фицо назвал документ США "грандиозным материалом" и заявил, что в рамках "незначительного влияния" Словакии в ЕС он будет поддерживать эту инициативу.

По словам премьера, в случае подписания соглашения "Россия выйдет абсолютным победителем", поскольку будет "морально и экономически" укреплена.

Фицо также заявил, что предложенный план для Украины хуже, чем Стамбульские договоренности 2022 года, но в то же время он видит в нем возможность для немедленного прекращения огня с обеих сторон фронта.

Кроме того, словацкий премьер раскритиковал "нулевую" внешнюю политику Европейского Союза, обратив внимание на пункт "мирного плана" о выделении ЕС 100 миллиардов евро на восстановление Украины, "без того, чтобы его спрашивали".