Фицо поддержал "мирный план" Трампа в отношении Украины и назвал его выгодным для России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил поддержку "мирному плану" администрации Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине, отметив при этом, что предложенное соглашение является крайне выгодным для России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Во время общения с журналистами в пятницу Фицо назвал документ США "грандиозным материалом" и заявил, что в рамках "незначительного влияния" Словакии в ЕС он будет поддерживать эту инициативу.
По словам премьера, в случае подписания соглашения "Россия выйдет абсолютным победителем", поскольку будет "морально и экономически" укреплена.
Фицо также заявил, что предложенный план для Украины хуже, чем Стамбульские договоренности 2022 года, но в то же время он видит в нем возможность для немедленного прекращения огня с обеих сторон фронта.
Кроме того, словацкий премьер раскритиковал "нулевую" внешнюю политику Европейского Союза, обратив внимание на пункт "мирного плана" о выделении ЕС 100 миллиардов евро на восстановление Украины, "без того, чтобы его спрашивали".
