Фінансування України для закупівлі зброї "лише продовжуватиме конфлікт", - президент Словаччини Пеллегріні

Президент Словаччини Петр Пеллегріні не підтримує використання коштів Європейського Союзу для України, на які буде закуповуватися зброя чи військове спорядження, стверджуючи, що це продовжує війну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав в інтервʼю STVR.

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Коментуючи позицію Словаччини щодо використання заморожених російських активів, Пеллегріні закликав "прискорити та підтримати дії Сполучених Штатів, щоб вони якомога швидше сіли за стіл переговорів з Володимиром Путіним і поклали край цій війні".

"Бо я вважаю, що якщо ми будемо надсилати в Україну ще десятки чи сотні мільярдів тільки для того, щоб купити їм зброю та військове спорядження, ми лише продовжуємо конфлікт, який має руйнівні наслідки для України", – сказав він.

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Відбудова України

Пеллегріні зауважив, що такі великі кошти мають витрачатися хіба на післявоєнну відбудову України, "щоб допомогти цій країні відновитися, щоб знову забезпечити її електроенергією, щоб знову відбудувати всі зруйновані будівлі, зруйновані міста".

"Я вважаю, що це буде кращим і ефективнішим використанням грошей для жителів України, ніж продовжувати військові дії за допомогою таких величезних вливань, адже сьогодні всім очевидно, що Україна, з огляду на величезну армію і завзятість російської армії, просто не здатна виграти цю війну і витіснити її зі своєї території", – додав він.

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