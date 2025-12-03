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Новини Репарації з Росії Антиукраїнські заяви у Словаччині
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Словаччина не підтримує жодну з пропозицій ЄС щодо підтримки України, - МЗС країни

міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар

Словаччина не підтримуватиме жодну з опцій фінансування для України, запропоновану Європейською комісією, –– ні репараційний кредит, ні запозичення від ЄС. Братислава вважає, що це може зашкодити мирним ініціативам США.

Про це заявив очільник МЗС Словаччини Юрай Бланар у коментарі Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

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Конфіскація активів РФ

За його словами, питання заморожених російських активів є складовою "мирного плану" Сполучених Штатів, і Братислава не хоче втручатися в цей процес.

"З іншого боку, ми вважаємо, що конфіскація, скажімо так, заморожених активів є дуже делікатним питанням для майбутнього. Тому ми маємо бути дуже обережними і враховувати всі необхідні обставини, коли йдеться про ці заморожені активи", - заявив Бланар.

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Підтримки пропозицій ЄС не буде

МЗС Словаччини зазначило, що у цьому питанні країна орієнтується на позицію Бельгії, яка також закликає утриматися від різких кроків.

Водночас друга пропозиція Єврокомісії щодо фінансування України на 2026-2027 роки на основі запозичень ЄС потребує згоди усіх.

На питання, чи готова Словаччина підтримати ідею з запозиченнями, Бланар відповів негативно.

"Ми як словацький уряд дуже чітко заявили, що більше не будемо підтримувати й фінансувати війну в Україні. Єдине, що ми надаємо Україні, – це гуманітарна допомога, а також певна підтримка із забезпеченням електропостачання й так далі. Але не фінансування війни чи будь-які кредити Україні", - додав він.

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Що відомо про "репараційний кредит" для України

  • Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів у якості застави за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.
  • Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.
  • Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
  • Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.
  • За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
  • Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 млрд), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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Автор: 

допомога (9213) Словаччина (1332) Євросоюз (15239) репарації (139) заморожені активи (878)
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Топ коментарі
+11
Відчувають себе в безпеці *******.
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03.12.2025 19:46 Відповісти
+10
всі дрібніші членососи куйла, підтримують думку самого головного американського "смоктуна "трамбона"
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03.12.2025 19:44 Відповісти
+8
От шо значить з давенних часів Словаччина була під Угорщиною.
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03.12.2025 20:15 Відповісти
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Олух! - Царя Небесного
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03.12.2025 19:44 Відповісти
Альтернатива грошам - пряма військова допомога силами збройних сил Словаччини! Чекаємо Вас під Покровськом, там є чудове місце для всієї армії Словаччини.
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03.12.2025 19:51 Відповісти
всі дрібніші членососи куйла, підтримують думку самого головного американського "смоктуна "трамбона"
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03.12.2025 19:44 Відповісти
Відчувають себе в безпеці *******.
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03.12.2025 19:46 Відповісти
Якби цей волохатий пи.дак був схожий на людину, щоб воно робило?!
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03.12.2025 19:59 Відповісти
що то за дАр антян на фото?
аа
його кАнстанція - хЙло
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03.12.2025 20:11 Відповісти
От тобі і партнери!Скоріше під х@йла ляжуть ніж будуть допомагати рфію знищувати(((
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03.12.2025 20:14 Відповісти
От шо значить з давенних часів Словаччина була під Угорщиною.
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03.12.2025 20:15 Відповісти
О так воно ЄС пуйлу вистарчає купити одну дві країни, щоб вони блокували ініціативу решти...
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03.12.2025 20:24 Відповісти
А ніхто і не сумнівався, шо ви ган*они...
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03.12.2025 20:27 Відповісти
насправді т.зв. "мирна ініціатива трампа" (навіть не США) - це припинення допомоги ЗСУ, щоб Україна капітулювала. Тому Орбан+Сіярто та Фіцо+Бланар нехай йдуть *****; бо вони - вороги України.
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03.12.2025 21:05 Відповісти
Путя пообіцяв мадярам та словакам Закарпаття. Іначе чому ії жопу рвать за *****?
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03.12.2025 21:36 Відповісти
Підтримували Гітлера, зараз путлера... ну що тут сказати - підори.
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03.12.2025 21:40 Відповісти
Фашист фашисту око не виклює.
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03.12.2025 21:56 Відповісти
Давайте все дотации Словакии и Венгрии от ЕС передать Украине на войну с ******!
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03.12.2025 22:56 Відповісти
 
 