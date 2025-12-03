Словакия не поддерживает ни одно из предложений ЕС относительно поддержки Украины, - МИД страны

Словакия не будет поддерживать ни одну из опций финансирования для Украины, предложенных Европейской комиссией, – ни репарационный кредит, ни заимствования от ЕС. Братислава считает, что это может навредить мирным инициативам США.

Об этом заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар в комментарии Суспільному, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Конфискация активов РФ

По его словам, вопрос замороженных российских активов является составной частью "мирного плана" Соединенных Штатов, и Братислава не хочет вмешиваться в этот процесс.

"С другой стороны, мы считаем, что конфискация, скажем так, замороженных активов является очень деликатным вопросом для будущего. Поэтому мы должны быть очень осторожными и учитывать все необходимые обстоятельства, когда речь идет об этих замороженных активах", - заявил Бланар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словакия стремится к миру для Украины, а не к продолжению военной поддержки Киева, - Фицо

Поддержки предложений ЕС не будет

МИД Словакии отметил, что в этом вопросе страна ориентируется на позицию Бельгии, которая также призывает воздержаться от резких шагов.

В то же время второе предложение Еврокомиссии по финансированию Украины на 2026-2027 годы на основе заимствований ЕС требует согласия всех.

На вопрос, готова ли Словакия поддержать идею с заимствованиями, Бланар ответил отрицательно.

"Мы как словацкое правительство очень четко заявили, что больше не будем поддерживать и финансировать войну в Украине. Единственное, что мы предоставляем Украине, – это гуманитарная помощь, а также определенная поддержка с обеспечением электроснабжения и так далее. Но не финансирование войны или какие-либо кредиты Украине", – добавил он.

Читайте также: Фицо поддержал "мирный план" Трампа по Украине и назвал его выгодным для России

Что известно о "репарационном кредите" для Украины

Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.

Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковываться, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеция призывает предоставить Украине "репарационный кредит" из замороженных активов РФ