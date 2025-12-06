РУС
Финансирование Украины для закупки оружия "только продлит конфликт", - президент Словакии Пеллегрини

Пеллегрини о финансировании Украины

Президент Словакии Петр Пеллегрини не поддерживает использование средств Европейского Союза для Украины, на которые будет закупаться оружие или военное снаряжение, утверждая, что это продлевает войну.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал в интервью STVR.

Комментируя позицию Словакии по использованию замороженных российских активов, Пеллегрини призвал "ускорить и поддержать действия Соединенных Штатов, чтобы они как можно скорее сели за стол переговоров с Владимиром Путиным и положили конец этой войне".

"Потому что я считаю, что если мы будем отправлять в Украину еще десятки или сотни миллиардов только для того, чтобы купить им оружие и военное снаряжение, мы лишь продлеваем конфликт, который имеет разрушительные последствия для Украины", - сказал он.

Восстановление Украины

Пеллегрини отметил, что такие большие средства должны тратиться разве что на послевоенное восстановление Украины, "чтобы помочь этой стране восстановиться, чтобы снова обеспечить ее электроэнергией, чтобы снова отстроить все разрушенные здания, разрушенные города".

"Я считаю, что это будет лучшим и более эффективным использованием денег для жителей Украины, чем продолжать военные действия с помощью таких огромных вливаний, ведь сегодня всем очевидно, что Украина, учитывая огромную армию и упорство российской армии, просто не способна выиграть эту войну и вытеснить ее со своей территории", - добавил он.

помощь (8243) Словакия (1099) Петер Пелегрини (21)
Топ комментарии
+12
воно або дебіл або хвойда
06.12.2025 16:50 Ответить
+10
по його логіці - чим швидше ми вмремо тим краще

ТІЛЬКИ ЧУВАК ЦЕ ТАК НЕ РОБИТЬ

Бо народу РФ треба далі наркотик "ПАБЕД" щоб не бачити триндеца що в них під підїздом. І взагадай ГЕНІЙ що їм далі дадуть на тарілочці?

РФ що по творєму атакує Китай чи США? НЕА....безхребетну Европу
06.12.2025 16:47 Ответить
+9
а якщо зброї не буде то і руйнівних наслідків не буде ?

хто вас цій дебільній логіці навчив
06.12.2025 16:49 Ответить
по його логіці - чим швидше ми вмремо тим краще

ТІЛЬКИ ЧУВАК ЦЕ ТАК НЕ РОБИТЬ

Бо народу РФ треба далі наркотик "ПАБЕД" щоб не бачити триндеца що в них під підїздом. І взагадай ГЕНІЙ що їм далі дадуть на тарілочці?

РФ що по творєму атакує Китай чи США? НЕА....безхребетну Европу
06.12.2025 16:47 Ответить
Продовження конфлікту в Україні гарантує безпеку ЄС, бо інакше конфлікти почнуться в Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині. Як тільки терористи дістануться кордону країн ЄС, там почнеться війна. Громадяни цих країн мають розуміти що існування України це запорука їх мирного життя.
06.12.2025 17:43 Ответить
70 років миру і десятки роки добробуту породили покоління імбіцилів які думають що все буде чудово вічно якщо нічого не робити
06.12.2025 17:49 Ответить
словаки завжди були фашистами .
06.12.2025 16:48 Ответить
Як такі, як ти, ******* все ділить на "чорне" і "біле"... Якби Гітлер не був таким самовпевненим, українці могли-б стать такими самими "фашистами"... Просто Гітлер погодився з створенням "незалежної" Словаччини, але не погодився з "незалежною" Україною, під проводом Бандери... От і вся різниця...
Українці були "лругим сортом" в СРСР... А словаки - в Чехословаччині...
Запам"ятай - немає "поганих народів" . Є "погані люди" в народах...
06.12.2025 16:59 Ответить
Так, але є народи де поганих людей більшість.
06.12.2025 17:06 Ответить
Тут - як сказать... Точніше, з якою інтенсивнісю та масовістю, у людей "мізки засрані... Якщо створить відповідні умови - з будь-якого народу можна створить як кровожерливого монстра, так і "світоч демократії...
06.12.2025 17:19 Ответить
Людина якщо вона людина розумна а не істота в людській подобі в любих умовах завжди задишається людиною
06.12.2025 17:54 Ответить
ти мені ще про хароших росіян заспівай . розвивай свою думку. дуже цікаво послухати, наприклад про поганих і хароших росіян.
06.12.2025 17:08 Ответить
У Вас нік кацапською.
06.12.2025 17:11 Ответить
Продовжуй... Дуже цікаво...
06.12.2025 17:12 Ответить
Якби був вибір підтримувати сталіна чи гітлера... комунізм чи нацизм
Краще обрати гітлера . Між ними прірва. Таких злочинів як незасуджений совок ще ніхто не вчиняв.
06.12.2025 17:16 Ответить
Ну - як сказать... Гітлер просто "не встиг"... Комуністи знищувать людей почали з 1918-го... А нацисти - з 1933-го... А якщо подивиться на їх плани - так вони теж планували створювать "штучні голодомори", після своєї перемоги, щоб очистить землі СРСР, для розселення своїх колоністів...
06.12.2025 17:24 Ответить
Нацистами. фашисты это итальянцы. Некоторые никак не запомнят
06.12.2025 17:09 Ответить
Фінансування росії для закупівлі зброї "лише продовжуватиме конфлікт",
06.12.2025 16:49 Ответить
🤡🤡🤡🤡🤡
06.12.2025 16:56 Ответить
а якщо зброї не буде то і руйнівних наслідків не буде ?

хто вас цій дебільній логіці навчив
06.12.2025 16:49 Ответить
воно або дебіл або хвойда
06.12.2025 16:50 Ответить
дебільна хвойда)))
06.12.2025 17:12 Ответить
Здохни,пеллегріні.
06.12.2025 16:50 Ответить
Навіщо лікувати хворобу, дешевше вмерти.
06.12.2025 16:51 Ответить
кацапи б захопили Україну - і все - вмиваєм руки - Пеллегріні
06.12.2025 16:51 Ответить
Жаль що такі як Трамп і Фіцо вижили під час замахів ,можливо і світ був би розумніший без цих мерзот.
06.12.2025 16:53 Ответить
ну так, якщо нас усіх вб'ють - завершиться конфлікт. ...а якщо вб1ють пелегріні - то всього навсього одним дурнем стане менше. некритично
06.12.2025 16:54 Ответить
Годувати пєлєгріню - лише продовжувати його безглузді муки, на цььому світі...
06.12.2025 16:54 Ответить
він годує росію щоб вона продовжувала війну
06.12.2025 16:56 Ответить
Цікаво, що б воно кукарікало,якби в НАТО не було і на нього напала б...Україна?
06.12.2025 16:57 Ответить
І не в ЄС. Вони б з голодухи скоріш здохли..
06.12.2025 17:14 Ответить
Виходить що Україні лягти і підняти руки,бо,кажуть,лежачого не б'ють.
Чому ви такі розумні орбани, сіярти,фіци,пеллегріні не чините тиск на пуйла,сказавши :"Слухай,ху...ло,давай зав'язуй!".
Запам'ятайте,іуди, Україна стоїть на захисті Європи і якщо вона впаде то дивись,щоб не повторилася Прага 1968 року.
06.12.2025 16:59 Ответить
***** їх не послухає, від поняття "зовсім"
06.12.2025 17:11 Ответить
посібники нацистів в другій сітовій знають що кажуть!
06.12.2025 17:06 Ответить
може пан Пеллегріні готовий прийняти до себе мільйони українських біженців, які не захочуть жити в окупації?
06.12.2025 17:07 Ответить
А не буде зброї, рано чи пізно кацапські танки знову будуть в Братиславі. Ти цього хочеш, підАр?!
06.12.2025 17:12 Ответить
Ivan,hier gibt 's keine Vodka..
06.12.2025 17:28 Ответить
Кацап?
06.12.2025 17:29 Ответить
Та ладно! 100 пудово кацапських!
06.12.2025 17:37 Ответить
Це мерзость..іншіх слів в мене немае.
06.12.2025 17:14 Ответить
А ви дайте далекобійну зброю та ракети у адекватній кількості, і подивимось хто "не може відтиснити". А, ну да, вам же ж собі треба, а на прокладку між собою та кацапами можна бовт покласти. Гарна далекоглядна стратегія.
06.12.2025 17:21 Ответить
словацьке чмо .Ти накуя фінансуєш рашистських вбивць українського народу.купуючи за гроші ЄС В куйла енергоресурси???,*** ...вота рашистська....
06.12.2025 17:22 Ответить
Проблема в тому що ці енергоносії ідуть через Україну, ще ми в Словакію продаєм електроенергію дешевше чим нашим підприємствам. Фактична завдяки нам він і має популярність у словаків.
06.12.2025 18:05 Ответить
О,і цей за Фіциком((Ну так,припинити постачання,щоб москалі в моменті вбили десь 2млн ЗСУ і причетних,потім ще кілька мілйонів в наступні роки,потім ще кілька мійонів чеерз концтабори...і настане мір,а Словаччині віддадуть кусочок Закарпаття?(((
06.12.2025 17:26 Ответить
Звідки такі ідіоти беруться?

Таке враження, що ідіотизм -- ******** мейнстрим серед націй, що мали б трохи відрізнятися від мавп.
06.12.2025 17:30 Ответить
Поэтому этот ******* отправляет деньги в рАсею, что бы больше убивать детей в Украине.
06.12.2025 17:35 Ответить
Там всі підора..си відправляють гроші в рашу, фактично якщо сьогодення порівняти з другою світовою, цікаво б виграв б совок, якби кірім лендліза Захід б давав гроші гітлерівцям на війну, купляючи щось у них, та поставляючи їм технології для озброєння.
06.12.2025 18:03 Ответить
Ви якісь придурки там на Заході ?
"Якщо фінансувати Україну - це лише продовжить війну . . ."

А ЯКЩО НЕ ФІНАНСУВАТИ, ПУТІН ДІЙДЕ ДО ЧОПА І НАС ВСІХ УБ'ЮТЬ, ДО ЄДИНОГО !!!
Це буде краще ? No Ukraine - no problem ?
06.12.2025 17:44 Ответить
Отже логіка така : зупиняємо фінансування і кацапи зупиняться або розвернуться і заберуться з України ?
06.12.2025 17:46 Ответить
Хвойда, это не конфликт.
Это война за выживание.
По твоей логике, зачем утопающему протягивать ветку.
Чем раньше ты уберешь ветку, тем раньше он утонет и борьба жертвы за жизнь окончится.
Что-то этот брак природы ни слова не говорит в адрес того, кто нарушил ВСЕ международные законы, соглашения и договоренности.
Ворон ворону глаз не выклюнет.
06.12.2025 17:47 Ответить
Це продовжуватиме нашу боротьбу. Була б моя воля, запустив би до вас через кордон пару тисяч полонених вагнерів - щоб ви тоді заспівали?
06.12.2025 17:58 Ответить
 
 