Финансирование Украины для закупки оружия "только продлит конфликт", - президент Словакии Пеллегрини
Президент Словакии Петр Пеллегрини не поддерживает использование средств Европейского Союза для Украины, на которые будет закупаться оружие или военное снаряжение, утверждая, что это продлевает войну.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал в интервью STVR.
Комментируя позицию Словакии по использованию замороженных российских активов, Пеллегрини призвал "ускорить и поддержать действия Соединенных Штатов, чтобы они как можно скорее сели за стол переговоров с Владимиром Путиным и положили конец этой войне".
"Потому что я считаю, что если мы будем отправлять в Украину еще десятки или сотни миллиардов только для того, чтобы купить им оружие и военное снаряжение, мы лишь продлеваем конфликт, который имеет разрушительные последствия для Украины", - сказал он.
Восстановление Украины
Пеллегрини отметил, что такие большие средства должны тратиться разве что на послевоенное восстановление Украины, "чтобы помочь этой стране восстановиться, чтобы снова обеспечить ее электроэнергией, чтобы снова отстроить все разрушенные здания, разрушенные города".
"Я считаю, что это будет лучшим и более эффективным использованием денег для жителей Украины, чем продолжать военные действия с помощью таких огромных вливаний, ведь сегодня всем очевидно, что Украина, учитывая огромную армию и упорство российской армии, просто не способна выиграть эту войну и вытеснить ее со своей территории", - добавил он.
ТІЛЬКИ ЧУВАК ЦЕ ТАК НЕ РОБИТЬ
Бо народу РФ треба далі наркотик "ПАБЕД" щоб не бачити триндеца що в них під підїздом. І взагадай ГЕНІЙ що їм далі дадуть на тарілочці?
РФ що по творєму атакує Китай чи США? НЕА....безхребетну Европу
Українці були "лругим сортом" в СРСР... А словаки - в Чехословаччині...
Запам"ятай - немає "поганих народів" . Є "погані люди" в народах...
Краще обрати гітлера . Між ними прірва. Таких злочинів як незасуджений совок ще ніхто не вчиняв.
хто вас цій дебільній логіці навчив
Чому ви такі розумні орбани, сіярти,фіци,пеллегріні не чините тиск на пуйла,сказавши :"Слухай,ху...ло,давай зав'язуй!".
Запам'ятайте,іуди, Україна стоїть на захисті Європи і якщо вона впаде то дивись,щоб не повторилася Прага 1968 року.
Таке враження, що ідіотизм -- ******** мейнстрим серед націй, що мали б трохи відрізнятися від мавп.
"Якщо фінансувати Україну - це лише продовжить війну . . ."
А ЯКЩО НЕ ФІНАНСУВАТИ, ПУТІН ДІЙДЕ ДО ЧОПА І НАС ВСІХ УБ'ЮТЬ, ДО ЄДИНОГО !!!
Це буде краще ? No Ukraine - no problem ?
Это война за выживание.
По твоей логике, зачем утопающему протягивать ветку.
Чем раньше ты уберешь ветку, тем раньше он утонет и борьба жертвы за жизнь окончится.
Что-то этот брак природы ни слова не говорит в адрес того, кто нарушил ВСЕ международные законы, соглашения и договоренности.
Ворон ворону глаз не выклюнет.