Финансирование Украины для закупки оружия "только продлит конфликт", - президент Словакии Пеллегрини

Президент Словакии Петр Пеллегрини не поддерживает использование средств Европейского Союза для Украины, на которые будет закупаться оружие или военное снаряжение, утверждая, что это продлевает войну.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал в интервью STVR.

Комментируя позицию Словакии по использованию замороженных российских активов, Пеллегрини призвал "ускорить и поддержать действия Соединенных Штатов, чтобы они как можно скорее сели за стол переговоров с Владимиром Путиным и положили конец этой войне".

"Потому что я считаю, что если мы будем отправлять в Украину еще десятки или сотни миллиардов только для того, чтобы купить им оружие и военное снаряжение, мы лишь продлеваем конфликт, который имеет разрушительные последствия для Украины", - сказал он.

Восстановление Украины

Пеллегрини отметил, что такие большие средства должны тратиться разве что на послевоенное восстановление Украины, "чтобы помочь этой стране восстановиться, чтобы снова обеспечить ее электроэнергией, чтобы снова отстроить все разрушенные здания, разрушенные города".

"Я считаю, что это будет лучшим и более эффективным использованием денег для жителей Украины, чем продолжать военные действия с помощью таких огромных вливаний, ведь сегодня всем очевидно, что Украина, учитывая огромную армию и упорство российской армии, просто не способна выиграть эту войну и вытеснить ее со своей территории", - добавил он.

