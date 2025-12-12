Орбан про голосування в Бельгії щодо заборони повернення РФ заморожених активів: "Встановлення брюссельської диктатури"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував заплановане у Брюсселі голосування за письмовою процедурою щодо пропозиції Європейської комісії, яке стосується заборони повернення Росії заморожених активів у юрисдикції ЄС.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Комітет постійних представників ЄС 11 грудня розпочав письмове голосування, яке базується на ст.122 Договору про ЄС та триватиме до 17:00 12 грудня. Процедура має затвердити пропозицію Єврокомісії щодо блокування повернення російських активів.

"Сьогодні Брюссель перетине Рубікон. Опівдні розпочнеться письмове голосування, яке завдасть непоправної шкоди Союзу. Предметом голосування є заморожені російські активи, які до цього часу кожні шість місяців ставилися на голосування країнами-членами ЄС, що призводило до одностайних рішень. Сьогоднішньою процедурою Брюссель одним розчерком пера скасовує вимогу одностайності, що є явно незаконним", - заявив Орбан.

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За його словами, це рішення "покладе кінець верховенству права в Європейському Союзі".

Орбан також стверджує, що Єврокомісія "порушує європейське право, щоб продовжити свою явно програшну війну в Україні", та назвав ситуацію "встановленням брюссельської диктатури". Він додав, що Угорщина протестує проти процедури і "зробить все можливе, щоб відновити верховенство права".

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Що відомо про "репараційний кредит" для України

Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів як заставу за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.

Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 млрд), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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