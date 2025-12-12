Міністри економіки ЄС обговорили "репараційну позику" для України: Залишаються деякі занепокоєння

Міністри економіки та фінансів ЄС 11 грудня обговорили надання Україні "репараційної позики" за рахунок заморожених активів РФ.

Про це повідомила міністерка економіки головуючої в ЄС Данії Стефані Лозе, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Що відомо?

За її словами, обговорення продовжиться 12 грудня на засіданні Ради ЄС з питань економіки та фінансів (ЕкоФін).

"Вчора ми вечеряли з усіма нашими колегами, щоб обговорити надзвичайно важливе питання нового фінансування ЄС для України. Дуже важливо, щоб ми досягли прогресу в цьому питанні", - розповіла Лозе.

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Міністерка зауважила, що європейська безпека пов'язана безпосередньо з тим, що відбувається в Україні, тому забезпечення фінансування для України є прямою відповідальністю Європи.

За словами Лозе, міністри провели дуже хорошу дискусію щодо пропозиції Єврокомісії про "репараційну позику", особливо щодо фінансових деталей, пов’язаних із цією пропозицією: питань гарантій, питань про те, як саме цей кредит працює.

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"Залишаються ще деякі занепокоєння, які необхідно вирішити. Звісно, є ще країни, які мають певні побоювання", - сказала данська міністерка.

Вона запевнила, що міністри продовжать "працювати над з’ясуванням усіх елементів".

"Сподіваємося, зможемо прокласти шлях до прийняття рішення Європейською Радою наступного тижня", - підсумувала Лозе.

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Що відомо про "репараційний кредит" для України

Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів як заставу за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.

Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 млрд), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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