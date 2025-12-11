ЄС може "ізолювати" та "ігнорувати" Бельгію, якщо та блокуватиме "репараційну позику", - Politico

Євросоюз розглядає жорсткіший підхід щодо Бельгії, які виступає проти "репараційної позики" для України за рахунок заморожених активів РФ.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, посадовці Європи не виключають, що ігноруватимуть бельгійський уряд на чолі з Бартом Де Вевером.

Видання зазначає, що Де Вевер так довго опирався плану "репараційного кредиту", що дипломати з усіх країн ЄС наразі розробляють стратегію, щоб переконати його підтримати ідею.

Бельгійський прем'єр побоюється, що країна опиниться у скрутному становищі і гроші доведеться повертати, тому просить додаткових заходів безпеки.

Так, Де Вевер хоче, щоб Євросоюз надав додатковий грошовий резерв на додаток до фінансових гарантій для покриття потенційних юридичних спорів та врегулювань.

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Бельгія надіслала список поправок , які вона хоче внести, щоб уникнути необхідності повертати гроші Москві самостійно, якщо санкції будуть скасовані. Де Вевер заявив, що не підтримає репараційний кредит, якщо його побоювання не будуть враховані.

Лідери думали, що у них вдасться укласти угоду на останній зустрічі в жовтні. Тепер є побоювання, що згоди не буде й у грудні. Проте дипломати, з якими поспілкувались журналісти, кажуть, що надію ще не втрачено.

"Посли розглянуть запити Бельгії рядок за рядком, визначать найбільші проблеми та спробують їх вирішити. Ще є простір для маневру. План полягає в тому, щоб максимально наблизитися до позиції Бельгії", - йдеться в матеріалі.

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Наслідки для Бельгії

Проте за тиждень до зустрічі лідерів тон ЄС стає серйознішим. Politico пише, що якщо Де Вевер продовжуватиме блокувати план, він опиниться в незручному та надзвичайно складному становищі для лідера країни, яка так довго була проєвропейською.

Бельгійський лідер може бути ізольованим та ігнорованим, як його угорський колега Віктора Орбан.

Бельгії дають сигнал, що якщо вона не приєднається до угоди, то її дипломатів, міністрів та лідерів позбавлять голосу за столом переговорів ЄС.

Так, європейські посадовці ігноруватимуть бажання та побоювання Бельгії щодо довгострокового бюджету ЄС на 2028-2034 роки, що буде проблемою для уряду країни.

Думку Бельгії щодо пропозицій ЄС не враховуватимуть, а на телефонні дзвінки не відповідатимуть.

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"Але дипломати кажуть, що відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів.

Україна наступного року зіткнеться з дефіцитом бюджету в розмірі 71,7 мільярда євро і буде змушена почати скорочувати державні витрати з квітня, якщо не зможе забезпечити ці кошти. Президент США Дональд Трамп знову дистанціювався від надання американської підтримки", - пише Politico

Також видання зазначає, що є ще один потенційний шлях ухвалення рішення щодо репараційного кредиту: його можуть ухвалити кваліфікованою більшістю, ігноруючи відмову Бельгії.

Також видання описує ще один потенційний шлях ухвалення рішення щодо репараційного кредиту: ухвалення його кваліфікованою більшістю, ігноруючи відмову Бельгії.

Але дипломати заявили, що це питання серйозно не розглядається.

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Що відомо про "репараційний кредит" для України

Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів як заставу за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.

Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 млрд), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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