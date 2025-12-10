Бельгія може подати позов проти ЄС через "репараційну позику" для України, - де Вевер

Премʼєр-міністр Бельгії Барт Де Вевер сказав, що не виключає юридичних заходів, якщо ЄС схвалить неприйнятний для його країни план з використання заморожених російських активів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі VRT.

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Переговори тривають

Так, він наголошує, що ризики не можуть бути покладені виключно на Бельгію, і називає цю умову "раціональною, обґрунтованою та виправданою".

Де Вевер повідомив, що Бельгія продовжує вести переговори з Єврокомісією, щоб її план щодо надання Україні позики за рахунок російських активів відповідав "раціональним, розумним та справедливим" вимогам.

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"Було виявлено багато доброї волі, але між доброю волею щось зробити і фактичною можливістю щось зробити є розрив, який зараз потрібно подолати", – додав він.

Бельгія може звернутися до Суду ЄС

Водночас де Вевер зауважив, що не виключає судових дій.

"Нічого не можна виключати. Якщо буде ухвалено рішення, яке, на мою думку, суперечить законності і тому не має сенсу та несе великі ризики для цієї країни, не можна нічого виключати", – сказав він.

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Прем’єр зазначив, що і Бельгія, і депозитарій Euroclear, де зберігаються росактиви, може звернутися до Суду ЄС.

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