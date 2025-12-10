ЄС планує терміново заблокувати російські активи, щоб обійти вето Угорщини, - FT
ЄС готується терміново ухвалити спеціальний закон, який дозволить безстроково заморозити російські активи та обійти можливе вето Віктора Орбана. Це рішення має забезпечити стабільність санкційного режиму та підтримати плани Запада щодо фінансування України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це стало відомо виданню Financial Times.
За словами офіційних осіб, знайомих з цими планами, поспішні зусилля з ухвалення законодавства, яке передбачає використання надзвичайних повноважень для подолання національного вето на продовження санкцій, спрямовані на те, щоб захистити вплив Брюсселя в мирних переговорах щодо війни в Україні, які веде США.
Дипломати, які займаються цим законодавством, бачать перевагу в тому, щоб найближчими днями швидко відокремити спірне питання про заморожування активів від дискусії про надання Києву позики з використанням російських активів.
При цьому у публікації зазначено, що Угорщина й інші країни ЄС, ймовірно, будуть незадоволені подібним рішенням.
Минулого тижня Європейська комісія запропонувала використовувати 210 млрд євро іноземних активів Росії для фінансування кредиту Києву, спочатку на суму 90 млрд євро, який буде виплачений протягом наступних двох років.
Щоб схема кредитування запрацювала, активи повинні бути заморожені на невизначений термін, а не на шестимісячні періоди, які можуть бути продовжені тільки за одностайної згоди всіх 27 країн ЄС.
Угорщина виступає проти будь-якої подальшої допомоги Києву і регулярно погрожує накласти вето на продовження санкцій.
Посадовці ЄС побоюються, що Орбан виконає свою погрозу, якщо адміністрація Дональда Трампа вирішить в односторонньому порядку скасувати американські санкції проти Росії.
Щоб обійти ризик зняття санкцій, Єврокомісія запропонувала використовувати надзвичайні повноваження, які використовуються для боротьби з економічними кризами, щоб накласти санкції на активи на невизначений термін. Прийняте відповідно до статті 122 договорів ЄС, воно може бути схвалено більшістю країн ЄС, що дозволить обійти потенційні вето.
Очікується, що лідери ЄС мають узгодити питання використання заморожених російських активів для "репараційної позики" Україні на саміті 18-19 грудня.
Що відомо про "репараційний кредит" для України
- Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів як заставу за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.
- Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.
- Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
- Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.
- За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
- Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 млрд), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
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